الرياض، .. مارس 2023

ستكون الرياض على موعد مع حدث رياضي فريد يقام للمرة الأولى ويزور المملكة في إطار تصفيات عالمية تقام في بلدان مختلفة تمهيداً للنهائيات التي تحتضنها ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام. وستشمل المحطة السعودية من بطولة "ريد بُل فور 2 سكور" سلسلة تصفيات محليّة تنطلق يوم الجمعة 31 مارس، على أن تقام النهائيات الوطنية يوم السبت 8 أبريل.

"ريد بُل فور 2 سكور": بطولة كروية بلمسة خاصة للمرة الأولى في المملكة © ريد بُل

وترتكز البطولة التي تُنظَّم بالشراكة مع ريد بُل موبايل على مباريات في كرة القدم لفرق من أربعة لاعبين (4 ضد 4)، ستعطي الفرصة للاعبين الهواة لعرض مهاراتهم في إطار صيغة منافسات فريدة من ريد بُل. وتأتي البطولة الجديدة كلياً مع لمسة خاصة ستزيد من مستوى الحماسة والتشويق، من خلال احتساب كل هدف هدفَين في الدقيقة الأولى والدقيقة الأخيرة من المباريات التي ستمتدّ على عشر دقائق.

وستخوض الفرق الرباعية التي تضم أيضاً لاعباً احتياطياً التصفيات التي تقام على مدى ستة أيام متتالية بين 31 مارس و5 أبريل المقبل على ملاعب كورة بارك في الرياض، على أمل بلوغ النهائي الوطني الذي سيقام في 8 أبريل. وستكون هنالك كذلك نهائيات وطنية خاصة بفرق الإناث ستقام في موازاة اليوم السادس من التصفيات الخاصة بالذكور في 5 أبريل.

وإلى جانب الحماسة والتشويق لخوض المنافسات، ستشكل الجائزة الكبرى حافزاً كبيراً للفرق المحلية، نظراً إلى أن الفائزين في النهائي السعودي سيسافرون إلى ألمانيا حيث سيستضيفهم نادي "آر بي لايبزيغ". وسيواجه الأبطال السعوديون فرقاً فائزة في منافسات أكثر من 25 بلداً، بهدف حصد لقبِ أول نهائي عالمي لبطولة "ريد بُل فور 2 سكور".

أما القوانين ومفهوم البطولة فهي مصمّمة لكي تتيح للمشاركين تجربة فلسفة ريد بُل الفريدة "باور فوتبول" مع لمسة خاصة: كل هدف في أول وآخر 60 ثانية من المباريات الممتدة على 10 دقائق يحتسب هدفَين اثنين للفرق المؤلفة من 4 لاعبين ولاعب بديل. وليس هنالك من استراحات أو حراس مرمى، بل حاجة دائمة للتسجيل خصوصاً في الأوقات المصيرية! ويمكن لفرق الذكور كما الإناث المشاركة في البطولة على أن تتراوح أعمار المشاركين والمشاركات بين 16 و35 عاماً.

"ريد بُل فور 2 سكور": بطولة كروية بلمسة خاصة للمرة الأولى في المملكة © ريد بُل

الدعوة موجّهة الآن إلى جميع عشاق كرة القدم السعوديين، للتسجيل والمشاركة في التصفيات الوطنية لبطولة "ريد بُل فور 2 سكور" في المملكة، من خلال الرابط التالي:

سجّلوا الأهداف المصيرية وقودوا فريقكم إلى النهائيات العالمية في ألمانيا، حيث ستكون الحماسة في أوجِها في أول نهائيات عالمية على الإطلاق لبطولة "ريد بُل فور 2 سكور"!