العقل السليم في الجسم السليم!

كيف يمكنك أن تحافظ على لياقتك البدنية في أوقات المذاكرة؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على رياضي التدريب المتواتر العالي الكثافة (HIIT) أمين عطالله، الذي كان، وكما جرت العادة، مذهلاً في تقديم بعضٍ من نصائحه الشهيرة الخاصة باللياقة البدنية ووسائل التمرين المناسبة! في ما يلي ما قاله أمين في شأن الحفاظ على الصحة البدنية في وقت التركيز الذهني العالي خلال أوقات المذاكرة.
وبالطبع، خلال أوقات المذاكرة، من المهم جداً أخذ أوقات مستقطعة لممارسة التمارين والرياضة، والتي يمكن أن تكون إحدى وسائل التدريب التالية التي حدّثنا عنها أمين:
1- وقت مستقطع للتمارين الهوائية:
بعد الساعة الأولى من المذاكرة، انهض وخذ وقتاً مستقطعاً لفترة ربع ساعة للقيام بتمارين القفز (jumping jack exercises). وبعد الساعة الثانية من المذاكرة، يمكنك القيام بخمس جولات من تمارين الضغط (pushups)، بمعدل 8 إلى 10 مرات في كل جولة ولمدة عشر دقائق؛ أما بعد ثالث ساعة، يمكنك القيام بخمس جولات من تمارين القرفصاء (squats) بمعدل 8 إلى 10 مرات لكل جولة ولمدة عشر دقائق. ومن خلال كل من تلك الاستراحات للتمارين الهوائية أو الكارديو، ستعطي نفسك دفعة سريعة من الطاقة ستعيد ضح الدم في جسمك، وتزيد مستوى التركيز واليقظة لديك.
2- إذهب في جولة سهلة من الجري:
طريقة أخرى للترويح عن نفسك في وقت المذاكرة والاستراحة لبعض الوقت، خصوصاً إن كنت تريد استيعاب كل المعلومات التي درستها، هي أخذ استراحة لعشرين دقيقة والقيام بجولة خفيفة من الجري حول الحي الذي تقطن فيه؛ وربما تكون كذلك جولة جري سريعة إلى السوبرماركت. سيساعد ذلك في إراحة نظرك من القراءة والوقت الذي تمضيه على الشاشة، وتنظيم تنفسّك في الوقت عينه، والتخلّص من أي إجهاد أو توتر قد تعانيه من الدراسة.
3- ادخل في صلب التمارين الرياضية:
لكل ساعة مذاكرة، يمكنك أن تستريح لعشر دقائق للقيام بتمارين الوسط أو الجذع؛ بعض تمارين البطن مثل الجلوس من وضعية الاستلقاء (sit-ups) أو الجرش (crunches) يمكن أن كون كافية! جرّب ثلاث جولات كل ساعة لعشر دقائق ستساعد جسمك على الحفاظ على نشاطه في أوقات الدراسة، وتجعل خلايا الجسد تتنفّس وتحسّن مستويات الأكسجين للبقاء في أفضل حالة تركيز.
نصيحة أخرى رائعة هي عدم التوقف عن المشي والحركة حتى في غرفتك في وقت المذاكرة أو حفظ مواد الامتحان!
هل تقوم في العادة بأي من هذه التمارين خلال المذاكرة وكم مرة؟ أخبرنا على مواقعنا للتواصل الاجتماعي!