بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريز إكس في الميزان

المستقبل بات قريباً جداً بالنسبة للجيل التالي من منصات ألعاب الفيديو. وفي الانتظار، لدينا سؤال لك: عند إصدار بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريز إكس وإس، كم من الوقت سيمضي قبل أن نعتاد عليها وتصبح الجيل الحالي؟ شهر؟ شهران؟ سنة؟ أم في اليوم نفسه لإطلاقها؟

لنترك هذا الجواب للفلاسفة، إذ لدينا الكثير من المعلومات عما ينتظرنا من جديد ألعاب الفيديو مع بعض المعلومات الخاصة من لاعب "فيفا" المتميّز، أحمد المغيصيب .

تابع القراءة لمعرفة التفاصيل المتعلقة بمنصات اللعب الجديدة هذه.

تاريخ الإصدار . سيتم إصدار "بي أس 5" عالمياً في 19 نوفمبر. أما إصدار إكس بوكس سيريز إكس وأس فسيكون في 10 نوفمبر.

النماذج. مايكروسوفت تقدم إكس بوكس سيريز إكس وسيريز أس، وترتكز سيريز أس على نظام رقمي بالكامل، مع مواصفات تقنية أقل إنما من دون تأثير على جوهر اللعب عموماً.

النموذجان من سوني بلايستيشن 5 لا يختلفان لجهة المواصفات التقنية، والفارق الوحيد هو قارئ الأقراص الرقمي.

أما لناحية الأسعار، فهي متقاربة، غير أن إكس بوكس سيريز أس قد تكون مناسبة أكثر للاعبين الذي يبحثون عن أفضل عرض على هذا الصعيد.

التخزين . تأتي إكس بوكس سيريز إكس مع سعة تخزين 1 تيرابايت، وبلايستيشن 5 مع سعة تخزين 825 جيغابايت. وكلا الجهازين لديهما مكان مخصص لبطاقات التخزين الإضافي في حال كانت هناك حاجة إلى ذلك.

تعدّد منصّات اللعب. تفوقت مايكروسوفت على هذا الصعيد، إذ يتيح جهازها اللعب مع أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية. في المقابل ولسوء الحظ، كانت سوني واضحة بأنّها ما زالت تؤمن بالحفاظ على نظام اللعب الخاص بها، ومن دون جهازها الجديد، فإنَّ الألعاب المخصصة لبلايستيشن 5 لن تغادر بلايستيشن 5.

الإشتراكات. يقدم اشتراك "إكس بوكس جايم باس" مجموعة هائلة من الخيارات، وهو محدَّث دائماً، ويؤمن لك آلاف الساعات من المتعة اللامتناهية. يمكنك كذلك البث عبر أجهزة الهواتف الذكية إن كنت مشتركاً بـ"جايم باس ألتيمت".

خدمة "بلايستيشن بلاس" من سوني لن تقدم نفس المجموعة الشاملة والمجانية من الألعاب المتاحة عند الإصدار، لكن الشركة قدمت أمراً آخر: مجموعة "بلايستيشن بلاس كولكشن"، وهي مجموعة من الألعاب المختارة ذات التصنيف العالي، والتي ستكون بين يدي المشتركين لتنزيلها واللعب فيها على قدر ما يشاؤون.

أجهزة التحكم. للذين لا يحبذون تغيير أجهزة التحكم، ستحقق إكس بوكس سيريز إكس رغبتهم هذه. وقد أضيفت لمسة على التصميم لتحسينه بما يجعله أكثر ملاءمة بين اليدين.

سوني ذهبت في الاتجاه الآخر من خلال إعادة تصميم جهاز التحكم "دوال سينس" الرائع، بمساعدة اللاعبين والمصممين، بهدف رفع مستوى تجربة اللعب. وتتصدر الخصائص اللمسية وميزة سرعة التجاوب المزايا الجديدة كلياً للجهاز.

حتى أن المغيصيب متحمس جداً لهذه الخصائص. وهو يقول: "أتطلع لمعاينة جهاز التحكم الجديد مع النظام المزدوح "دوال سينس" الذي سيتضمنه."

استعادة الألعاب القديمة. إكس بوكس تتيح استعادة ألعاب من الأجيال كافة وصولاً إلى جهاز إكس بوكس الأول. هذا يعني عملياً المجموعة الكاملة من الألعاب على مدى 20 عاماً. ميزة رائعة أليس كذلك؟

سوني أعلنت للتو أن 99% من ألعاب جهاز بلايستيشن 4 ستعمل على جهاز بلايستيشن 5 منذ يوم إطلاقه. أمر مثير للاهتمام بالفعل. يمكنك كذلك أن تنقل البيانات الخاصة بألعاب "بي أس 4" خاصتك إلى "بي أس 5" من خلال كابل (LAN)، أو حتى أفضل من خلال شبكة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي". وثمة خيار آخر أيضاً، وهو من خلال حسابك على شبكة بلايستيشن أو بواسطة جهاز تخزين خارجي لنقل البيانات بين جهازَي اللعب. بغاية السهولة!

مكتبة الألعاب والإصدارات الحصرية. وصلنا إلى الأهم، ولكن إلى حين يكوّن مطوِّرو الألعاب تصوراً لكيفية الاستفادة بالكامل من كل جهاز، لن نتمكّن من معرفة أي منهما سيكون الأفضل على هذا الصعيد.

ويبدو أن سوني ستكون متقدمة على صعيد الألعاب الحصرية بالجهاز، مع ألعاب مثل "ديمونز سولز" و"فاينل فانتازي 16"، ولكن يبقى من المبكر إصدار حكم حاسم.

ولدى إكس بوكس ألعابها كافة للاستفادة منها بالطبع، وهذا ما سيعني أنها ستقدم مجموعة أوسع من الألعاب مقارنة مع غريمتها.

ومهما حاولنا تفصيل هذا الجيل الجديد من منصات الألعاب، تبقى الحقيقة أن الجهازين هما الأقوى على الإطلاق حتى الآن، وهذا يعني أن الألعاب والخيارات المتاحة للاعبين ستؤدي دوراً مهما في عملية الاختيار لدى الشراة.

والمثير للاهتمام أن كلاً من الجهازين ينطلق من مقاربة مختلفة عن الآخر. جهاز "إكس بوكس" يقدم مجموعة ضخمة من الألعاب المستعادة، فرصة اللعب مع أكثر من منصة وجهاز، واشتراك لافت في خدمة "جايم باس". أما سوني، فتركز على الإصدارات الحصرية، وعلى بيئة رائعة للّعب تُفاخر بتقديم ألعاب من الطراز الأول.