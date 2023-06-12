تعرّفوا على المغني الأردني الموهوب... سيلاوي! © AY photograph – Siilawy

في مقابلة سريعة أجريناها مع الفنان الأردني سيلاوي، طرحنا عليه عدداً من الأسئلة لنتعرّف إليه أكثر، وتلك كانت إجاباته!

كيف بدأت مسيرتك الفنية؟

بدأتُ خلال فترة كورونا مع الحظر الشامل للتجوّل، والحمدالله مرّت هذه الفترة على خير، وكل من لديه موهبة عمل على إبرازها، وأنا شخصياً بدأتُ تسجيل أغنياتي خلال هذه الفترة.

ما هو مصدر إلهامك لكتابة الأغنيات؟

الناس والمواقف التي أمرّ فيها هي مصدر إلهامي.

ماذا كنت تفعل قبل أن تصبح فناناً؟

كنت أعمل ضمن المجال الذي تنشط فيه العائلة، شركة لبيع الفحم.

ما الذي دفعك إلى المشاركة في "ريد بُل ساوند كلاش"؟

بصراحة، فكرة "ريد بُل ساوند كلاش" جميلة، ولو لم أكن مشاركاً ضمن نسخة سنة 2023، لكنتم بالتأكيد رأيتموني بين الحضور.

هل تعزف على أي آلات موسيقية؟

لا للأسف، لكنني أحاول، وأفضّل البيانو.

لمن تستمع من الفنانين (العرب أو الأجانب)؟

على عكس ما يرد في السؤال، أنا لا أستمع إلى فنانين بل أستمع إلى الموسيقى الجميلة، الموسيقى هي الأهم بغض النظر عن الفنان.

ما هو شعورك مع مشاركتك في "ريد بُل ساوند كلاش" في مواجهة بيج سام؟

أنا لا أرى أنني سأكون ضد بيج سام، بل أنا سأكون مع بيج سام؛ نحن الاثنان صديقان وأحببنا أن نتحدى الواحد الآخر، لذلك سيكون هذا التحدي رائعاً وخالياً من أي حقد ومشاكل... إنه شعور جميل.

كيف تتحضّر لحفل "ريد بُل ساوند كلاش"؟

كل شيء تمام وكل شيء جاهز، نحضّر أشياء جديدة لم نقم بها من قبل ونحن سعداء جداً لذلك.

صف بكلمة واحدة أغنياتك:

أنا.

ما هي الأغنيات الثلاث الأحب إلى قلبك؟

لما تكوني – قربي علي (إصدار سيطلق قريباً) – عشانك

ما هي نصيحتك لجمهورك ومحبيك؟

"ما تستحوا من اشي وما تهتموا للأمور اللي حواليكم، الي حابب يعمل اشي يعمله. بالنهاية انت اللي رح تضحك مش همة اللي رح يفيدوك!"

تعرّفوا على المغني الأردني الموهوب... سيلاوي! © Farras Oran

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النسخة الرابعة من "ريد بُل ساوند كلاش" الأردن:

يقام الحدث الفني المميّز هذا العام برعاية زين والبنك الأهلي وإم جي موتور الأردن وجيني وجي-شوك ورؤيا ميوزيك وراديو بلس 104.3 وراديو هلا في ساحة أرض المعارض يوم الجمعة 23 يونيو 2023.

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