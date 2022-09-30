تاريخ البريك دانس: هذا ما يجب أن تعرفه

هل أنت مهتم في تعلّم رقص "البريك دانس"؟ هذا الأسلوب الشعبي والنشيط للرقص يتضمّن كل شيء، من الدوران على يديك أو رأسك إلى الحركات الفنّية للقدمين. ولا يشمل "البريك دانس" حركات أكروباتية ومعقدة أكثر من أي نوع من الرقص فحسب، بل لديه كذلك ثقافته ولغته وتاريخه الخاص.

ما هو البريك دانس ومتى بدأ؟

البريك دانس هو نوع من رقص الشارع يتطلب التنسيق وتنفيذ حركات أكروباتية ومعقّدة، وأسلوباً ورونقاً خاصاً. وهو تطوّرَ منذ موجة الهيب هوب في مطلع سبعينات القرن الماضي، وهو الأكثر شهرة بين أساليب رقص الهيب هوب كافة.

ما الذي نتج عنه؟

اشتهر أسلوب البريك دانس القديم حتى أواخر السبعينات، قبل أن يحل محلّه "الفريك". ويرتكز هذا الأسلوب على الألبوم الأول لفرقة الروك "ذا ماذرز أوف إنفنشن" المسمّى "فريك أوت!". وبين عامَي 1979 و1980، أبصرت فرقة جديدة للبريك دانس النور تحت مسمّى "روك ستيدي كرو". وقدّمت هذه الفرقة حركات أكروباتية لم تكن معروفة في السابق، مثل الدوران على الرأس والظهر، الانزلاق على اليدين، وهي أساساً كل الحركات التي نعرفها ونعشقها اليوم.

وكانت الانطلاقة الفعلية للبريك دانس في العام 1980، عندما تبناها فنانون مشهورون مثل مايكل جاكسون، الذي جعل "مون ووك" أو "مشية القمر" حركة شهيرة على الصعيد العالمي. ومع تزايد شعبية البريك دانس، بدأ المنتجون الموسيقيون يوقّعون عقوداً مع فنانين يستطيعون ممارسة هذا النوع من الرقص وفي إمكانهم كذلك استقطاب جمهور أوسع. وقد تأثرت أنواع أخرى من الرقص الحديث بهذا الأسلوب، وهو ما يمكننا رؤيته في يومنا هذا في الأغنيات المصوّرة كما في الحفلات الحيّة. ويمكن حتى رؤية فنانين مشهورين يؤدونه مثل بريتني سبيرز.

أين بدأ البريك دانس؟

يرى كثر أن البريك دانس انطلق بين الشباب الأميركي اللاتيني والإفريقي في شارع برونكس في نيويورك.

جازي جيس © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

ما الذي ألهم البريك دانس؟

يُعتقد أن البريك دانس مستوحى من عروض جايمس بروان. وكان المنسّقون الموسيقيون المعروفون بالـ"دي جايز" يدمجون أغنيات أسطوانات الرقص لإعطاء الراقصين فرصة لإظهار حركاتهم ومهاراتهم. ويختار راقصو البريك دانس عناصر من الرياضات ومن رقصات أخرى، بما فيها ألعاب القوى، والهيب هوب، ورقصة الكابويرا البرازيلية، والديسكو.

وتاريخ البريك دانس يشتمل على أكثر من الرقص، بل يتعداه إلى تاريخ مثير للاهتمام. ويقول البعض إن البريك دانس كما نعرفه اليوم بدأ كطريقة لمختلف عصابات الشارع لتسوية خلافاتها، وكان الفائز صاحب الحركات الأكثر تعقيداً وابتكاراً.

أين كان البريك دانس أكثر شعبية؟

شهد البريك دانس الشعبية الأكبر في نيويورك، وكان رائد هذه التقنية كول هيرك، وهو دي جاي جامايكي كان يدمج إيقاعات البريك من أسطونات متشابهة. وعمل كول هيرك على وضع إيقاعات البريك بشكل متكرر. وعندما كان ينسّق الموسيقى بشكل حي للجمهور في نوادي الرقص في نيويورك، كان يصيح: "أتى دور البي بويز". وكانت تلك الإشارة للراقصين من الجنسَين المعروفين بالـ"بي بويز" والـ"بي غيرلز" لاحتلال ساحة الرقص وإبهار الجمهور بمهاراتهم الفريدة.

الموسيقى المعتمدة في البريك دانس

تشكل الموسيقى عنصراً أساسياً لهذا النوع من الرقص. ولتحضير موسيقى خاصة بالـ"بي بويز" والـ"بي غيرلز"، كان الـ"دي جايز" يستعيرون موسيقى من ألوان أخرى، بما فيها الفانك، الجاز، السول، الديسكو، الإلكترو، وآر أند بي. وأهم ما يميّز هذه الأنواع الموسيقية أنها تتضمّن "بريكس" أو قواطع. كما أن هذه الموسيقى يمكن أن تتكوّن من مقاطع مأخوذة من أغنيات مختلفة يتم دمجها على أيدي الدي جايز.

