بطولة ريد بُل سولو كيو الكويت لعام 2021

نعم، صدّق أذنيك، البطولة رجعت من جديد! بس راح تلاقي تغيير بسيط في هذه البطولة، ففي العادة كنّا نلعب فريق ضد فريق، بس ها المرة راح نلعب بمفردنا، وهي الطريقة الوحيدة للعب والفوز. هذا العام راح نرجع إلى اللعبة حتى نعرف مين أفضل مبارز في لعبة "ليج أوف ليجيندز" داخل الكويت.

من المستحيل أنك تلاقي أي لاعب محترف سعيد بتفويت فرصة للتنافس على أي لقب محتمل في لعبة "ليج أوف ليجيندز"، ومع عودة ريد بُل سولو كيو ، ما راح تفوّت أي شيء. ويمكن للمشاهدين متابعة كل الأكشن والإثارة ومعرفة المتأهلين للنهائيات في نسختها الثانية هذا العام.

تقدر تشاهد المقطع الدعائي من هنا لو ما شاهدته إلى الحين. من المفترض أن يثير هذا المقطع حماستك للأكشن والإثارة المنتظرة في هذا الشهر والشهر التالي.

مع رجوع البطولة مرة ثانية إلى الكويت، لازم تعرف هذه التفاصيل. تصفيات الكويت راح تبدأ في من 25 إلى 28 أبريل، على أن تقُام مباريات نصف النهائي في الثاني من مايو. وفي اليوم التالي، راح يُقام عُرس النهائي في الثالث من مايو.

وبالتأكيد إحنا عارفين أنك تبغي تتابع هذا الحدث الفريد مباشرة، وما تقلق طلباتك أوامر: زُر صفحة Red Bull Gaming على الفيسبوك لمشاهدة النهائيات مباشرة بداية من الساعة السابعة مساءً.

"ليج أوف ليجيندز" صارت مشهورة بدورياتها اللي تُقام بين الفرق وبالفعل صار يتابعها أكثر من 44 مليون شخص، ومن شدة شهرتها أصب دوري أمريكا الشمالية يُبث على الشبكة الرياضية، ESPN.

بس Solo Q تختلف كل الاختلاف عن اللعب الجماعي المعتاد، حيث أنك ما راح تعتمد إلا على نفسك طوال المنافسة.

ومن اسمها بس، فإن ريد بُل سولو كيو هي بطولة للعبة "ليج أوف ليجيندز" تُقام واحد ضد واحد، وهو يعتبر تحول كبير من المواجهة الكلاسيكية خمسة ضد خمسة اللي تعودنا على مشاهدتها.

شروط الفوز بسيطة. كل ما عليك هو القضاء على الخصم (فيرست بلود) أو بلوغ نتيجة 100 من الأتباع (مينيونز). كمان تقدر تحقق الفوز عن طريق تدمير برج خصمك. القواعد غاية في البساطة. وأمامك عدة طرق للفوز. بس خليك فاكر، على اللاعب تحقيق شرط واحد فقط من شروط الفوز للخروج من المباراة فائزًا.

الفرق الثاني، بخلاف شروط الفوز، هو أن الجميع أمامه الفرصة للتنافس على اللقب. البطولة مفتوحة أمام كل ولا تستلزم وجود رعاية. أي أن كل وأي شخص بإمكانه الفوز، بالطبع، إذا كان لاعب جيد كفاية. هذا يضفي على البطولة إثارة من نوع خاص، فأنت لا تعرف أبدًا من قد تتعثر فيه وأنت تشق طريقك نحو الفوز.

في عام 2020، خاض عدد مذهل من اللاعبين من 30 دولة مختلفة مواجهات في البطولة. تقدر تخمّن العدد؟ راح نعطيك تلميح بسيط، زاد عدد المشاركين أضعاف عن مشاركات عام 2019. لم تعرف بعد؟ حسنًا، راح نخبرك: خاض أكثر من 80 ألف مبارز مواجهات فيما بينهم من جميع أنحاء العالم. ونتوقع أن يشارك في هذه البطولة عدد أكبر بكثير من اللاعبين الموهوبين.

وفي النهاية، راح يجتمع جميع الأبطال الوطنيين للتنافس في جولة نهائية واحدة، وهي النهائيات العالمية وراح تُقام في نهاية العام. كل الأبطال الوطنيين راح يحصلون على جوائز سخية، من بينها تمضية الوقت مع نخبة عالم "ليج أوف ليجيندز" من المحترفين الحاليين وغيرهم من الأساطير في اللعبة. وبالتأكد، راح يحصلون على فرصة التغلب على الأفضل، أثناء تنافس الأبطال الوطنيون على اللقب الكبير.

تابع البطولة واكتشف الفائز. واحرص على الانضمام إلى قناة ديسكورد ، وراح تلاقي صفحة دردشة مخصصة للاعبين في الكويت لمناقشة البطولة مع السكان المحليين في منطقتك. لا تنسَ متابعة هذه الصفحة لمعرفة من سيكون بطل الكويت في بطولة ريد بُل سولو كيو لعام 2021.