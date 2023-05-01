جدة، .. أبريل 2023

ستكون المملكة العربية السعودية ومختلف بلدان العالم على موعد يوم الأحد في 7 مايو، مع سباق "وينغز فور لايف" الذي يعود بصيغته الفريدة والمرحة، حاملاً في الوقت عينه قضيته الإنسانية التي أُنشِئ من أجلها: تمويل الأبحاث الهادفة إلى إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي.

وستحتضن حلبة سباق كورنيش جدة النسخة السعودية من السباق الذي ينطلق في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت المملكة، ويقام بشكل متزامن في كبرى المدن في 195 بلداً وبمشاركة أكثر من 280 ألف شخص، ما يجعله الأكبر في العالم. وترتكز فكرة السباق الذي يقام بالشراكة مع ريد بُل موبايل، شركة رياضة المحركات السعودية، وحلبة كورنيش جدة، على قواعد بسيطة إنما مميّزة، إذ تتيح لجميع المشاركين الجري أو التنقل على الكرسي المتحرك معاً وجنباً إلى جنب في أي مكان حول العالم!

وسيكون على كل مشارك أن يجري أو يسير ببساطة قدر المستطاع إلى حين تصل إليه سيارة المطاردة. فبغياب خط نهاية حسيّ، ستنطلق عوضاً عن ذلك بعد ثلاثين دقيقة من إعطاء إشارة بدء السباق، سيارات مطارَدة خاصة بالحدث، لتبدأ بتخطي المشاركين واحداً تلو الآخر، أكان ذلك على أرض الواقع أم بالواقع الافتراضي. وبالنسبة إلى الذين تصل إليهم سيارة المطاردَة، يكون السباق قد انتهى. والمميّز في هذا الأمر هو أن الجميع من دون استثناء يبلغون خط النهاية، كما أن الانطلاق هو الأكثر تنوّعاً من حيث المشاركين بين كل السباقات على الإطلاق.

أما الميزة الأسمى التي تطبع سباق "وينغز فور لايف" فهي أنه سباق خيري عالمي، ما يعني أن المشاركين لن يركضوا من أجل أنفسهم فحسب، ولكن في سبيل قضية إنسانيّة. فنسبة 100٪ من رسوم الاشتراك ستكون مخصّصة للأبحاث والدراسات التي ستساعد في شفاء وإيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي.

النسخة العاشرة من سباق "وينغز فور لايف" تحط في جدة في 7 مايو © ريد بُل

كيفيّة المشاركة

للمشاركة في نسخة هذا العام من سباق "وينغز فور لايف" العالمي، يجب تنزيل التطبيق الجديد الخاص بالحدث من "آبل ستور" أو "غوغل بلاي"، أو زيارة موقع https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/locations/jeddah وإنشاء حساب خاص والتسجيل. وبهدف التسجيل عبر التطبيق، يجب الضغط على خيار الاتصال "connect"، والبحث عن جدة "Jeddah" والضغط على التسجيل "Register". ويتيح ذلك للمشاركين البدء بالتمرين للركض بشكل منفرد أو مع الأصدقاء. والمثير للاهتمام في شأن التطبيق هو التجربة الصوتيّة التي تراقفه، والتي تتيح الاستماع للمعلومات والتعابير المحفّزة طوال السباق، وهي الميزة الخاصة التي تجعله مختلفاً عن التطبيقات العاديّة للجري واللياقة البدنية.

لمحة تاريخية

عندما أنشأ ديتريش ماتيشيتز وهاينز كينيغادنر مؤسسة "وينغز فور لايف" في العام 2004، قليلة كانت المشاريع التي تركّز على الأبحاث الأساسية، وأسوأ ما في الأمر أن التمويل كان ضئيلاً للغاية. ولكن سرعان ما تغيّر كل ذلك عندما أبصر سباق "وينغز فور لايف" النور للمرة الأولى في العام 2014. ولهذا السبب، يُحتفل هذا العام بذكرى سنوية خاصة، إذ في السابع من مايو 2023، تقام النسخة العاشرة من السباق التي يؤمل أن تكون الأوسع على الإطلاق، للركض من أجل الذين لا يستطيعون الجري.

سجل رائع

من الأرقام اللافتة التي شهدها سباق "وينغز فور لايف" العالمي، أربعة ألقاب تحملها نينا زارينا التي تعيش في الولايات المتحدة من مشاركاتها في النسخات التسع للحدث، في حين برز آرون أندرسون من السويد على قائمة الفائزين ثلاث مرات على كرسيّه المتحرك، تاركًا جميع العدائين خلفه.

وبصرف النظر حتى عن تلك المآثر البطولية، فإن لهذا السباق الفريد قصة نجاح لا مثيل لها في الواقع، إذ تم حتى اليوم جمع أكثر من 38 مليون يورو على شكل تبرعات تُستثمر بالكامل في الأبحاث الهادفة إلى إيجاد العلاجات لإصابات النخاع الشوكي. ونجحت نسخة العام 2022 وحدها من سباق "وينغز فور لايف" العالمي في جمع 4.7 مليون يورو من التبرعات، بفضل 161892 مشاركًا من 192 بلداً.

حقائق وأرقام

أكثر من مليون شخص شاركوا في إجمالي تسع نسخ من سباق "وينغز فور لايف" العالمي. الهدف الرئيسي الآن هو مشاركة مليون عداء قريبًا في حدث واحد.

119 مليار خطوة عبرها عداؤون شاركوا في السباقات حتى اليوم.

38,3 مليون يورو من التبرعات تم جمعها حتى اليوم من خلال سباقات "وينغز فور لايف" العالمية وحدها. 100% من هذه الأموال تلقتها مؤسسة "وينغز فور لايف"، وتم استخدامها بالتالي من أجل الأبحاث الهادفة الى إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي.

35397 مشاركًا كانوا عند خط انطلاق النسخة الأولى على الإطلاق من سباق "وينغز فور لايف" العالمي في العام 2014. وبعد تنظيمه للمرة التاسعة في العام الماضي، كان الإقبال عظيمًا مع 161892 مشاركًا من 192 بلدًا.

النسخة العاشرة من سباق "وينغز فور لايف" تحط في جدة في 7 مايو © ريد بُل

سجّل الآن واركض من أجل الذين لا يستطيعون ذلك من خلال تنزيل تطبيق سباق "وينغز فور لايف" العالمي "Wings For Life World Run" على آبل أو غوغل بلاي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: https://www.wingsforlifeworldrun.com/en?viewerCountry=SA