تعرّفوا على بطولة "ريد بُل سولو كيو"!

إلى جميع هواة ألعاب الفيديو، وخصوصًا لعبة دوري الأساطير، إنه الوقت الذي لطالما انتظرتموه! للمرة الأولى على الإطلاق، يحتضن الأردن بطولة المواجهات الفردية، 1 ضد 1، للعبة "ليج أوف ليجيندز".

إلى جميع هواة ألعاب الفيديو، وخصوصًا لعبة دوري الأساطير، إنه الوقت الذي لطالما انتظرتموه! للمرة الأولى على الإطلاق، يحتضن الأردن بطولة المواجهات الفردية، 1 ضد 1، للعبة "ليج أوف ليجيندز".

إلى جميع هواة ألعاب الفيديو، وخصوصًا لعبة دوري الأساطير، إنه الوقت الذي لطالما انتظرتموه! للمرة الأولى على الإطلاق، يحتضن الأردن بطولة المواجهات الفردية، 1 ضد 1، للعبة "ليج أوف ليجيندز".

وسيتنافس اللاعبون وجهاً لوجه ويستعرضون مهاراتهم ويذهلوننا جميعاً خلال جولات التصفيات والنهائيات الوطنية للحدث! تابعوا القراءة لمعرفة المزيد عن بطولة "LoL" التي تقام بصيغة استثنائية، بما في ذلك كيفية التسجيل وبعض القوانين وما الذي ينتظركم من مفاجآت إن شاركتم في المنافسات.

وسيتنافس اللاعبون وجهاً لوجه ويستعرضون مهاراتهم ويذهلوننا جميعاً خلال جولات التصفيات والنهائيات الوطنية للحدث! تابعوا القراءة لمعرفة المزيد عن بطولة "LoL" التي تقام بصيغة استثنائية، بما في ذلك كيفية التسجيل وبعض القوانين وما الذي ينتظركم من مفاجآت إن شاركتم في المنافسات.

وسيتنافس اللاعبون وجهاً لوجه ويستعرضون مهاراتهم ويذهلوننا جميعاً خلال جولات التصفيات والنهائيات الوطنية للحدث! تابعوا القراءة لمعرفة المزيد عن بطولة "LoL" التي تقام بصيغة استثنائية، بما في ذلك كيفية التسجيل وبعض القوانين وما الذي ينتظركم من مفاجآت إن شاركتم في المنافسات.