بطولة "ريد بُل سولو كيو" تعود إلى الكويت

تعود "ريد بُل سولو كيو"، بطولة المواجهات الفردية 1 ضد 1 للعبة دوري الأساطير "ليج أوف ليجيندز"، للمرة الخامسة إلى الكويت. وخلال هذه البطولة الملحمية يتنافس لاعبو "لول" منفردين، 1 ضد 1، وليس من خلال الفرق كما جرت العادة، في مباريات يكون فيه القضاء على الخصم في البداية "فيرست بلود" كافيًا لتحقيق الفوز.

تعود "ريد بُل سولو كيو"، بطولة المواجهات الفردية 1 ضد 1 للعبة دوري الأساطير "ليج أوف ليجيندز"، للمرة الخامسة إلى الكويت. وخلال هذه البطولة الملحمية يتنافس لاعبو "لول" منفردين، 1 ضد 1، وليس من خلال الفرق كما جرت العادة، في مباريات يكون فيه القضاء على الخصم في البداية "فيرست بلود" كافيًا لتحقيق الفوز.

تعود "ريد بُل سولو كيو"، بطولة المواجهات الفردية 1 ضد 1 للعبة دوري الأساطير "ليج أوف ليجيندز"، للمرة الخامسة إلى الكويت. وخلال هذه البطولة الملحمية يتنافس لاعبو "لول" منفردين، 1 ضد 1، وليس من خلال الفرق كما جرت العادة، في مباريات يكون فيه القضاء على الخصم في البداية "فيرست بلود" كافيًا لتحقيق الفوز.