العقل السليم في الجسم السليم!

كيف يمكنك أن تحافظ على لياقتك البدنية في أوقات المذاكرة؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على رياضي التدريب المتواتر العالي الكثافة (HIIT)

، الذي كان، وكما جرت العادة، مذهلاً في تقديم بعضٍ من نصائحه الشهيرة الخاصة باللياقة البدنية ووسائل التمرين المناسبة! في ما يلي ما قاله أمين في شأن الحفاظ على الصحة البدنية في وقت التركيز الذهني العالي خلال أوقات المذاكرة.