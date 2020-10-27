اللياقة البدنية في المكتب: هكذا تنجز تمارينك خلال العمل

تصوّروا هذا الأمر. أنتم في المكتب، تنتظرون انتهاء نهاركم لتتمكنوا أخيراً من الذهاب إلى النادي وإنجاز تمارينكم. ربما راودكم هذا الشعور كثيراً! هل فكرتم بالاستيقاظ قبل ساعة من المعتاد للذهاب للجري (أو ممارسة أي رياضة أخرى) قبل بدء يوم العمل؟ بالتأكيد، جميعنا مررنا بذلك.

بعض الأشخاص حاولوا تفادي ساعات الجلوس الطويلة خلال العمل من خلال استعمال مكتب مرتفع وقوفاً، أو كرة توازن عوضاً عن الكرسي. مبادرة ممتازة، ولكن ألا ترغبون بالمزيد؟

التقينا بالرياضي الفريد فهد المسلم، لنسأله عن رأيه ونصائحه، وهو ليس غريباً عن العمل المكتبي الذي يتطلب الجلوس طويلاً.

ثمة بعض الأمور التي يمكنكم القيام بها كي لا تهدروا وقتاً ثميناً من أسلوب حياتكم الرياضي والصحي خلال العمل. ومن خلال هذه الطريقة لن تضطروا للانتظار إلى نهاية النهار كي تشعروا أنكم تحركون عضلاتكم.

حسناً، عنوان هذا الروتين هو الحركة المستمرة طوال نهاركم. وباستثناء اجتماع مهم لا يمكنكم الوقوف ببساطة وأخذ وقت مستقطع منه، اضبطوا وقتكم لموعد مع الحركة كل ساعة.

وبمجرد مرور ساعة من الزمن، يجب أن تقفوا وتبدأوا بالحركة. مهلاً! هل ذكرنا أن عليكم أن تحضروا أحذية الرياضة إلى العمل؟ نعم، إفعلوا ذلك، وسيكون لهذا الأمر أثر إيجابي مهم. هذه الأحذية ستتيح لكم تمرين عضلات مختلفة وهو أمر صعب مع الأحذية المسطحة أو الكعوب العالية. كما أنكم ستشعرون أن الحركة أسهل وأنكم أكثر رشاقة بأحذية الرياضة، وهي مريحة أكثر وستذكركم بأنكم تحاولون أن تحرّكوا أجسامكم. للأحذية آثار مذهلة فعلاً!

عليكم أن تقفوا وتبدأوا الحركة كل ساعة. عندما تتحركون قدر المستطاع أنتم تطلبون من أجسامكم ألا تتوقف عن حركة الأيض أو التفاعل الحيوي الداخلي. وخلال بضعة أسابيع، سيعتاد الجسم على الفكرة وستشعرون بمزيد من الراحة والخفة.

ولكن ما هي السبل لزيادة حركتكم؟ حسناً، ربما بدأتم بتنفيذ بعض الحركات الرياضية ولاحظتم أن الناس ينظرون إليكم باستغراب، ولا تريدون أن تكونوا محط الأنظار والتعليقات في المكتب.

الحل سهل. هيا بنا إلى السلالم، في كل وقت يتاح لكم خلال النهار. فلتكن جولة أو اثنتين نزولاً وصعوداً. هذا سيتيح لكم مزيداً من الخصوصية، وسيبعد الأنظار عنكم، ويشكل تمريناً أفضل. السلالم رائعة للتمرين لأنها تحرك مجموعات أكبر من عضلاتكم. كما أنها رياضة هوائية، ويمكنها في الوقت عينه أن تعتبر من رياضات القوة إن تحركتم بشكل أسرع. هذا الأمر لا يعني أن تعودوا إلى المكتب كل ساعة منهكين والعرق يتصبب منكم، بل أن تستعملوا السلالم لصالحكم (هي مثل معدّات النادي السرية التي تنتظركم).

في مكتبكم، من الجيد مدّ الساقين إلى الأمام. وسيؤدي رفعها عن الأرض والإبقاء على هذه الوضعية لبعض الوقت إلى تحريك وسط الجسم. كونوا على ثقة أن هذه الحركة ستبقي الجذع صلباً. وإن لم يكن هذا الجزء من أجسامكم في حالة جيدة، فإن ذلك سينعكس سلباً على لياقتكم عموماً. الجذع هو أساس تماسك الجسم، وإن كان في حالة جيدة فهذا يعني إصابات أقل وتمارين أكثر فعالية.

قد لا يبدو الأمر ذات أهمية كبرى، لكنه كذلك، لذا حاولوا تنشيط الجذع لأكثر من دقيقة. جربوا ذلك الآن! هل انتهيتم؟ أشعرتم بأثر هذه الحركة؟ نحن كذلك! هذا ما نعتبره من أسرار صيانة الجسم. ولإدخال بعض التنوع إلى الحركات، قوموا بضم الركبتَين، وثني الساقَين ورفعهما. أبقوا على الظهر مستقيماً. ممتاز!

خلال وقتكم في المكتب، إجعلوا من تحريك عضلاتكم عادة يومية. فليكن هذا الروتين جزءاً أساسياً من حياتكم، وواصلوا اتباع هذا الأسلوب طوال اليوم. إن رأيتم حاجة للأمر، يمكنكم أن تخصصوا وقتاً محدداً. حتى أن حركات التمدد أو الإطالة تشكل إضافة مهمة إلى روتينكم في مكان العمل. إن كنتم أمام المكتب، يمكنكم أن تجدوا طرقاً عدة للحركة. ركزوا على مجموعة من العضلات أو أكثر، وشغلّوها.

أمر آخر يمكنكم أن تقوموا به، إن كانت وظيفتكم تسمح لكم.

إن كان في وسعكم أن تأخذوا وقتاً مستقطعاً من عملكم للتمرين لحوالى 20 دقيقة، فهذا الأمر سينشّطكم ويجدد طاقتكم للنصف الثاني من النهار. جرّبوا ذلك إن استطعتم. ستكون تجربة رائعة بالتأكيد!