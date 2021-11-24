بطولة "ريد بُل بر بحر" عادت من جديد!

العنوان صحيح يا شباب، فبطولة "ريد بُل بر بحر" راح تعود بكل تأكيد لتضرب موعدًا مع عشاق السرعة في الكويت في عام 2021! وبعد النجاح الساحق اللي شهدناه فيما مضت من سنوات، فما في أدنى شك أن هذه المنافسة راح تكون مفعمة بالسرعة والإثارة والجنون وراح تشدّك من خط البداية على البر إلى النهاية في بحر الخليج.

لقد مضت فترة منذ شاهدنا آخر بطولة "ريد بُل بر بحر" في عام 2016، لكننا على يقين من أن هذا الحدث راح يتضمن كل ما كنتم بانتظاره جميعًا، بل وأكثر. فدعونا نتطرق إلى السباق وشكله، وما يمكنكم توقّعه عندما تشاهدون البطولة بنفسكم، عن قريب!

سباق التتابع اللي يجمع بين البر والبحر "ريد بُل بر بحر" ينادينا. بادئ ذي بدء، الكويت هي مكان اختراع بطولة "ريد بُل بر بحر"، وهذا مو بالشي المفاجئ لأنه عبارة مزيج مثالي من اثنتين من أكثر الرياضات جماهيرية واللي، حرفيًا، يشارك فيها الجميع في المنطقة، كلما سمح الطقس بذلك.

حسنًا على مهلكم، ما هو هذا السباق وما المميز فيه؟ كنّا على وشك التحدث عن الأمر هذا. السمة الرئيسية لهذا السباق هو أنه مقسم إلى جزئين، أولهما أو البداية هو سباق البر ويتم استخدام الدرّاجات الرباعية (الكواد) فقط في هذا الجزء. أما الجزء الثاني فهو سباق الدرّاجات المائية (الجت سكي)، ويبدأ متسابقو الجت سكي السباق بمجرد إنهاء زملاؤهم في الفريق لجزء رالبر. وأجل، هذا سباق فِرَق.

يتألف كل فريق متسابقين، سائق الكواد وسائق الجت سكي. أي راح يتسنّى لنا مشاهدة تعاون بين اثنين من الرياضيين المحترفين، كل منهما بطل في رياضته. وبالمناسبة، هذا النوع من التعاون فريد وتقريبًا لا يحدث أبدًا. في الواقع، هذا فريق الأحلام!

إليك كيف راح يسير السباق: يبدأ سائقو الكواد من خط البداية على درّاجاتهم، بينما ينتظرهم سائقو الجت سكي على الشاطئ بالقرب من درّاجاتهم. ومع بداية السباق، يركض سائقو الكواد ويركبون درّاجاتهم وينطلقون!

وهنا يبدأ السباق المجنون على حلبة السباق المغلقة المصممة بخبرة لجميع سائقي الكواد. وفور انتهاء المسار، راح يجد السائقون أنفسهم على الشاطئ مباشرة، حيث يتعين عليهم النزول عن درّاجتهم والركض ليسلّموا مفتاح الجت سكي إلى زملائهم (لاحظت هذا اللمسة المجنونة؟) ليدخلوا المياه وركوب درّاجاتهم وتشغيلها والانطلاق في سباق الجت سكي خلال المسار المائي في أسرع وقت. إمّا أن تنجح أم لا، فلا شيء يسمى إعادة المحاولة في هذه البطولة.

كلا المسارين مصممين لإبراز كل مهارات القيادة لدى الفرق، وتضم خطوط مستقيمة للوصول لأقصى سرعة، ومنعطفات حادة صعبة. هناك طريقة وحيدة لتحقيق نتائج جيدة في بطولة "ريد بُل بر بحر" وهي أنه يتعّين على الفرق التحكم بدقة في درّاجاتهم والحفاظ على هدوء أعصابهم وأن يكونوا على دراية فنية مرتفعة بمركباتهم.

ومن عدد الفرق المشاركة الهائل، ما راح يتأهل إلّا الأفضل في كل سباق للجولة التالية، إلى أن يتبقى فريق واحد فقط للفوز بلقب أبطال "ريد بُل بر بحر" لعام 2021.

ستقام فعاليات بطولة "ريد بُل بر بحر" على شاطئ الخيران في 3 ديسمبر 2021.

على الفرق الراغبة في الاشتراك سرعة التسجيل على صفحة بطولة "ريد بُل بر بحر" الرسمية من هنا ! كل ما عليك هو تكوين فريقك وأنت جاهز للمشاركة.

تذكّر أن الجماهير يمكنهم الدخول مجانًا في يوم البطولة، فلا تشغل بالك بشراء التذاكر أو التسجيل أو أي شيء آخر. شرّفنا بحضورك فحسب وأنت مبتهج، وشجّع فريقك المفضل، أو قلّدنا وشجّع الجميع. ففي النهاية، الأمر يتعلق بقضاء وقت ممتع.

نراك هناك، وارتد ملابس الشاطئ إذا رغبت بذلك!