في أحد ضواحي مدينة سالزبورغ النمساوية، زار بطل العالم في لعبة "فيفا" وأحد أكثر نجوم الرياضات الإلكترونية متابعةً، مساعد الدوسري ، مركز ريد بُل للأداء الرياضي لأخذ جولة فيه والاطلاع على كل ما هو جديد.

وأعرب البطل المعروف بلقب MsDossary7، وأحد أشهر الأبطال في هذا المجال، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكّدًا أن الطموح بتحقيق البطولات يتطلّب من الرياضي الجاد الحرص على التدرّب كما الأبطال. وقال: "حرصت على تطوير صحّتي البدنية والذهنية والغذائية بالتعاون مع خبراء من مركز ريد بُل للأداء الرياضي، وأتطلع إلى تحقيق عودة قوية في منافسات البطولة المقبلة".

أحد أهداف ريد بُل هي دعم الرياضيين الشباب الطموحين في جميع أنحاء العالم وتسعى لتحقيق ذلك من خلال سلسلة من المبادرات، ومن بينها هذا المرفق. مركز ريد بُل للأداء الرياضي هو أحد أبرز المرافق الرياضية العالمية، حيث يستقبل كافة رياضيي ولاعبين ريد بُل ويساعدهم على تحقيق أهدافهم والارتقاء بمسيراتهم المهنية إلى آفاق جديدة. ومن أبرز الرياضيين المعروفين والأعضاء في هذا المركز ماكس فيرستابن، أصغر سائق يخوض سباقات الفورمولا 1، والنمساوي دومينيك ثيم، بطل الدورات الكبرى في كرة المضرب، وسام سندرلاند، الفائز في رالي داكار.

بطل العالم في لعبة "فيفا" في مركز ريد بُل لتطوير أداء الرياضيين © Stefan Voitl

أُعجب الدوسري بمرافق المركز وتجهيزاته وأثنى عليها، وأضاف: "يحتاج كل متنافس إلى العمل الجادّ والتدريب باحتراف من أجل الفوز، وقد ساعدني هذا المركز على استعادة قوتي، وآمل أن أحقق إنجازًا غير مسبوق كالفوز بالعديد من ألقاب بطولة العالم للعبة "فيفا" الإلكترونية".

الدوسري، في حال لم تكن قد سمعت عن إنجازاته من قبل، فاز في العام 2018 في النهائي الكبير لبطولة "فيفا" الإلكترونية وحصل على لقب أفضل لاعب في الرياضات الإلكترونية في ذلك العام. بالإضافة إلى تحقيقه لقب ببطولة "فيفا ألتيميت تيم" ثلاثة مرّات وهو أول بطل للدوري الإلكتروني السعودي. ليس ذلك فحسب، فهو بالكاد يبلغ من العمر 21 عامًا. وعقب إنجازاته الكبيرة، تشّرف بالدعوة إلى لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه.

أثناء زيارته، أخذ الدوسري جولة في ملعب "ريد بُل أرينا" في سالزبورغ واطّلع على مرافقه، كما أمتع أعيننا بمهاراته في منطقة الرياضات الإلكترونية في الملعب مع مباراة "فيفا" ودّية مع نظيره فابيو أوزلت، الشهير بلقب Faoenation.

الدزسري في جولة في ريد بُل أرينا © Stefan Voitl

يضم مركز ريد بُل للأداء الرياضي فريقًا بارعًا تم اختيار أعضاؤه بعناية من الخبراء الطبيين والمدربين. ويساعد هذا الفريق لاعبي الرياضات الإلكترونية والرياضيين المشهورين عالميًا، في إجراء الفحوص الطبية الشاملة، والحصول على العلاج الطبيعي، وإجراء تقييم فيزيولوجي لوظائف الجسم وتحليل للحركة، بالإضافة إلى الحصول على الاستشارات الخاصة بالتغذية وحسن إدارة النوم، وبناء استراتيجية مناسبة لكل رياضي. ويبذل القائمون على هذا المركز المتخصص والشامل قصارى جهدهم لتحقيق أقصى قدر من الإمكانات الفردية للرياضيين، ورفع وتيرة الأداء، وضمان الوقاية من الإصابات، لتمكينهم من تقديم نتائج عالمية مرموقة.

حسنًا، نأمل أنك قد تعلّمت شيئًا جديدًا عن الدوسري وعن المركز، وتحيّة كبيرة للبطل نفسه!

بطل العالم في لعبة "فيفا" في مركز ريد بُل لتطوير أداء الرياضيين © Stefan Voitl