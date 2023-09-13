كيف تبلغ قمة عالم سباقات الدراجات النارية حيث الأجواء التنافسية المحتدمة؟

حيث نجح نجم سباقات الدراجات النارية مارك ماركيز، يفشل الآلاف من الشباب الموهوبين بالوصول إلى بطولات "موتو جي بي" أو "وورد سوبر بايك"، بالرغم من امتلاكهم طاقات ومهارات لا يستهان بها.

تحدّثنا إلى خمسة خبراء من الضليعين في اكتشاف المواهب وتطوير الأجيال اللاحقة ومراقبة الدراجين الشباب الواعدين ممّن يحلمون ببلوغ القمة، ويأملون في خوض أبرز منافسات سباقات الدراجات النارية "موتو جي بي"...

آكي أجو

يحظى آكي أجو باحترام كبير في أوساط رياضة الدراجات النارية، فبالإضافة الى كونه مستكشفاً للمواهب ومديراً لأعمال الدراجين، يدير أجو فريق "ريد بُل كي تي إم أجو" الفنلندي في بطولتي موتو 2 وموتو 3 العالميتين. وهو يدير أيضاً أكاديمية "أجو موتورسبورت" في بطولة "بري موتو 3 أر أف أم إي" الإسبانية، والتي فازت بستة ألقاب عالمية بما في ذلك بطولة فئة 125 سي سي مع الدراج مارك ماركيز في العام 2010، وبطولة موتو 2 في العامين 2015 و 2016، وكلاهما مع الدراج يوهان زاركو.

آكي أجو يحتفل مع فريقه في موتو 2 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

ما هي الصفات الرئيسية التي تبحث عنها لدى الدراجين الناشئين؟

السرعة على الحلبة. إن كانوا سريعين داخل الحلبة، ننتقل الى الاهتمام أكثر في طريقة قيادتهم للدراجة: هل يعلمون حقًا ماذا يفعلون وما هي الصفات والمهارات الخاصة التي قد يمتلكونها. نظرًا إلى أننا عملنا مع العديد من الدراجين في الماضي، نقوم عادةً بمقارنتهم مع أولئك الذين اختبرناهم سابقاً. الأهم في بداية الأمر هو ما تراه داخل الحلبة، ثم تحاول التحدث مع الأشخاص المقربين من الدراج لمحاولة معرفة بعض المعلومات عنه قبل أن تقوم بالتعرف إليه لمراقبة ردة فعله وكيف يتصرف، أما في المرحلة التي تلي الموهبة والسرعة، فنصل الى النقطة الأهم المتعلقة بالسلوك. السلوك مهم جداً، ليس فقط سلوك الدراج الشاب، بل أيضاً سلوك أسرته والأشخاص الذين يعملون معه.

كيف يمكن الدراجين الشباب تحسين أسلوبهم؟

عندما يكونون صغار السن، قُل مثلاً بين عشرة أعوام و15 عامًا، من المهم حقًا برأيي أن يقوموا بتمضية الكثير من الوقت على الدراجة. ما أراه غالباً عند البعض هو خلفية موتوكروس جيدة وخلفية سوبرموتو، أو أنهم يركبون دراجاتهم كثيراً على الطرقات الوعرة. في بعض الأحيان تكون لديهم خلفية القيادة على الأسفلت فقط، ولكن أظن أن من المهم أن يختبروا أشياء مختلفة وليس فقط الدراجات النارية. على سبيل المثال دراجات "بي أم أكس" أو قيادة الدراجات في الجبال وعلى المنحدرات وجميع أنواع الرياضات الأخرى. خوض السباقات على الطرقات تحتاج مجهوداً جسدياً وستجد نفسك مرتاحاً أكثر إذا كانت لديك خلفية رياضية، مما يجعلك أكثر استعداداً على الصعيد البدني. ممارستك لرياضات أخرى تفيدك جداً لأنك تدرك كم أنت بحاجة للتدريب لبلوغ الهدف المنشود.

