باركور في المدينة الوردية

رياضي الجري الحر والباركور رايان دويل في مهمة. هدفه هو السفر في جميع أنحاء العالم بحثاً عن عجائب الدنيا للتحقق مما إذا كانوا يصنعون أماكن رائعة ومناسبة للباركور والجري الحر.

رياضي الجري الحر والباركور رايان دويل في مهمة. هدفه هو السفر في جميع أنحاء العالم بحثاً عن عجائب الدنيا للتحقق مما إذا كانوا يصنعون أماكن رائعة ومناسبة للباركور والجري الحر.

رياضي الجري الحر والباركور رايان دويل في مهمة. هدفه هو السفر في جميع أنحاء العالم بحثاً عن عجائب الدنيا للتحقق مما إذا كانوا يصنعون أماكن رائعة ومناسبة للباركور والجري الحر.