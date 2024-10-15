تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

إلى جميع هواة ألعاب الفيديو، وخصوصًا لعبة دوري الأساطير، إنه الوقت الذي لطالما انتظرتموه! للمرة الأولى على الإطلاق، يحتضن الأردن بطولة المواجهات الفردية، 1 ضد 1، للعبة "ليج أوف ليجيندز".
وسيتنافس اللاعبون وجهاً لوجه ويستعرضون مهاراتهم ويذهلوننا جميعاً خلال جولات التصفيات والنهائيات الوطنية للحدث! تابعوا القراءة لمعرفة المزيد عن بطولة "LoL" التي تقام بصيغة استثنائية، بما في ذلك كيفية التسجيل وبعض القوانين وما الذي ينتظركم من مفاجآت إن شاركتم في المنافسات.
ما هي إذاً ريد بُل سولو كيو؟
تعتبر "ريد بُل سولو كيو" بطولة "ليج أوف ليجندز" الأولى من نوعها التي تم تصميمها لإعطاء اللاعبين الهواة فرصة للاقتراب خطوة من المستوى الاحترافي. وهي تمنح اللاعبين من جميع أنحاء العالم فرصة لعرض مهاراتهم والتغنّي بها بطريقة فريدة. وستقام البطولة للمرة الأولى في أنحاء مختلفة من الأردن، حيث سينتقل الفائزون من كل جولة تصفيات للتنافس فيما بينهم في النهائيات الوطنية في (7-11-2024) في القبة الإلكترونية للألعاب في مجمع الملك حسين للأعمال.
وسواء كنت عمومًا من عشاق لعبة "ليج أوف ليجندز" أو تستمتع فقط بمشاهدة منافسة عالية المستوى، فإن هذه البطولة تَعِدُ بأجواء رائعة وبأكثر مواجهات "لول" حماسةً، وباختصار، بتجربة لا يمكن لك أن تختبرها في أي حدث آخر.
أين تقام التصفيات؟
ما هي قوانين البطولة؟
لقراءة القوانين كاملةً، رجاءً إضغط هنا
كيف يمكنني أن أتسجّل للمشاركة؟
يتم التسجيل عبر موقع www.redbull.com/soloqjordan
ما هي الجائزة الكبرى؟
سيقوم الفائز بالسفر إلى باريس فرنسا لحضور بطولة Red Bull League of its Own!
تقام "ريد بُل سولو كيو" بالشراكة مع شركة زين ورؤيا وراديو بلِس 104.3 وراديو هلا وطلبات مارت والبنك الأهلي وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.
أثبتوا مهاراتكم من خلال التسجيل لخوض التصفيات الأقرب إليكم!
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.redbull.com/soloqJordan