ما هو السبيل الأمثل لبلوغ منافسات موتو جي بي؟

تزداد أهمية كأس "ريد بُل موتو جي بي روكيز" للدراجين الصاعدين مع مرور الوقت. إنها ليست الطريق الوحيد، لكنها جيدة جداً، بخاصة للدراجين الذين ليست لديهم موارد اقتصادية. إن أظهرت أنك تمتلك الموهبة وتم اختيارك لكأس الدراجين الصاعدين هذه، فلن تضطر عائلتك إلى استثمار الكثير من المال لدعم حياتك المهنية. وهناك أيضا بطولة العالم "موتو 3 جونيور" للناشئين التابعة للاتحاد الدولي للسيارات ذات المستوى العالي، والتي إلى جانب كأس الدراجين الصاعدين تشكل فرصة ممتازة لوضع نجوم المستقبل في موقع ممتاز جداً.

هيروشي أوياما

أوياما هو مدرب للدراجين الطامحين الى بلوغ سلسلة بطولات مثل بطولة العالم "موتو 3 جونيور" للناشئين التابعة للاتحاد الدولي للسيارات وكأس إيديمتسو للمواهب في آسيا وكأس "ريد بُل موتو جي بي روكيز" للدراجين الصاعدين. وأوياما هو بطل العالم لسباقات فئة 250 سي سي، وهو شارك في سبعين سباقاً للدراجات النارية، وسيخوض سباق جائزة اليابان الكبرى بدلاً من جاك ميلر الذي لن يشارك بسبب تعرضه لإصابة.

هيروشي أوياما على دراجة "ريبسول هوندا" © Repsol Honda Team

ما هي الصفات الرئيسية التي تبحث عنها لدى الدراجين الناشئين؟

إن كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و16 عامًا، يكونون في مرحلة تطوير إمكاناتهم. نريد أن نرى هل هم مندفعون للقيام بما يلزم والتدرّب بشكل جادّ ومستمر. عندما يصبح الدراجون في سن أكبر نسبياً، يعمدون إلى تشغيل عقولهم أكثر. عندما يكونون في العاشرة من عمرهم، تراهم يركبون الدراجة بإحساس وتأنٍ، ولا بأس في ذلك. ولكن عندما يكبرون، يجب عليهم أيضًا التفكير بعقولهم لتعلّم كيفية القيادة بشكل أسرع.

كيف يمكن الدراجين الشباب تحسين أسلوبهم؟

من خلال التمرين على الدراجات النارية لساعات كثيرة وأيام عدة، وذلك من أجل الاعتياد على إحساس الركوب على الدراجة أكثر كي يتمكنوا من القيادة من دون التفكير كثيراً في التقنيات. ثم تسير الأمور بشكل طبيعي أكثر مما يتيح لهم مساحة أكبر للتفكير في أشياء أخرى، مثل تكتيكات السباق أو معرفة المسار الذي عليهم أن يسلكوه على الحلبة.

ماذا تعلّمت في بداية مسيرتك؟

عندما كنت في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمري، كنت لا أزال أركب دراجات نارية صغيرة. وعندما انتقلت إلى فئة 125 سي سي أو 250 سي سي، أصبح الأمر مختلفًا قليلاً، إذ أصبحت بحاجة إلى نمط قيادة مختلف. فقد كنت سريعًا على الدراجات النارية الصغيرة وظننت أن في إمكاني استخدام التقنية ذاتها على الدراجات الكبيرة... لكن لم يكن ذلك صحيحًا. حينها أدركت أن عليّ تحسين مهارتي في القيادة، واضطررت إلى تعلّم مهارات متنوّعة للتكيّف مع مختلف الدراجات النارية.

