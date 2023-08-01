كانت لنا دردشة سريعة مع بطل "ريد بُل كار بارك درفت" في الأردن للعام 2022 أنس الحلو! تابعوا القراءة لمعرفة التفاصيل ولمشاهدة جولة الفوز في السنة الماضية.

تعرفوا إلى بطل الدرِفت الأردني أنس الحلو © Estabraq Kamal

سيارتك الحالية من أي طراز؟

بي أم دبليو إي -46.

تعرفوا إلى بطل الدرِفت الأردني أنس الحلو © Estabraq Kamal

إن أردت تغيير سيارتك، ماذا ستختار عوضاً عنها؟

لست في وارد تغييرها.

ما هي أكثر ثلاثة أمور تحبها في سيارتك؟

"سيارتي فاهماني وعمرها ما خذلتني"، وتجهيزها عالمي، وأحب شراستها!

إن أردت إضافة خاصيّة جديدة إلى سيارتك، فماذا تكون؟

الحمدلله سيارتي باتت مجهّزة بكل ما أحتاجه في بطولات الدرِفت.

من هو أكثر من تعجبك طريقته في الدرِفت من الوطن العربي؟

علي لعلوع.

كيف تتحضّر عادة لبطولات الدرِفت وخصوصاً بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت"؟

قبل المشاركة في البطولة كنت من أوائل الحاضرين في المدرّجات، وحتى عندما بدأت أشارك فور انتهاء جولتي أحب أن أشاهد العروض وأن أكون بين الجمهور.

تعرفوا إلى بطل الدرِفت الأردني أنس الحلو © Estabraq Kamal

هل تشعر بالتوتر قبل أن تبدأ جولتك؟ وكيف تتخطى التوتر؟

ثمة توتر خفيف لكنه يختفي عندما أسمع صوت الجمهور وهو يهتف باسمي وعندما أسمع كذلك صوت السيارة.

كيف بدأت الدرِفت؟ ومن كان أكثر من شجّعك على ذلك؟

بدأت الدرِفت عن طريق جهاز المحاكاة، ووالدي كان أكثر من شجّعني وكان إلى جانبي.

ماذا تفعل في يوم السباق (طقوس ما قبل السباق)؟

ترتكز طقوسي قبل البطولة دائماً على رسم المسار على اللعبة والتدريب باستمرار.

تعرفوا إلى بطل الدرِفت الأردني أنس الحلو © Estabraq Kamal

ما كان أصعب عوائق سباق السنة الماضية؟

واجهت مشكلة بالسيارة مع تعطّل ناقل الحركة، وكنت على وشك الانسحاب، وفي الوقت الضائع جهّزت السيارة قبل جولتي بدقائق فقط.

كيف كان شعورك لمّا فزت بالنهائيات العالمية لبطولة "ريد بُل كار بارك درِفت"؟

شعور لا يوصف، وفخر كبير بنفسي إلى درجة خيالية، إذ كانت تلك ثالث مشاركة رسمية في بطولات الدرِفت وأول مشاركة لي في البطولة العالمية.

تعرفوا إلى بطل الدرِفت الأردني أنس الحلو © Estabraq Kamal

ما كان أول ما فعلته بعدما أنهيت البطولة بفوزك السنة الماضية؟

مشاركة الفوز وفرحتي مع أهلي وفريقي وجمهوري.

لمشاهدة الجولة التي أعطت الفوز لأنس الحلو العام الماضي اضغط على الفيديو:

‎2‎ دقيقة بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022

يُذكر أن المتسابق أنس الحلو فاز بالمركز الأول في بطولة ريد بُل كار بارك درِفت عام 2019 محلياً وعالمياً.

لا تفوّتوا الحديث الفريد في منطقة البحر الميّت يوم الجمعة 11 أغسطس، وتعالوا للاستمتاع بأروع منافسات الدرِفت!

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