وتميّزت النسخة الرابعة من "ريد بُل ساوند كلاش" بمواجهة غنائيّة فريدة بين نجمَي الفن الشعبي الشبابي بيج سام وسيلاوي، اللذين خاضا "معركة" رائعة في جولات عدة جسّدت تحدّياً موسيقياً ودياً أثبت قدرتهما على تقديم أداء مميّز ومتنوّع بألوانٍ فنّية وإطارات تقنية مختلفة.

بيج سام وسيلاوي يلهبان أجواء "ريد بُل ساوند كلاش" الأردن © Farras Oran

حان وقت العرض

فتحت الأبواب أمام الجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً، عندما بدأ منسقوا الموسيقي دي جي فلاش بي ودي جي آي تي بتشغيل الألحان الرائعة وتحمية الأجواء قبل أن ينطلق العرض والمواجهة الموسيقية الفريدة بين النجمَين المحبوبَين.

فلتبدأ المواجهة!

عند الساعة 8:30 مساءً، أعلن مقدّما الحفل أحمد ياسين وآية خياط بدء المواجهة الفنّية المنتظرة بين النجمَين.

اعتلى كل من بيج سام وسيلاوي المسرح المخصص له، وكان الأوّل في الزواية الحمراء والثاني في الزواية الزرقاء.

بيج سام وسيلاوي يلهبان أجواء "ريد بُل ساوند كلاش" الأردن © Farras Oran

بيج سام وسيلاوي يلهبان أجواء "ريد بُل ساوند كلاش" الأردن © Farras Oran

وقد أطلقا الحفل بجولة التحمية، والتي اختار فيها كل من بيج سام وسيلاوي ثلاثاً من أجمل أغانيهما ليشعلا حماسة الجمهور الذي تخطى عدده أربعة آلاف شخص!

وقد غنى سيلاوي لمّا تكوني وقدام الكل وعشانك في حين اختار بيج سام أداء Last Seen وواسي وبحارب فيها.

وبعد التحمية، كان لا بد من الانتقال إلى التحدي الأول: جولة الأغنيات المستعادة (The cover)، حيث قام كل فنان باختيار أغنية لفنان آخر ليغنيها بأٍسلوبه الخاص، في حين كان على الآخر على المسرح المواجه أن يكملها بأسلوبه الخاص. وقد اختار سيلاوي أغنية Calm Down للفنان Rema، في حين أكمل بيج سام على لحن الأغنية بكلمات أغنية يوم ورا يوم للفنانة سميرة سعيد، ولا مبالغة في القول إن الأسلوب الجديد الذي تم فيه أداء الأغنيتَين كان مذهلاً.

بيج سام وسيلاوي يلهبان أجواء "ريد بُل ساوند كلاش" الأردن © Farras Oran

وكانت جولة التتابع (The takeover) هي التالية. وقد اختار بيج سام أغنية أول مرّة التي كان على سيلاوي أن يكلمها بأسلوبه الخاص؛ وفي المقابل، اختار سيلاوي أغنية إحكيلي من أعماله، وكان التحدي بالنسبة إلى بيج سام أن يحاول أداءها بطريقته الخاصة.

وفي جولة المواجهة (The Clash)، قام بيج سام وسيلاوي بغناء ثلاث من أغانيهم الشهيرة بثلاث أساليب مختلفة وكلاهما اختاروا أنواع الموسيقى الأكوستيك والروك والأفرو.

بيج سام وسيلاوي يلهبان أجواء "ريد بُل ساوند كلاش" الأردن © Farras Oran

أما الجولة التي جعلت الجمهور في أوج حماسته فكانت جولة الدعوة الحرّة (The Wild Card). وقد رحّب بيج سام بعلي لوكا على خشبة المسرح لأداء أغنية "متخافيش ياما"، والتي تحظى بأكثر من 126 مليون مشاهدة على قناة يوتيوب، وكانت النتيجة تعاوناً رائعاً بينهما على خشبة مسرح "ريد بُل ساوند كلاش". أما على المنصّة المقابلة، فقام سيلاوي بدعوة الموهبة الأردنية طارق الفقيه إلى المسرح ليشاركه بأداء أغنيته حصل أنّ.

وهكذا إذاً كانت أجواء الحدث الموسيقي الرائع في الأردن! وهذا أبرز ما دار في النسخة الرابعة من "ريد بُل ساوند كلاش". تابعونا على مواقعنا للتواصل الاجتماعي لمعرفة كل جديد عن "ريد بُل ساوند كلاش"!

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