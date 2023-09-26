كانت لنا دردشة سريعة مع أمين عطالله، الرجل الأبرز في الأردن على صعيد اللياقة البدنية، للحديث عن نسخته الثالثة من التحدي الأقصى للّياقة البدنية في الأردن "عمّان ألتيمت فيتنس ثروداون"، الذي يقام في السادس من أكتوبر في قصر وادي الشتا.

أخبرنا إذاً، ما هو التحدي الأقصى للّياقة البدنية "عمّان ألتمت فيتنس ثروداون"؟

مهمتنا الأساسية في نادي "962 أتليتكس" هي تنظيم فعاليات "ألتيمت فيتنس ثروداون" بشكل دائم، لجمع أكثر الرياضيين والهواة التزاماً باللياقة البدنية في عمّان، إضافة إلى محترفي أسوب الحياة هذا، لعرض قدراتهم الجسدية، وصلابتهم الذهنية، وتصميمهم على تحدي الذات لتقديم النسخة الأفضل من ذاتهم. إنه حدث يركّز على إظهار أن اللياقة البدنية متاحة للجميع، من خلال تكثيف النشاطات المتعلقة بها في الأردن على مستوى عالٍ في مواقع أخاذة، وتقديم أولئك المهتمين بتطوير الساحة الرياضية وتعريف جمهور جديد كلياً بعالم اللياقة البدنية في حدث يتطوّر سنة بعد سنة.

تعرّفوا على التحدي الأقصى للّياقة البدنية في عمّان! © Murad Abaza

ما الهدف من تنظيم حدث كهذا؟

لتنظيم تحدي "عمّان ألتيمت فيتنس ثروداون" أهداف مهمة عدة. أولاً، إنه يروّج لأسلوب حياة صحي ونشيط ضمن المجتمع؛ وهو يشجّع الناس كذلك على تحديد أهداف معيّنة على صعيد اللياقة البدنية، والعمل من أجل تحقيقها. ثانياً، إنه يؤمّن منصة للرياضيين ومحبي اللياقة البدنية لعرض مهاراتهم، والتنافس وإلقاء الضوء على أدائهم. وأخيراً وليس آخراً، إنه يولّد صداقات ويخلق روحاً مجتمعية بين المشاركين، من خلال الجمع بين الناس الذين يتشاركون الشغف باللياقة البدنية والأجواء الرياضية التنافسية.

ما هي نظرتك المستقبلية إلى هذا الحدث؟

آمل على المدى البعيد أن ينمو هذا الحدث ويتطوّر بشكل دائم. نتطلّع إلى جعله بطولة للياقة البدنية ذات اعتراف دولي، تستقطب نخبة الرياضيين من كل أنحاء العالم إلى عمّان.

إلى من يتوجّه هذا الحدث؟

تحدي "عمّان ألتيمت فيتنس ثروداون" مناسب لمجموعة واسعة من المشاركين. هو يرحّب بمشاركة الرياضيين المخضرمين وكذلك الهواة الذين يتطلّعون إلى تحدي أنفسهم قبل كل شيء.

من يمكنه المشاركة في هذا الحدث؟

الحدث مفتوح لجميع من هم مهتمّون باللياقة البدنية والحياة الصحية. يمكن للجمهور شراء التذاكر لمتابعة المنافسات والاستمتاع بالأجواء المميّزة، واستكشاف جميع الشركات والنشاطات المرتبطة باللياقة البدنية. إنه كذلك حدث ممتاز للعائلات التي ترغب في تمضية يوم مفعهم بالترفيه والأجواء الحماسية.

تعرّفوا على التحدي الأقصى للّياقة البدنية في عمّان! © Murad Abaza

كيف يمكن للرياضيين الاستعداد لهذا الحدث؟

على الرياضيين الذين يستعدون للمشاركة في التحدي الأقصى للياقة البدنية في عمّان أن ينجزوا برنامجاً تدريبياً متكاملاً يشمل القوة والقدرة على التحمل والرشاقة والتمارين المرتكزة على المهارات المرتبطة بفعاليات البطولة. عليهم كذلك أن يهتمّوا ببرنامجهم الغذائي إضافة إلى الراحة واستعادة عافيتهم. ويمكنهم كذلك الاستفادة من المشاركة في مخيّمات تدريبية وأن يطلبوا الإرشاد والنصح من مدرّبين ذوي خبرة.

ما هي النصائح التي يقدمّها الرجل الأكثر تمتّعاً باللياقة البدنية في الأردن؟

للإبداع في تحدي "عمّان ألتيمت فيتنس ثروداون"، يجب على الرياضيين المثابرة والعمل المتواصل على تطوير أدائهم، وتحديد أهدافهم. وللحمية الغذائية الصحية دور هام كذلك، إضافة إلى الاهتمام بفترة التعافي الضرورية لتقديم ذروة الأداء الرياضي.

ما هي التحدّيات التي يخبّئها هذا الحدث؟

ستكون التحديات مصمّمة بحسب كل فئة، وقد أوجدنا ثلاث فئات هذا العام: "آر إكس" للرياضيين الملتزمين بالتدريب اليومي، وكذلك لرياضيي النخبة وأصحاب الخبرة في البطولات، كما لدينا فئة جديدة للأساتذة "ماسترز"، وهي مخصصة لمن هم فوق 37 عاماً. وستركّز التحديات على القدرة على التحمّل والمهارات والقوة في الفئات كافة.

ما السرّ وراء اختيار هذا الموقع؟

اخترنا قصر وادي الشتا نظراً إلى فرادة الأرضيّة الطبيعية لهذا الموقع، وهو ما يجعلها مثالية لاختبار الرياضيين. ويبدو الأمر كذلك كما لو أنه مكان للاستراحة لجميع من يعيش في عمّان، نظراً إلى أنه يتيح للمشاركين والحضور التواصل من جديد مع الطبيعة والاستمتاع ببساطتها وروعتها.

تعرّفوا على التحدي الأقصى للّياقة البدنية في عمّان! © Murad Abaza

لا تفوّتوا تحدي "عمّان ألتيمت فيتنس ثروداون" في السادس من أكتوبر!

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