كيف يمكن الدراجين غير الأوروبيين الانتقال لقيادة الدراجات هناك؟

تختلف الثقافة الآسيوية عن الثقافة الأوروبية، وهذا ما قد يشكل عائقاً للدراجين الآسيويين. علينا التكيّف مع مختلف حلبات السباق والإسفلت وأسلوب التفكير المختلف. كل شيء يختلف، ولكن عليك أن تتعلم، وستحتاج إلى بعض الوقت للتكيّف. لهذا من المهم أن نأتي بالدراجين الآسيويين إلى البطولة الإسبانية أو إلى فئة موتو 3 وهم لا يزالون صغارًا ما يمكّنهم من التعلم بشكل أسهل وأسرع.

بيتر بال

بال هو مدير سباقات الدراجات النارية لمؤسسة "رايسينغ ستيبس فاوندايشن" التي تتيح الفرصة للدراجين البريطانيين الشباب لبلوغ سباقات المحترفين. تعمل هذه المؤسسة مع دراجين مثل متسابق بطولة العالم لفئة موتو 3 جون ماكفي، وروري سكينر الذي يخوض منافسات بطولة العالم موتو 3 للناشئين المدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي للسيارات.

جون ماكفي من فريق المواهب البريطانية لفئة موتو 3 © Getty Images

ما هي الصفات الرئيسية التي تبحث عنها لدى الدراجين الناشئين؟

يجب أن يكونوا مصمّمين على النجاح في هذه الرياضة بدلاً من التركيز فقط على الشهرة التي تحيط بها. عملنا في الماضي مع دراجين كانوا مهتمين أكثر بأن يقرعوا أبواب الشهرة على أن يكونوا أبطال العالم. يميل هذا السلوك الى التبدّل عندما يصبحون أكبر سناً. هم بحاجة حقا إلى التركيز على الفوز. يحتاج الدراجون كذلك إلى تمضية بعض الوقت بعيدًا عن الحلبة، والتمرين كذلك على القيادة خارجها لتطوير مهاراتهم على المسارات الزلقة. يتمتع بعض الدراجين بمواهب بالفطرة يمكنك أن تلحظَها على الفور، بينما يستغرق آخرون وقتًا أطول للتعلم وفهم مهاراتهم وتطويرها. إن ركز الدراجون الشباب بشكل مطلق على المعلومات التي نزوّدهم بها وكانوا على استعداد للاستماع والتعلم، تزداد عندها قدراتهم مع اكتسابهم سنوات الخبرة.

كيف يمكن الدراجين الشباب تحسين أسلوبهم؟

من خلال تمضية أكبر وقت ممكن على الدراجة. بعيدًا عن الحلبة، عليهم أن يقودوا دراجاتهم على الطرق الوعرة، ليكونوا متمكّنين من السيطرة عليها على المسارات الزلقة. هم يحتاجون أيضاً إلى التركيز على نقاط قوتهم وتطوير لياقتهم. إن كانوا في سن أصغر، عليهم أن يكونوا حذرين على هذا الصعيد وأن يتعاملوا مع مدربي اللياقة البدنية المناسبين الذين يدركون تماماً ماذا يفعلون.

ما هو السبيل الأمثل لبلوغ منافسات موتو جي بي؟

يعتمد ذلك على مكان وجودك في العالم. بالنسبة إلى أي متسابق يتطلع إلى بلوغ منافسات موتو جي بي، عليه أن يعمل منذ الصغر على تطوير مهاراته على الطرق الوعرة وفي الحلبات. ومن الجيّد بعد ذلك محاولة الانتقال إلى إسبانيا، وهي تعتبر بصراحة القلب النابض لعالم الدراجات النارية. ثمة عدد من الفئات في إسبانيا التي تقام منافساتها بشكل رئيسي على حلبات الجائزة الكبرى. عليهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم سعياً لاختيارهم على سبيل المثال لخوض منافسات كأس "ريد بُل موتو جي بي روكيز" للدراجين الصاعدين، التي لا شكّ تشكّل نافذة لبلوغ فئة موتو جي بي.

