بطولة "ريد بُل سولو كيو" تعود إلى الكويت

تعود "ريد بُل سولو كيو"، بطولة المواجهات الفردية 1 ضد 1 للعبة دوري الأساطير "ليج أوف ليجيندز"، للمرة الخامسة إلى الكويت. وخلال هذه البطولة الملحمية يتنافس لاعبو "لول" منفردين، 1 ضد 1، وليس من خلال الفرق كما جرت العادة، في مباريات يكون فيه القضاء على الخصم في البداية "فيرست بلود" كافيًا لتحقيق الفوز.
وستقام تصفيات البطولة الخاصة بالكويت بين 21 أكتوبر والأول من نوفمبر، بدءًا من الجولتين الأولى والثانية في 21 و22 أكتوبر، عند الساعة 5:00 مساءً في فرع زين في برج بيبي. وتُقام الجولة الثالثة عبر الإنترنت في اليوم التالي على خادم ديسكورد رويال نايتس (Royal Knights Discord Server) عند الساعة 5:00 مساءً أيضًا، على أن يحتضن معرض كوانتوم كون في أرض المعارض الدولية - الكويت الجولة الرابعة والأخيرة في 31 أكتوبر في التوقيت عينه (5:00 مساءً). وسيتأهل أبطال جولات التصفية إلى النهائي الوطني المقرر في الأول من نوفمبر في معرض كوانتوم كون بدءاً من الساعة 6:00 مساءً.
وسيخوض المشاركون منافسات شيقة بهدف الفوز برحلة لحضور بطولة "ريد بُل ليج أوف إتس أون" في باريس في 15 ديسمبر.
تُقام هذه البطولة بالشراكة مع ريد بُل موبايل من زين، إكسايت إلكترونيات الغانم، وأكوا إيفا.
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عن "ريد بُل سولو كيو"
تخالف "ريد بُل سولو كيو" المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه أسلوب اللعب في دوري الأساطير "ليج أوف ليجيندز"، وهو الفرق التقليدية. وخلال المنافسات، سيكون على اللاعبين أن يشقّوا طريقهم منفردين لعبور كل مرحلة، وهذا هو الطابع الفردي أو "سولو" الذي يمّيز البطولة.