الإماراتي محمد المنصوري يتأهل إلى نهائيات ريد بُل كار بارك درِفت 2021

تأهل الإماراتي محمد المنصوري إلى نهائيات ريد بُل كار بارك درِفت العالمية للعام 2021. وقد نجح سائق الدرِفت البالغ من العمر 30 عاماً في حجز موقع لخوض منافسات النهائي الكبير للبطولة بعد فوزه في تصفيات الإمارات العربية المتحدة التي أقيمت في 2 أبريل في "سوق المرفأ" في "جزر ديرة" في دبي.

وفي سيارته نيسان سيلفيا، تفوّق المنصوري على 35 من منافسيه الآخرين ليبلغ النهائيات. ويتطلع السائق الإماراتي الآن إلى منافسة الأبطال المحليين الآخرين الفائزين في تصفيات بلدانهم من مختلف أنحاء العالم في النهائيات العالمية لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت 2021، والتي ستحتضنها العاصمة المصرية القاهرة في وقت لاحق من هذا العام.

ولم يكن اللبناني أمير محمد شهاب (24 عاماً) بعيداً من الفوز، وهو احتل المركز الثاني خلف المنصوري. أما المركز الثالث فكان من نصيب بطل التصفيات الإماراتية في العام 2019، السائق المصري أحمد سمير العدل (34 عاماً).

وسينضم إلى المنصوري في القاهرة، بطل تصفيات الإمارات العربية المتحدة العام الماضي الأردني محمد شاكر. وكان شاكر تأهل إلى البطولة العالمية خلال تصفيات ريد بُل كار بارك درِفت 2020 التي أقيمت في "دبي فستيفال سيتي" في نوفمبر الماضي.

محمد المنصوري © Naim Chidiac

لجنة التحكيم 2021

أربعة أسماء كبرى من عالم رياضة المحركات عادوا لتولي المهام التحكيمية هذا العام، هم ملك الدرِفت الأردني أحمد دحام، وبطل الموتوكروس الإماراتي محمد البلوشي، إضافة إلى اللبناني يوسف باسيل واليمني وضاح عبدالله علي.

كذلك عاد أسطورة الدرِفت ورياضي ريد بُل اللبناني عبدو فغالي ليتولى مهام المدير الرياضي للحدث.

وكان على المشاركين أن يخوضوا كل جولة بمهارة على مسار متطلّب أقيم في سوق المرفأ، وأن يستخدموا كل ما لديهم من خبرات لمحاولة تخطي العوائق المختلفة. وعملت لجنة التحكيم على تقييم أداء كل مشارك بناءً على مجموعة من المعايير المحددة التي توزعت على مجموع 400 نقطة.

وفي ما يتعلق بتسجيل النقاط، تم تخصيص مجمل 120 نقطة لمهارات الدرِفت، بينما خصص حد أقصى من 60 نقطة و50 نقطة على التوالي لتحديَي "فليبر" و"كليب". وتم احتساب 40 نقطة لمظهر السيارة، و20 نقطة لكل من دخان الإطارات، وصوت المحرك، ومرحلة البوابات، وتحدي الحلزون. أما "المربع" الأخير الضيّق حيث كان على السائقين إنجاز دوران كامل بسياراتهم، فقد خصصت له 50 نقطة.

وكان السائقون معرضين لخسارة النقاط في حال ارتطامهم بالعوائق أو قيامهم بالدرِفت في الاتجاه المعاكس أو الدوران بسياراتهم بشكل خاطئ، في حين أن التعرض لثلاث عقوبات من هذا النوع في جولة واحدة كان يؤدي إلى الإقصاء عن المنافسة!

السلامة أولاً

مع اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة العودة التدريجية والآمنة لاستضافة مزيد من الفعاليات في البلاد، أقيمت بطولة ريد بُل كار بارك درِفت 2021 بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية على هذا الصعيد. وقد تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، في حين كانت الفرق والسائقون المشاركون يتبعون جميعاً إرشادات صارمة بهدف خوض هذا الحدث الفريد.

ريد بُل كار بارك درِفت 2021: تصيفات الإمارات العربية المتحدة

السائقون الذين شاركوا في الحدث (ترتيب عشوائي)

أحمد سمير - مصر (نيسان سيلفيا)

أيمن بو فخرالدين - لبنان (بي أم دبليو إي 30)

أمير محمد شهاب - لبنان (نيسان 350 زد)

قيس الرفاعي - لبنان (كامارو أس أس)

علاء الطراونه - الأردن (تويوتا 86)

حسين مسلماني - لبنان (بي أم دبليو أي 46)

حمزة خالد الغزاوي - الأردن (بي أم دبليو إي 36)

أنصاري محمد ناصر - الهند (نيسان سيلفيا أس 15)

منير حتار - الأردن (بي أم دبليو إي 46)

عبدالله الشحي - الإمارات العربية المتحدة (نيسان سيلفيا)

جاسم النقبي - الإمارات العربية المتحدة (نيسان سيلفيا)

محمد المنصوري - الإمارات العربية المتحدة (نيسان سيلفيا)

يوسف الهريس - الإمارات العربية المتحدة (بي أم دبليو إي 30)

عبدالله الجعفري - الأردن (بي أم دبليو)

وليد عبلة - لبنان (نيسان 350 زد)

فهد عبد اللطيف - الهند (تويوتا مارك)

مايكل حزين - الأردن (بي أم دبليو إي 30)

سامر سبع - لبنان (بي أم دبليو)

فيصل الزعبي - الإمارات العربية المتحدة (نيسان سيلفيا)

زياد خضر - لبنان (نيسان 350 زد)

محمود الفار - الأردن (نيسان 350 زد)

رائد الحرباوي - الأردن (نيسان سيفليا)

إيهاب أبو فرح - لبنان (نيسان سيفليا)

يزن الزبيدي - العراق (بي أم دبليو)

نور داود - فلسطين (نيسان 350 زد)

لوكاس غارو - فرنسا (موستنغ)

جوردان فيفيان غارو - فرنسا (كامارو أس أس)

فيفان - فرنسا (نيسان أر 33)

إيهاب القاضي - لبنان (نيسان 350 زد)

أحمد الحسيني - مصر (نيسان 350 زد)

كزافييه - فرنسا (نيسان 350 زد)

يوسف الشامسي - الإمارات العربية المتحدة (نيسان سيلفيا أس 13)

وسيم النمل - لبنان (بي أم دبليو إي 36 أم 3)

فادي زايد المنصوري - الأردن (نيسان سيلفيا أس 15)

شارل - فرنسا (نيسان 350 زد)