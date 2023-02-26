تجنّب الحياة الروتينية في الكلّية!

حان وقت الفصل الجامعي الثاني! اسمح لنا أن نطلعك على هذه النصائح المعدودة التي ستجعلك تتّبع حياة نشيطة خلال أيام الدراسة، وتتجنّب الحياة الجامعيّة الروتينية. نعم، لا شك أن المذاكرة مهمة، غير أن الحفاظ على التوازن في حياتك يساعدك على البقاء في حالة ذهنية جيدة طوال الفصل الجديد. في ما يلي نصائحنا التي نأمل أن تجدها مفيدة: