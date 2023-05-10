تعرّف إلى أفضل 16 راقصاً وراقصة في الأردن!

تعود بطولة "ريد بُل دانس يور ستايل" إلى الأردن في 12 مايو!
في تمام الساعة 8:00 مساءً في بوليفارد العبدلي، سيستعرض أفضل 16 راقصاً من المشاركين والمشاركات في البطولة أروع ما لديهم من مهارات في أهم منافسات رقص الشارع 1 ضد 1، في مواجهات راقصة ستذهل الحاضرين على أمل كسب أصواتهم.
لذا وقبل الحدث الشيّق، رأينا من المناسب أن نعرّفك إلى أفضل 16 راقصاً وراقصة في المحطّة الأردنية من منافسات "ريد بُل دانس يور ستايل" لهذا العام.
وتقام البطولة برعاية زين، جيني، جي شوك، MG Motor الأردن، البنك الأهلي، رؤيا ويفز، راديو هلا وراديو بلس 104.3.
في ما يلي نبذة عن عدد من الراقصين الستة عشر المشاركين!
حسن:
بدأ حسن مسيرته في عالم الرقص في ألمانيا عندما كان يبلغ 12 عاماً، وتحديداً في فئة رقص البوبينج. وبالنسبة إليه، فإن الرقص هو شغفه وهو يشكل جزءاً أساسياً من وجوده.
رجائي:
بدأ رجائي شحادة الرقص وهو في سن 11 عاماً. وبالنسبة إليه، فإن الرقص يعبّر عن شخصيته وهويته ويجعله في منتهى السعادة. والرقص على ما يقول رجائي، يبرز أفضل ما لديه.
باندا:
عبادة "باندا" راقص هيب هوب ينشط في هذا الفن منذ عشر سنوات. وهو يعشق الرقص لأنه يشكل وسيلة بالنسبة إليه للتعبير عن نفسه.
أنس:
أنس شاب فخور من مواليد برج القوس، وتحديداً 5 ديسمبر 2001. بدأ الرقص في صغره ولم يتوقف منذ ذلك الحين! والرقص هو كل شيء بالنسبة إلى أنس، وهو عندما يرقص ينسى كل ما حوله.
ماسة:
بدأت ماسا مزايك الرقص وهي لم تكن سوى في سن الثالثة من عمرها! هي مصنّفة في البطولة العالمية لرقص الشارع التي تشرف عليها منظمة الرقص المتحد (UDO) لفئة تحت 16 عاماً. وهي حائزة كذلك على الميدالية الفضية في بطولة "سور" في المملكة المتحدة لفئة ما دون 14 عاماً، وعلى الميدالية البرونزية لبطولة "أس دي آي وورلد" ما دون 14 عاماً، وأيضاً على الميدالية الفضية لفئة سولو في بطولة "تحدي الرقص" في المملكة المتحدة. وهذا ليس سوى جزء صغير من إنجازاتها الكثيرة! وبالنسبة إلى ماسا، فإن الرقص يمدّها بالطاقة، ويصفّي ذهنها، ويجعلها مفعمة بالإيجابية. وهي تكون في قمة سعادتها عند تنتعل أحذية الرقص، وتقول إن حياتها ستكون مختلفة تماماً من دون الرقص.
آلي ك:
بدأت مسيرة آلي كارلوفسكا في عالم الرقص في وقت مبكر. وخلال سنوات مراهقتها، أسست مدرسة الرقص الخاصة بها وبدأت في تصميم الرقصات. وهي تتذكر عطشها للمعرفة والتعلّم الذي رافقها دائماً وشكل دافعاً معنوياً لها. وقد زارت عددًا لا يحصى من ورش العمل في أوروبا حيث تعلمت فن الرقص على يد أفضل الخبراء في هذا المجال. وتحب كارلوفسكا الارتجال أثناء اكتشاف حركات جسمها، في حين يبتكر ذهنها منظوره الخاص للرقص. وبصفتها مصممة رقص، فهي تقدم روايات من خلال أدائها وتركز في الغالب على أسلوب البوبينج في المواجهات الراقصة، لكن هذا لا يعني أنها ليست راقصة متعددة المواهب وتعشق الأنواع والأنماط كافة.
وفاء:
ترقص وفاء منذ ثمانية أعوام، فهي بدأت في العام 2015 بتلقي دروس الرقص في حين كانت تتمرّن في المنزل في الوقت عينه بهدف ابتكار أسلوبها الخاص! والرقص هو ما يحفّز وفاء ويعطيها دفعاً إيجابياُ في الحياة نظراً إلى أنه يجعلها أكثر اكتمالاً بشكل لم تختبره قبل ذلك!
أحمد زياد:
أحمد أبو بكر الملقب بأحمد زياد هو مدير تسويق إقليمي يبلغ من العمر 32 عاماً، وقد بدأ الرقص في سن العاشرة بعدما تركت الموسيقى وثقافة البوب أثراً كبيراً لديه. ولم يتوقف أحمد عن الرقص الذي يشكل بالنسبة إليه النشاط الوحيد الذي يجعل المرء يبتعد عن واقع الحياة اليومية!
ها قد تعرّفت إلى نصف المجموعة التي ستخوض المواجهات الراقصة الفريدة، ولكن هناك الكثير من المواهب الأخرى التي ستكون حاضرة بقوة، ومن بينها تيا، أريج، ياسمين، آدم، كوجو، أيهم، لميس، وأخيراً وليس آخراً صالح بيلاجون.
سنكون في انتظارك في 12 مايو عند الساعة 8:00 مساء في بوليفارد العبدلي، لمشاهدة هؤلاء الراقصين والراقصات وهم يلهبون ساحة الرقص حماسة بأساليبهم الفنية الفريدة والمذهلة!
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من يا ترى سيفرض سيطرته على ساحة الرقص؟!