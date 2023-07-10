"بيغ بيرد" يتربّع على عرش "ريد بُل كوميتي"

وتُعتبر "ريد بُل كوميتي" البطولة الأكثر شهرة التي يُدعى إليها نخبة محترفي لعبة "ستريت فايتر"، وهي أقيمت هذا العام في مدينة بريتوريا، حيث خاض عدد من أبرز المتنافسين على مدى يومين مواجهات في "ستريت فايتر 6".

وتعليقًا على الانتصار الذي حققه، قال "بيغ بيرد": "كانت السعادة تغمرني، والشعور فاق الخيال إذ كنت أحلم بهذه اللحظة منذ شاركت في 'ريد بُل كوميتي' للمرة الأولى عام 2016، وصودف أنها كانت البطولة الأولى التي خيضت بلعبة 'ستريت فايتر 5'؛ كان أدائي متميّزاً في المرة الأولى، لكنّ العودة من جديد لخوض أولى بطولات 'ستريت فايتر 6' وتحقيق الانتصار... لم يكن في الإمكان توقّع سيناريو أروع من ذلك!"

ولد عادل "بيغ بيرد" عنوش في الجزائر، لكنه يمثل الإمارات العربية المتحدة التي أمضى معظم حياته فيها، وتحفل مسيرته حتى اليوم بألقابِ بطولات عدة، ما جعله نجمًا معروفًا على ساحة لعبة "ستريت فايتر"، ومشهوراً باللعب بشخصيتَي كين ورشيد.

ورغم فوزه هذا في بطولة "ريد بُل كوميتي"، إلا أن الطريق إلى اللقب لم تكن سهلة على ما أشار عنوش: "كانت المنافسة قوية بشكل ملحوظ، بوجود الكثير من اللاعبين الجيّدين، لكنني كنت أشعر بأن لديّ تفوّق بسيط إذ لم يواجهني أي أحد بشخصية ماريسا باستثناء 'أنجري بيرد'، لذا شعرت أنني أمتلك أفضلية على الجميع دائماً بالشخصيات العاديّة!"

وأضاف: "كل ذلك يعني أنني كنت واثقاً جداً من نفسي، وكان 'أنجري بيرد' الشخص الوحيد الذي أتحسّب له، وسترون أنني كنت محقاً إذا تابعتم مجريات المواجهة معه! كانت المنافسة محتدمة ومتقاربة جداً، ولو لم يتسرّع في النهاية لكان البطل اليوم بدلاً مني! خاطرتُ بعض الشيء لكن المخاطرة أتت ثمارها وتمكنتُ من الفوز بالبطولة بكاملها بفضل ذلك! يا لها من مباراة، في كل لحظاتها، هي ترجمة حرفية لمقولة الحظوظ المتساوية بين لاعبَين!"