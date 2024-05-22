وصلت منافسات "ريد بُل هاف كورت" إلى خواتيمها في الكويت في 10 مايو، لتتوِّج في ظل أجواء رائعة الفائزين في البطولة الوطنية لكرة السلة المرتكزة على مباريات فرق ثلاثية 3 ضد 3 وفق نمط سريع. ونجح الحدث الذي أقيم للسنة الثالثة على التوالي في الكويت، في استقطاب لاعبين من ذوي المهارات الفريدة عبر البلاد، ليخوضوا مواجهات رياضية قوية في ساحة الصفاة التاريخية.

وبالشراكة مع ريد بُل موبايل من زين، أكوا إيفا، فيلا، سبالدينج، وماكديفيد، شهد النهائي الوطني عروضًا مذهلة للمهارة والتعاون واللعب الجماعي بين الفرق، عكست المستوى المتطوّر لكرة الشارع أو "ستريت بول" في الكويت. وكما كان متوقعًا، كانت المنافسة طاحنة في النهائي الوطني الذي جمع 16 فريقًا لدى الذكور وأربعة فرق للإناث، خاضت المباريات وعينها على حجز موقع في النهائيات العالمية.

الكويت تتوّج أبطال ريد بُل هاف كورت © ريد بُل

فريقان لخوض التحدي العالمي

تحوّلت البطولة السريعة للفرق الثلاثية إلى تظاهرة عالمية تجمع أكثر من 25 بلدًا، تتطلّع فرقها الوطنيّة الفائزة إلى إحراز اللّقب الأسمى. ونجح هذا العام فريق "تافا" في إحراز لقب الذكور في الكويت، بينما كان الفوز في فئة الإناث من نصيب فريق "إيفولف". وتمكّن الفريقان بذلك من حجز بطاقتَي التأهّل لتمثيل الكويت على الساحة العالمية لبطولة "ريد بُل هاف كورت"، في النهائيات الدولية التي تحتضنها مدينة نيويورك الأميركية في وقت لاحق من هذا العام.

الكويت تتوّج أبطال ريد بُل هاف كورت © ريد بُل

أجواء رائعة

إلى جانب الحركة الاستثنائية على أرض الملعب، استمتع الجمهور بأجواء موسيقية رائعة لفرقة الراب الكويتية المميّزة أبناء يوسف، المعروفة بأعمالها الملهمة التي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي لدى الأجيال الصاعدة. وإضافة إلى ذلك، أعطى حضور رياضيَّيْ ريد بُل الرائدَين في كرة السلة نادين سيلاوي ودوسان بولوت دفعًا معنويًا للاعبين، ما حفّزهم على تقديم أفضل ما لديهم تحت أنظار مشجّعين فرحين على حد سواء.

الكويت تتوّج أبطال ريد بُل هاف كورت © ريد بُل

أحلام نيويورك

ويتطلّع البطلان الوطنيان، فريقا "تافا" و"إيفولف"، إلى تمثيل الكويت على ساحة المنافسات العالية المستوى في النهائيات العالمية المقررة بين 16 و21 أكتوبر المقبل. وفيما بدأ لاعبو ولاعبات الفريقَين الاستعداد لمواجهة نخبة النخبة من أنحاء مختلفة من بقاع الأرض، ها هم يتطلعون إلى السفر قريبًا إلى الولايات المتحدة حاملين معهم آمال الأمة وتطلّعاتها، وحلم رفع الراية الكويتية عاليًا في نيويورك.