ها هي بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" تحط رحالها في قطر، لتحرّك شغف عشاق كرة القدم بهذه الرياضة وتعطيهم مساحة لإظهار مهاراتهم على ملعب صغير. استعدّوا لمشاهدة أقوى المباريات الحماسية خلال تنافس المواهب القطرية لحجز موقع بين لائحة الفرق الدولية التي ستخوض نهائيات البطولة على ملعب نادي "آر بي لايبيزيغ" في ألمانيا.

الطريق إلى النهائي الوطني

ستنطلق البطولة التي تقام بالشراكة مع اكسبو الدوحة ٢٠٢٣، نادي الدحيل الرياضي، اي لوف قطر، المير, بمرحلة تصفيات تقام عند الساعة الثامنة مساءً من أيام 22 مارس و23 منه في إكسبو قطر، و29 مارس و30 منه في مركز ميدان الرياضي. وستتنافس الفرق للتأهل إلى النهائي الوطني الذي يستضيفه نادي الدحيل الرياضي في 6 أبريل المقبل.

بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" قادمة إلى قطر © ريد بُل

ترقّب وتشويق

تضع "ريد بُل فور 2 سكور" هواة كرة القدم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً أمام تحدي عرض أفضل مهاراتهم الكروية على ملعب صغير. وهي ليست مشابهة للبطولات الأخرى لكرة القدم على ملاعب صغيرة، بل تتميّز بقوانينها الخاصة التي تحدث فرقاً كبيراً وتتيح قلب النتيجة في الثواني الأخيرة من المباريات.

وتتواجه الفرق التي تضمّ أربعة لاعبين ولاعب احتياط في مباريات ممتدة على عشر دقائق من دون استراحات وبغياب حراس مرمى. وقد صُمِّمت قوانين البطولة ومفهومها بأسلوب خاص يدفع الفرق إلى التسجيل في الأوقات الحاسمة، إذ إن كل هدف في الدقيقة الأولى والدقيقة الأخيرة يكون مزدوجاً، أي يُحتسب هدفَين اثنين.

بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" قادمة إلى قطر © ريد بُل

ثلاثة مراحل لتحقيق المجد

تنطوي البطولة على ثلاث مراحل: مرحلة المجموعات، المرحلة الإقصائية، والنهائي. وتحصد الفرق إثر فوزها في مرحلة المجموعات ثلاث نقاط، بينما تكتفي بنقطة واحدة في حال التعادل. أما في المرحلة الإقصائية، فيتمّ اعتماد سيناريو "الهدف الذهبي" إذا انتهت النتيجة بالتعادل بعد عشر دقائق، بهدف تحديد الفريق الذي يتأهل إلى الدور التالي، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستكشف عن هوية البطل الوطني.

بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" قادمة إلى قطر © ريد بُل

إلى الساحة العالمية!

مع أكثر فرق من 25 بلدًا من مختلف بقاع الأرض ستشارك فرقها الفائزة في النهائيات العالمية في مدينة لايبزيغ الألمانية، لا شك أن المنافسة على الساحة الدولية ستكون من مستوى آخر. وهذا ما ستتطلّع إليه الفرق القطرية المشارِكة في التصفيات والنهائيات الوطنية، على أمل تمثيل البلاد أفضل تمثيل وإبراز مستوى متميّز للكرة المحلّية.

بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" قادمة إلى قطر © ريد بُل

للراغبين والمستعدين لعرض مهاراتهم وترك بصمتهم على الساحة الدولية، بات التسجيل للمشاركة في تصفيات "ريد بُل فور 2 سكور" في قطر متاحًا الآن من خلال الرابط Red Bull Four 2 Score | Red Bull