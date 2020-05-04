باركور في المدينة الوردية
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ريان دويل يستكشف إحدى عجائب الدنيا السبع الأكثر غموضاً
رياضي الجري الحر والباركور رايان دويل في مهمة. هدفه هو السفر في جميع أنحاء العالم بحثاً عن عجائب الدنيا للتحقق مما إذا كانوا يصنعون أماكن رائعة ومناسبة للباركور والجري الحر.
في رحلته الملحمية، قام باختبار سبع دول وثقافات مذهلة في تجربة لم يسبق لها مثيل من قبل. في هذه الحلقة، جلبته قدماه إلى الأردن، حيث جاب في أنحاء الصحراء الرملية مع بدو وادي رم وقفز بين الأثار التي تعود الى ألفي عام حول مدينة البتراء النبطية الوردية.
باركور في المدينة الوردية