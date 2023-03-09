تعرفوا إلى ليليانا أبو جبارة
© مراد أباظة
كرة السلة

تعرفوا إلى ليليانا أبو جبارة

اكتشفوا المزيد عن ليلي، إحدى أبرز لاعبات كرة السلة في الأردن، وعن مسيرتها الرياضية الناجحة والمميّزة!
بقلم ريد بُل الشرق الأوسط وإفريقيا
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في دردشة مع نجمة كرة السلة الأردنية ليليانا أبو جبارة، تحدثت ليلي عن عشقها لهذه اللعبة، وسبب اختيارها لها، وأخذتنا معها في جولة على مسيرتها الرياضية الناجحة.
شاهدوا الفيديو أدناه لمعرفة المزيد عن ليلي!

‎3‎ دقيقة

تعرفوا إلى ليليانا أبو جبارة

كرة السلة