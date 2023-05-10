تعرّف إلى أفضل 16 راقصاً وراقصة في الأردن!

تعود بطولة "ريد بُل دانس يور ستايل" إلى الأردن في 12 مايو!

في تمام الساعة 8:00 مساءً في بوليفارد العبدلي، سيستعرض أفضل 16 راقصاً من المشاركين والمشاركات في البطولة أروع ما لديهم من مهارات في أهم منافسات رقص الشارع 1 ضد 1، في مواجهات راقصة ستذهل الحاضرين على أمل كسب أصواتهم.

لذا وقبل الحدث الشيّق، رأينا من المناسب أن نعرّفك إلى أفضل 16 راقصاً وراقصة في المحطّة الأردنية من منافسات "ريد بُل دانس يور ستايل" لهذا العام.

وتقام البطولة برعاية زين، جيني، جي شوك، MG Motor الأردن، البنك الأهلي، رؤيا ويفز، راديو هلا وراديو بلس 104.3.

في ما يلي نبذة عن عدد من الراقصين الستة عشر المشاركين!

حسن:

حسن © Murad Abaza

بدأ حسن مسيرته في عالم الرقص في ألمانيا عندما كان يبلغ 12 عاماً، وتحديداً في فئة رقص البوبينج. وبالنسبة إليه، فإن الرقص هو شغفه وهو يشكل جزءاً أساسياً من وجوده.

رجائي:

رجائي © Murad Abaza

بدأ رجائي شحادة الرقص وهو في سن 11 عاماً. وبالنسبة إليه، فإن الرقص يعبّر عن شخصيته وهويته ويجعله في منتهى السعادة. والرقص على ما يقول رجائي، يبرز أفضل ما لديه.

باندا:

باندا © Murad Abaza

عبادة "باندا" راقص هيب هوب ينشط في هذا الفن منذ عشر سنوات. وهو يعشق الرقص لأنه يشكل وسيلة بالنسبة إليه للتعبير عن نفسه.

أنس:

أنس © Murad Abaza

أنس شاب فخور من مواليد برج القوس، وتحديداً 5 ديسمبر 2001. بدأ الرقص في صغره ولم يتوقف منذ ذلك الحين! والرقص هو كل شيء بالنسبة إلى أنس، وهو عندما يرقص ينسى كل ما حوله.

ماسة:

ماسة © Murad Abaza

بدأت ماسا مزايك الرقص وهي لم تكن سوى في سن الثالثة من عمرها! هي مصنّفة في البطولة العالمية لرقص الشارع التي تشرف عليها منظمة الرقص المتحد (UDO) لفئة تحت 16 عاماً. وهي حائزة كذلك على الميدالية الفضية في بطولة "سور" في المملكة المتحدة لفئة ما دون 14 عاماً، وعلى الميدالية البرونزية لبطولة "أس دي آي وورلد" ما دون 14 عاماً، وأيضاً على الميدالية الفضية لفئة سولو في بطولة "تحدي الرقص" في المملكة المتحدة. وهذا ليس سوى جزء صغير من إنجازاتها الكثيرة! وبالنسبة إلى ماسا، فإن الرقص يمدّها بالطاقة، ويصفّي ذهنها، ويجعلها مفعمة بالإيجابية. وهي تكون في قمة سعادتها عند تنتعل أحذية الرقص، وتقول إن حياتها ستكون مختلفة تماماً من دون الرقص.

آلي ك:

آلي ك © Murad Abaza

بدأت مسيرة آلي كارلوفسكا في عالم الرقص في وقت مبكر. وخلال سنوات مراهقتها، أسست مدرسة الرقص الخاصة بها وبدأت في تصميم الرقصات. وهي تتذكر عطشها للمعرفة والتعلّم الذي رافقها دائماً وشكل دافعاً معنوياً لها. وقد زارت عددًا لا يحصى من ورش العمل في أوروبا حيث تعلمت فن الرقص على يد أفضل الخبراء في هذا المجال. وتحب كارلوفسكا الارتجال أثناء اكتشاف حركات جسمها، في حين يبتكر ذهنها منظوره الخاص للرقص. وبصفتها مصممة رقص، فهي تقدم روايات من خلال أدائها وتركز في الغالب على أسلوب البوبينج في المواجهات الراقصة، لكن هذا لا يعني أنها ليست راقصة متعددة المواهب وتعشق الأنواع والأنماط كافة.

وفاء:

وفاء © Murad Abaza

ترقص وفاء منذ ثمانية أعوام، فهي بدأت في العام 2015 بتلقي دروس الرقص في حين كانت تتمرّن في المنزل في الوقت عينه بهدف ابتكار أسلوبها الخاص! والرقص هو ما يحفّز وفاء ويعطيها دفعاً إيجابياُ في الحياة نظراً إلى أنه يجعلها أكثر اكتمالاً بشكل لم تختبره قبل ذلك!

أحمد زياد:

أحمد زياد © Murad Abaza

أحمد أبو بكر الملقب بأحمد زياد هو مدير تسويق إقليمي يبلغ من العمر 32 عاماً، وقد بدأ الرقص في سن العاشرة بعدما تركت الموسيقى وثقافة البوب أثراً كبيراً لديه. ولم يتوقف أحمد عن الرقص الذي يشكل بالنسبة إليه النشاط الوحيد الذي يجعل المرء يبتعد عن واقع الحياة اليومية!

ها قد تعرّفت إلى نصف المجموعة التي ستخوض المواجهات الراقصة الفريدة، ولكن هناك الكثير من المواهب الأخرى التي ستكون حاضرة بقوة، ومن بينها تيا، أريج، ياسمين، آدم، كوجو، أيهم، لميس، وأخيراً وليس آخراً صالح بيلاجون.

سنكون في انتظارك في 12 مايو عند الساعة 8:00 مساء في بوليفارد العبدلي، لمشاهدة هؤلاء الراقصين والراقصات وهم يلهبون ساحة الرقص حماسة بأساليبهم الفنية الفريدة والمذهلة!

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من يا ترى سيفرض سيطرته على ساحة الرقص؟!