الكويت تحتفل بأبطال "ريد بُل هاتريك"

وشهدت البطولة إقبالاً من جمهور واسع، استمتع بمتابعة المباريات الرائعة بلعبة الفيديو "فيفا" (FIFA) والتي زاد من روعتها التعليق المتميّز لكل من محمد الطراح وعبدالله دسوقي. وكان مستوى الحماسة يرتفع مع تقدّم مراحل المواجهات، قبل أن يتم إقصاء 14 فريقاً لتقتصر المعركة الكروية الأخيرة على أفضل فريقَين متبقّيَين.

وشهدت البطولة إقبالاً من جمهور واسع، استمتع بمتابعة المباريات الرائعة بلعبة الفيديو "فيفا" (FIFA) والتي زاد من روعتها التعليق المتميّز لكل من محمد الطراح وعبدالله دسوقي. وكان مستوى الحماسة يرتفع مع تقدّم مراحل المواجهات، قبل أن يتم إقصاء 14 فريقاً لتقتصر المعركة الكروية الأخيرة على أفضل فريقَين متبقّيَين.

وشهدت البطولة إقبالاً من جمهور واسع، استمتع بمتابعة المباريات الرائعة بلعبة الفيديو "فيفا" (FIFA) والتي زاد من روعتها التعليق المتميّز لكل من محمد الطراح وعبدالله دسوقي. وكان مستوى الحماسة يرتفع مع تقدّم مراحل المواجهات، قبل أن يتم إقصاء 14 فريقاً لتقتصر المعركة الكروية الأخيرة على أفضل فريقَين متبقّيَين.

وجمع النهائي فريقَي "ترايفورس" (Team TRIFORCE) و"ليمون" (Team LEMON) اللذَين أظهرا مهارات متميّزة وروحاً رياضية رائعة، قبل أن يخرج الأخير منتصراً في نهاية المطاف. وسيحظى لاعبو فريق "ليمون" الآن بشرف تمثيل الكويت في النهائيات العالمية التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام في مصر.

وجمع النهائي فريقَي "ترايفورس" (Team TRIFORCE) و"ليمون" (Team LEMON) اللذَين أظهرا مهارات متميّزة وروحاً رياضية رائعة، قبل أن يخرج الأخير منتصراً في نهاية المطاف. وسيحظى لاعبو فريق "ليمون" الآن بشرف تمثيل الكويت في النهائيات العالمية التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام في مصر.

وجمع النهائي فريقَي "ترايفورس" (Team TRIFORCE) و"ليمون" (Team LEMON) اللذَين أظهرا مهارات متميّزة وروحاً رياضية رائعة، قبل أن يخرج الأخير منتصراً في نهاية المطاف. وسيحظى لاعبو فريق "ليمون" الآن بشرف تمثيل الكويت في النهائيات العالمية التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام في مصر.

وكانت منافسات "ريد بُل هاتريك"، بطولة لعبة فيفا 3 ضد 3، انطلقت في الكويت في 8 أغسطس 2023 مع 46 فريقاً. وقد تواجهت هذه الفرق في تصفيات أقيمت على مدى يومين في مركز "هاوس أوف اكس" (House of X) في 8 و9 أغسطس.

وكانت منافسات "ريد بُل هاتريك"، بطولة لعبة فيفا 3 ضد 3، انطلقت في الكويت في 8 أغسطس 2023 مع 46 فريقاً. وقد تواجهت هذه الفرق في تصفيات أقيمت على مدى يومين في مركز "هاوس أوف اكس" (House of X) في 8 و9 أغسطس.

وكانت منافسات "ريد بُل هاتريك"، بطولة لعبة فيفا 3 ضد 3، انطلقت في الكويت في 8 أغسطس 2023 مع 46 فريقاً. وقد تواجهت هذه الفرق في تصفيات أقيمت على مدى يومين في مركز "هاوس أوف اكس" (House of X) في 8 و9 أغسطس.