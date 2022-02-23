بطولة "ريد بُل هاف كورت" أوشكت على الانطلاق

انتباه يا سادة، فمعنا بطولة كبرى أخرى تستعد للانطلاق في الكويت! بس الأمر مختلف المرة هذي، إنها بطولة لكرة السلة. استعدّوا لأنكم راح تشاهدون وتشاركون في نسخة ريد بُل الخاصة لكرة سلة الشوارع في أبهى صورها. والكل مدعوّ للعب!

إنها بطولة "ريد بُل هاف كورت"! بطولة 3 ضد 3 راح تضع مهاراتكم وجماعيتكم وقدراتكم التنافسية تحت الاختبار، ومو أي اختبار. هذى إحدى فعاليات ريد بُل، فبطبيعة الحالة ما رح تكون بطولة كرة سلة عادية. الإثارة والحماس هما الأولوية هنا، وعشان كدا ما تتردد في إظهار مدى حماسك عند مراسلة أصدقائك بخصوص البطولة.

مارس المقبل راح يشهد انطلاق بطولة "ريد بُل هاف كورت" في مارينا كريسنت.

مرحلة التصفيات راح تكون في 22 و23 مارس 2022. والنهائيات في 24 مارس 2022.

ما عاد في وقت كثير، سارعوا بتجهيز فريقكم يا رفاق!

بس إيش يميز بطولة "ريد بُل هاف كورت" عن غيرها ويجعلها ممتعة؟ إنه أسلوبها اللي يجمع بين اللعب السريع ومباريات مدتها 10 دقائق دون توقف مع موسيقى صاخبة طوال وقت اللعب! نعم، هذي إحدى قواعد البطولة في الواقع. بربك يا أخي، أنت بالتأكيد تعرف أننا ما رح ننسى تهيئة الأجواء الجيدة. أنت تتحدث مع محترفين.

يتم خوض جميع مباريات الرجال بالكرة الرسمية "سبالدينغ ريد بُل هاف كورت" قياس 7. نعم، معنا هذه الكرة أيضًا، ولسان حالنا يقول، إذا ما تم الترويج لها بشكل صحيح، فهل ذلك الشيء حقيقي حتّى؟ نعتقد أن كل ذلك يضيف إلى الجو العام والشعور الرائع عندما تعلم أنك تلعب في البطولة. رأينا هو أن الأشياء والتفاصيل الصغيرة ترفع من قيمة الأشياء الكبيرة.

المهم هنا هو أن لدينا أيضًا نظام خاص بنا لرصد نقاط الفرق. نطلق على هذا النظام اسم رصيد "امتلك الملعب" (Own the Court). يزيد رصيد "امتلك الملعب" لفريقك خمس نقاط بعد كل فوز، أي الفوز يضيف خمس نقاط للرصيد. والفريق اللي يحوز على أعلى رصيد إجمالي تراكمي من النقاط في أربع مباريات يحصل على إضافة قدرها ست نقاط. إذا حصل فريقان على نفس الرصيد الإجمالي، يتم إقامة مواجهة مباشرة بينهما والفائز راح يحصل على الإضافة. أما إذا حصل ثلاث فرق على نفس الرصيد الإجمالي، فحينها ننتقل لجولة "الموت المفاجئ" لكسر التعادل عبر الرميات الحرة.

مباريات العشر دقائق راح تختبر قدرة فريقك على التحمل، فهنا لا تتوقف الساعة، وكل نقطة ضرورية. إذا بلغ أحد الفرق 21 نقطة قبل الوقت تنتهي المباراة تلقائيًا. وإذا انتهت المباراة بالتعادل، يتم الانتقال إلى الوقت الإضافي وأول فريق يسجل نقطتين يصبح الفائز. ما في أسهل من هذا. نود أن نضيف إلى أنه بسبب قصر مدة المباراة، تظل معظم المباريات محتدمة حتّى النهاية. خلاصة القول، تعال وشاهد إذا لم تتمكن من المشاركة بنفسك! مشاهدة هذه البطولة ممتعة أكثر مما تتخيل، وهذا وعد.

وإذا كنت مهتم بالقواعد، اذهب إلى صفحة قواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) لمباريات 3 ضد 3 وراح تجد كل الإجابات اللي تحتاجها على أي أسئلة أخرى تراودك بخصوص البطولة. بس ما تفزع، فالقواعد سهلة للغاية، وإذا سبق لك لعب كرة السلة في الشارع من قبل، ما راح تشعر بأي غربة هنا.

ولمزيد من المعلومات، توجّه إلى الصفحة الرسمية لبطولة "ريد بُل هاف كورت" الكويت ، واعرف كل التفاصيل وجهّز فريقك للبطولة الكبيرة. وللعلم، توجد بعض القواعد تختلف عن قواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، فاحرص على

قراءتها على الصفحة الرسمية. وبالطبع، تقدر تشترك في البطولة من الصفحة الرسمية.

وأثناء انتظارك ليوم البطولة على أحر من الجمر، خُذ فكرة عن شكل المشاركة بمشاهدة فيلم Own Your Game الوثائقي على ريد بُل تي في عن نهائيات 2021 في روما بإيطاليا. إذا شعرت بالأدرينالين يندفع داخل عروقك؛ فكن على يقين أنك في

المكان المناسب. إذا انتهيت من المشاهدة وكنت تشعر بالحماس الغامر، فلا تفوّت فيلم Own Your Court الوثائقي عن

الرياضيين الذين يحبون كرة سلة الشوارع.

على أي حال، راح نكون في انتظاركم جميعًا على الملعب، فاحرصوا على القدوم!