الكويت تحتفل بأبطال "ريد بُل هاتريك"

اختتمت بطولة "ريد بُل هاتريك" بتتويج فريق "ليمون" (Team LEMON) خلال النهائي الوطني الذي أقيم في مول العاصمة في مدينة الكويت الخميس 17 أغسطس، بمشاركة 16 فريقاً خاضت منافسات قوية على أمل الفوز بالحدث الفريد.
وشهدت البطولة إقبالاً من جمهور واسع، استمتع بمتابعة المباريات الرائعة بلعبة الفيديو "فيفا" (FIFA) والتي زاد من روعتها التعليق المتميّز لكل من محمد الطراح وعبدالله دسوقي. وكان مستوى الحماسة يرتفع مع تقدّم مراحل المواجهات، قبل أن يتم إقصاء 14 فريقاً لتقتصر المعركة الكروية الأخيرة على أفضل فريقَين متبقّيَين.
وجمع النهائي فريقَي "ترايفورس" (Team TRIFORCE) و"ليمون" (Team LEMON) اللذَين أظهرا مهارات متميّزة وروحاً رياضية رائعة، قبل أن يخرج الأخير منتصراً في نهاية المطاف. وسيحظى لاعبو فريق "ليمون" الآن بشرف تمثيل الكويت في النهائيات العالمية التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام في مصر.
وكانت منافسات "ريد بُل هاتريك"، بطولة لعبة فيفا 3 ضد 3، انطلقت في الكويت في 8 أغسطس 2023 مع 46 فريقاً. وقد تواجهت هذه الفرق في تصفيات أقيمت على مدى يومين في مركز "هاوس أوف اكس" (House of X) في 8 و9 أغسطس.
عن بطولة "ريد بُل هاتريك"
تقوم بطولة "ريد بُل هاتريك" على منافسات لعبة "فيفا" (FIFA) للمحترفين، والتي تخاض فيها المباريات على جهاز بلايستيشن 5 بلعبة "فيفا 2023". وتُخاض البطولة بفرق ولاعبين منفردين، وليس بصيغة الفرق المتعددة اللاعبين. وترتكز فكرة اللعبة على مبدأ تحقيق فوزَين من ثلاث مباريات: كل لاعب من كل فريق يواجه لاعباً من الفريق الآخر في مجموع ثلاث مباريات في كل مواجهة وستة أشواط. ويحق لكل فريق بتبديل حرّ واحد فقط للاعبيه بين الشوطين. ويتم اختيار الفرق التي تتواجه بشكل عشوائي في يوم البطولة، وبعد الجولة الأولى ينتقل أفضل أربعة لاعبين إلى نصف النهائي. وتجمع الجولة الأخيرة أفضل فريقَين لتشكل المباراة النهائية للبطولة. أما الانتقال من جولة إلى أخرى فهو يرتكز على تحقيق أعلى رصيد من مجموع نتائج اللاعبين الثلاثة في كل فريق.
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