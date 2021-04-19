العب وحسّن مستواك الدراسي

لو كنت تتساءل، فعنوان هذه المقالة مو خطأ مطبعي، وأنت مو بتحلم. في الواقع الألعاب قد تساعدك في مجالات أخرى من حياتك، بما فيها دراستك. اسمعوا ذلك أيها المشككين! ولكن خلينا نتكلم بجد، الألعاب بأنواعها المختلفة من المفترض أن يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على حياتك اليومية، سواء كنت تعلم ذلك أم لا. بس هذا مو عذر أو مبرر أن تكّمل حياتك في الجلوس على الأريكة من دون فعل أي شيء آخر.

ألق نظرة على المهارات التالية اللي تقدر تطورها أثناء اللعب.

ردود الأفعال : بالتأكيد لاحظت قبل الحين الاختلاف اللي أحدثته الألعاب السريعة في سرعة ردود أفعالك. التكرار يساعد في تكوين الذاكرة العضلية ويعلمك اتخاذ قرارات بشكل أسرع، وبالتالي إبداء رد فعل بسرعة. حتى لو ما كنت محترف في هذه الألعاب، راح تستفيد منها. بس ما تمسك وحدة التحكم بقوة شديدة وعصبية، فما راح تستفاد بشيء إلا إرهاق يدك ومعصمك.

ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول مثل كول أوف ديوتي هي أحد أفضل الألعاب لممارسة هذه المهارات. هناك أيضًا الألعاب الإيقاعية الموسيقية مثل غيتار هيرو واللي بتستخدم كل قدرات العقل والعضلات.

حل الألغاز : العديد من ألعاب أكشن المنصات تضم طرق خفية للوصول إلى الهدف، وراح يقضي اللاعبون الوقت في اقتفاء الأثار حتى يجدون كل هذه الطرق. ألعاب المترويدفينيا مثل هولو نايت تكافئ اللاعبين الفضوليين بإهدائهم بعض المفاجآت، مما يعزز من دافعهم للعثور على المزيد من الأسرار.

وبالطبع، تفعل ذلك ألعاب الألغاز المباشرة بشكل صريح، وبعضها يضيف عنصرًا إستراتيجيًا لهذا الأمر. ومن بين هذه الألعاب، اللعبة الأكثر شعبية على الإطلاق وهي تيتريس، بالإضافة إلى الألعاب الجديدة مثل غوروغوا، وهي من أغرب الألعاب على الإطلاق، وتضغط على العقل بشدة أثناء لعبها. ولذلك نحبها.

العمل الجماعي : بالتأكيد في أحد الأيام أُجبرنا على المشاركة في مشروع مدرسي مع زملاء آخرين في الفصل، وطُلب منا العمل لتحقيق هدف مشترك. ولكنك تفعل نفس الشيء طواعية في أحد الأجزاء الأخرى من حياتك، بل وتقضي فيه ساعات طويلة أيضًا.

اللعب الجماعي مع أشخاص آخرين، سواء كانوا أصدقائك أو تختارهم لك اللعبة عشوائيًا، يعلمنا كيفية العمل بشكل جيد مع الآخرين لإنجاز المهمة. وهذه بلا أدنى شك مهارة حياتية تعلمّناها من اللعب.

بامكانك الضم لأهم لاعبين فالورانت لخوض أكبر بطولة الكترونية حصرياً لطلاب الجامعات في مسابقة ريد بُل كامبس كلاتش لفرصة للتأهل للنهائي العالمي في اسبانيا.

المثابرة : إذا كنت قد أمضيت ساعات أو محاولات لا حصر لها تحاول هزيمة رئيس نهائي ذو قوة خارقة (أو حتى متوسط المستوى، ما راح نتهكم عليك)، وتغلّبت عليه في النهاية بعد أن عرفت نقاط ضعفه، فحينها قد تعلمت درسًا قيمًا. وربما تكون قد نقلت هذه المهارة إلى العالم الواقعي.

اللعب بالتجربة والخطأ يشبه مع منهجك العلمي كثيرًا، لأن النظام بأكمله يسير على تجربة طرق مختلفة للنجاح. وبالطبع، يتضمن الأمر المثابرة دون أن تثبط عزيمتك، حتى تفعل الأمر بشكل صحيح.

ألعاب مثل دارك سولز و نيوه تُقدّم مثالًا لهذه الفلسفة، ولكن أي لعبة لا تقدم لك الفوز على طبق من فضة تظهر لك قوة عدم الاستسلام. وعشان كده في المرة القادمة لما تحقق مستوى أقل من اللي توقعته في اختبار مفاجئ، راح تشد على نفسك وتدفعها لتصير مستعد بشكل أفضل في المرة اللي بعدها.

الإنعاش الذهني : لقد ضغطت على نفسك في المذاكرة لامتحانات منتصف العام وأخذتها. وأنت الحين تحتاج إلى يوم أو يومين من راحة والاستجمام، ولكنك ربما أنت خائف من أن الألعاب راح تشتتك عن العمل. هذا مو صح. ما تحرم نفسك من شي. العب أحد الألعاب الموجودة عندك وما لعبتها أو العب لعبة جديدة. ابدأ من جديد أي شيء تريد أن تلعبه، فهذا مفيد لك.

الألعاب راح تريّح عقلك من التفكير في بعض الأمور. ولما ترجع مرة أخرى للمذاكرة، راح يكون ذهنك صافي ومستعد للمذاكرة، وعقلك راح يشكرك على هذه الاستراحة البسيطة.

الاجتماعية : اللعب عبر الإنترنت مع أصدقائك والتحدث معهم عبر الميكروفون معناه أننا نفعل أشياء سوية. التفاعلات الاجتماعية هي نسيج مجتمعنا. وكل منّا بحاجة للآخر. ويعلم اللاعبون أنك مو مضطر تكون في نفس الغرفة مع صديقك لقضاء وقت ممتع. أي عذر يهدف إلى الاسترخاء وإراحة الذهن فهو عذر صحيح. سواء ستلعب عبر بالإنترنت مع أصدقائك أو حتى دون الاتصال بالإنترنت، كل هذه الأمور مفيدة.