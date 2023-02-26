تجنّب الحياة الروتينية في الكلّية!

حان وقت الفصل الجامعي الثاني! اسمح لنا أن نطلعك على هذه النصائح المعدودة التي ستجعلك تتّبع حياة نشيطة خلال أيام الدراسة، وتتجنّب الحياة الجامعيّة الروتينية. نعم، لا شك أن المذاكرة مهمة، غير أن الحفاظ على التوازن في حياتك يساعدك على البقاء في حالة ذهنية جيدة طوال الفصل الجديد. في ما يلي نصائحنا التي نأمل أن تجدها مفيدة:
- مارس هوايات جديدة: أكانت رياضية، أم استكشاف ألعاب فيديو حديثة، أو اكتساب مهارات جديدة! من المهم أن تتعلّم شيئاً جديداً أو تجرّب أمراً ما قد تكتشف أنه سيعجبك؛ إن أرحت ذهنك قليلاً وأخذت وقتاً مستقطعاً من الدراسة بأسلوب صحي وسليم، فإنّ ذلك قد يؤدي إلى كسر الروتين واكتشاف أمور كثيرة تعشقها.
- استفِد من وقتك جيداً: نعرف تمام المعرفة أن الفصل الجديد يأتي مصحوباً بالكثير من الأعمال الدراسية التي قد تخلّف شعوراً بالإحباط لدى الطلاب. ولكن لتجنّب الاستسلام لأسلوب حياة روتيني، ننصحك بتنظيم أفكارك، وموّاد المذاكرة، إضافة إلى النشاطات الإضافية لتبقي برنامجك مفعماً بالحركة مع ما يكفي من أوقات الراحة والاسترخاء.
- اتّبع حياة اجتماعيّة نشيطة: مثلما تخصّص وقتاً للتركيز على المذاكرة، عليك أن تسترخي كذلك وتستمتع ببعض الوقت بين الأصدقاء والزملاء على مقاعد الدراسة، لتجنّب السقوط في روتين "نمط المذاكرة دائماً".
- العقل السليم في الجسم السليم: لا شك أنك سبق أن سمعت بهذه النصيحة، وهي لا شك مهمة للغاية، إذ كما أنّك تهتم بصحتك الذهنية من خلال تجنّب الروتين، عليك أيضاً أن تحافظ على جسمٍ قوي وصحيّ.
- العمل التطوّعي: تخصيص بعض من وقتك للعمل التطوّعي أمر مفيد ويجعلك تشعر بالرضى! قم بمساعدة الآخرين والتطوّع لتقديم يد العون في قضايا إنسانية مختلفة، ستشعر كما لو أنك تلقيت مكافأة كبرى، لكنك ستحظى كذلك بفرصة التعرّف على أصدقاء جدد.
نأمل أن تكون أُعجبت بهذه النصائح القليلة التي قدّمناها لك لتحاول تجنّب أي نوع من الروتين في حياتك خلال فصلك الدراسي الآتي! حظاً سعيداً!