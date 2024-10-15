What is Red Bull Solo Q?
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الألعاب

تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

فيما يلي دليلكم الوافي لكل ما يجب أن تعرفوه عن البطولة الفريدة من نوعها: ريد بُل سولو كيو.
بقلم ريد بُل الشرق الأوسط وإفريقيا
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ريد بُل سولو كيو – الأردن

الأردنالأردن, الأردن
عرض الحدث
تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

© Red Bull Content Pool

إلى جميع هواة ألعاب الفيديو، وخصوصًا لعبة دوري الأساطير، إنه الوقت الذي لطالما انتظرتموه! للمرة الأولى على الإطلاق، يحتضن الأردن بطولة المواجهات الفردية، 1 ضد 1، للعبة "ليج أوف ليجيندز".
وسيتنافس اللاعبون وجهاً لوجه ويستعرضون مهاراتهم ويذهلوننا جميعاً خلال جولات التصفيات والنهائيات الوطنية للحدث! تابعوا القراءة لمعرفة المزيد عن بطولة "LoL" التي تقام بصيغة استثنائية، بما في ذلك كيفية التسجيل وبعض القوانين وما الذي ينتظركم من مفاجآت إن شاركتم في المنافسات.
ما هي إذاً ريد بُل سولو كيو؟
تعتبر "ريد بُل سولو كيو" بطولة "ليج أوف ليجندز" الأولى من نوعها التي تم تصميمها لإعطاء اللاعبين الهواة فرصة للاقتراب خطوة من المستوى الاحترافي. وهي تمنح اللاعبين من جميع أنحاء العالم فرصة لعرض مهاراتهم والتغنّي بها بطريقة فريدة. وستقام البطولة للمرة الأولى في أنحاء مختلفة من الأردن، حيث سينتقل الفائزون من كل جولة تصفيات للتنافس فيما بينهم في النهائيات الوطنية في (7-11-2024) في القبة الإلكترونية للألعاب في مجمع الملك حسين للأعمال.
تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

© Red Bull Content Pool

وسواء كنت عمومًا من عشاق لعبة "ليج أوف ليجندز" أو تستمتع فقط بمشاهدة منافسة عالية المستوى، فإن هذه البطولة تَعِدُ بأجواء رائعة وبأكثر مواجهات "لول" حماسةً، وباختصار، بتجربة لا يمكن لك أن تختبرها في أي حدث آخر.
أين تقام التصفيات؟

التصفيات

الزمان

المكان

التوقيت

التسجيل

تصفيات حضورية 1

1-11-2024

Vibranium

3PM

سجّل هنا

تصفيات حضورية 2

1-11-2024

Colosseum

3PM

سجّل هنا

تصفيات حضورية 3

2-11-2024

Aliens

3PM

سجّل هنا

تصفيات حضورية 4

2-11-2024

Dungeon

3PM

سجّل هنا

تصفيات أونلاين 1

1-11-2024

أونلاين

3PM

سجّل هنا

تصفيات أونلاين 2

1-11-2024

أونلاين

3PM

سجّل هنا

تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

© Red Bull Content Pool

ما هي قوانين البطولة؟
لقراءة القوانين كاملةً، رجاءً إضغط هنا
كيف يمكنني أن أتسجّل للمشاركة؟
يتم التسجيل عبر موقع www.redbull.com/soloqjordan
تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

© Red Bull Content Pool

ما هي الجائزة الكبرى؟
سيقوم الفائز بالسفر إلى باريس فرنسا لحضور بطولة Red Bull League of its Own!
تقام "ريد بُل سولو كيو" بالشراكة مع شركة زين ورؤيا وراديو بلِس 104.3 وراديو هلا وطلبات مارت والبنك الأهلي وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.
تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

© Red Bull Content Pool

أثبتوا مهاراتكم من خلال التسجيل لخوض التصفيات الأقرب إليكم!
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.redbull.com/soloqJordan

Part of this story

ريد بُل سولو كيو – الأردن

الأردنالأردن, الأردن
عرض الحدث
الألعاب