الذهب للدوسري للمرة الثانية على التوالي

قاد مساعد الدوسري - بطل العالم لعام 2018 - نادي الاتحاد للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني "فيفا 21" في نسختها الثانية بعدما تغلب في المباراة النهائية على لاعب الاتفاق ياسر العتيبي بنتيجة 7-1.

وصل الاتحاد إلى المباراة النهائية بعد انتصاره الساحق على أبها بنتيجة 8-3 في نصف نهائي البطولة فيما تأهل الاتفاق بعد تغلبه على الرائد بمجموع المباراتين 7- 6. وتغلب «الدوسري» على اللاعب «ياسر العتيبي» في النهائي بنتيجة قوامها سبعة أهداف لواحد، ليظفر نادي «الاتحاد» بالكأس الغالية. جدير بالذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يضم أندية كرة القدم الـ 16 في دوري المحترفين.

مساعد الدوسري © فريق الإتحاد

كما ضمن مساعد الدوسري ووصيفه ياسر العتيبي المشاركة في مسابقة إقليم غرب آسيا، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ومن جانبه أبدى مساعد الدوسري سعادته بقيادة الاتحاد للتتويج بلقب الدوري الإلكتروني حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ما للذهب إلا رجال تشيله."

الفوز يعني لي الكثير، خاصة أن الدوري تحت اسم ولي عهدنا، لقد كنا نتدرب بقوة وبشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين والحمدالله كان الكأس من نصيبنا. Musaed 'Msdossary' Al Dossary FIFA

يُعتبر «مساعد الدوسري» أحد ألمع الأسماء في لعبة FIFA لا محليًّا فحسب، بل على الصعيد العالمي كذلك. والآن، ها هو ذا يؤكد هيمنته ويظفر ببطولة كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني في لعبة FIFA 21 اليوم.