وفيما تُرافق موسيقى الهيب هوب عادةً رقص البريك دانس، يمكن اعتماد موسيقى من أنواع مختلفة، خصوصاً إن تم استعمال تلك المعدّلة أو المعروفة بالريمِكس. ومهما كان نوع الموسيقى المستعملة، يبقى الإيقاع الصحيح المكوّن الأهم.

من هم بعض الأشخاص المشهورين في عالم البريك دانس؟

كريزي ليجز © Kien Quan / Red Bull Content Pool

في ما يلي عدد من أهم راقصي البريك دانس في التاريخ:

كريزي ليجز

زولو كينجز

توني تاتش

ذا روك ستيدي كرو

مستر ويجلز

أسماء أخرى تُطلق على هذا النوع من الرقص

فيما البريك دانس هو الاسم الأكثر رواجاً لهذا النوع من رقص الشارع، ليس بالتأكيد الوحيد. ومن بعض الأسماء الأخرى ما يلي:

بريكينج

بي-غيرلينج

بي-بوينج

كما يعرف راقص البريك دانس بالألقاب التالية:

بي-بوي

بي-غيرل

بريكر

خطوات شهيرة:

يعتبر البريكينج عموماً رقصاً مرتجلاً، من دون وجود خطوات أو حركات محددة. ويركّز راقصو البريك دانس عادةً على الابتكار والحركة والطاقة وحتى على عناصر خطرة. ولكن هنالك بعض الحركات المتعارف عليها والتي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط البي-بويز والبي غيرلز.

توب روك (Toprock)

تشير "توب روك" عموماً إلى أي سلسلة من الخطوات التي تقوم بها من وضعية الوقوف. وعادة ما يكون هذا العرض الأول لأسلوب الراقص وعملية إحماء قبل تقديم مزيد من الحركات الأكروباتية.

الدوران الجوي (Air Flares)

الحركة الراقصة هذه أكروباتية بالكامل، وتحصل عندما يقوم الراقص بالدوران حول نفسه، وهو رأساً على عقب.

الدوران على الرأس (Headspins)

ربما شاهدت حركة الدوران على الرأس من قبل. هذه الحركة الراقصة الرياضية تتطلب توازن الشخص بالكامل على رأسه قبل الدوران عمودياً حول نفسه، وغالباً من دون دعم اليدين.

آبل جاك (Applejack)

وتدعى كذلك "ركلة V" (V-kick)، ومع هذه الحركة، ستقفز إلى الخلف لتهبط على يديك الاثنتين، قبل أن تركل ساقيك إلى الأمام على شكل V.

الطواحين (Windmills)

في حركة البريك دانس الشهيرة هذه، يحرك الراقص وسط جسمه بشكل دائري على الأرض، وهو يُدير في الوقت عينه ساقيه على شكل حرف V في الهواء.

الطواحين © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

سوايب (Swipe)

حركة "سوايب" هي بلا أدنى شك واحدة من أكثر الحركات المعروفة في عالم البريك دانس. ولتنفيذ هذه الحركة، ينحني راقص البريك دانس إلى الخلف، ويحرك ذارعيه وساقيه جانبياً وبسرعة ليلمس الأرض، ويلتوي ليحط على الأرض مجدداً.

القفزات الانتحارية (Suicides)

لتنفيذ القفزة الانتحارية أو كما تعرف "سويسايد"، يهبط الراقص بشكل مفاجئ على ظهره، بحركة تبدو في نظر المتفرجين كأنها تكاد تكون مؤلمة. وتنتهي الحركة بجمود الراقص، ما يجعله يبدو أكثر كما لو أنه تعرض للإصابة.

حركة القدمَين (Footwork)

حركة القدمَين تحصل عندما يستخدم راقص البريك دانس يديه كي يحمل جسمه، ويحرك الساقين والقدَمين بأشكال مختلفة.

وفيما تطوّر البريك دانس بشكل واضح مع مرور السنوات، إلا أنه لا يزال شكلاً مذهلاً للرقص، يتطلب مهارات راقصة وقدرات بدنية على حد سواء. ومنذ أبصر النور، قدّم البريك دانس لثقافة الشباب بديلاً عن القتال العنيف في الشارع. ونظراً إلى أن ثقافته ترتكز على قبول الآخر، فهو يخلو تماماً من التمييز بحسب الجنس والعرق والسنّ، ما يزيد من شعبيته حول العالم.