جيريمي ماك وليامز

ماك ولياماز متنافس سابق في سباقات الجوائز الكبرى، ومدرب حالي لفريق جون ماكفي للمواهب البريطانية لفئة موتو 3، كما أنه مستكشف مواهب لكأس دورنا للمواهب البريطانية. وهو كذلك درّاج تجارب في قسم التطوير لدى "كاي تي أم"، ويدير مدارس سباق فئة الماستر الخاصة به.

درّاجو كأس المواهب البريطانية © Getty Images

ما هي الصفات الرئيسية التي تبحث عنها لدى الدراجين الناشئين؟

أبرز الصفات التي تهمّنا هي قدرتهم على التعلم وتطوير أنفسهم. برأيي، عندما تنظر إلى متسابق للمرة الأولى، لن ترى فيه بالضرورة خليفة مارك ماركيز. عليك أن تنظر إلى كل متسابق على حدة وأن تعاين كيفية تطور أدائه مع مرور الوقت. إن قمت بتقييمه في حدث واحد أو عملية اختيار واحدة فقط، فمن الصعب تكوين فكرة واضحة عنه. عليكم أن تعرف تاريخه وخلفيته قبل الحكم عليه، وكم من الوقت احتاج لكي يطوّر نفسه. عملت مع دراجين حققوا تقدمًا مع مرور الوقت ولم يبقوا مكانهم، وهم الدراجون الذين نتوقع منهم الذهاب أبعد من ذلك وبلوغ مستوى الاحتراف.

كيف يمكن الدراجين الشباب تحسين أسلوبهم؟

بمواظبتهم على العمل لتطوير أنفسهم. عليهم أن يثقوا دائماً بأنفسهم. الدراجون الذين يميلون إلى النجاح هم أولئك الذين يتمتعون بالثقة بالنفس، والذين لديهم هدف واحد لا يحيدون عنه. لا أعني عدم اكتراثهم لأي شيء آخر، بل أقصد أن الدراجين الذين رأيتهم يبلغون القمة كانوا يتمتعون دوماً برؤية واضحة للموقع الذي يعتزمون بلوغه. يجب أن يتطلعوا دائماً إلى بلوغ المستوى الأعلى وخوض المنافسات مع دراجين آخرين، أو التدريب مع دراجين من مستوى أفضل من أجل تطوير مهاراتهم.

ما هو السبيل الأمثل لبلوغ منافسات موتو جي بي؟

من خلال كأس "ريد بُل موتو جي بي روكيز" للدراجين الصاعدين، وكأس المواهب البريطانية وكأس آسيا للمواهب، وهكذا دواليك. هذه المسابقات هي السبيل الأمثل لتطوير مستوى الدراجين. يجب على المتسابقين البريطانيين خوض المنافسات مع الدراجين الآسيويين والإسبان والأوروبيين، ومن خلال ذلك تأمل في أن تراهم يتقدمون نحو مستوى أفضل.

داني ريبالتا

ريبالتا مدرب يعمل على إعداد المتسابقين لخوض كأس "ريد بُل موتو جي بي روكيز" للدراجين الصاعدين، وهو يدير كذلك مدرسة "داني ريبالتا برو" في إسبانيا التي تساعد الدراجين على تحسين أسلوبهم وتقنيتهم وأدائهم.

داني ريبالتا ودراجو "ريد بُل موتو جي بي روكيز" © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

ما هي الصفات الرئيسية التي تبحث عنها لدى الدراجين الناشئين؟

الاختبارات التي نقوم بها مع الدراجين الناشئين عادة ما تكون صعبة إذ لا يتسنى لهم تمضية الوقت الكافي على الحلبة، وعليهم التكيّف مع المسارات ومع الدراجة وما إلى ذلك. ليس لدى جميع الدراجين القدرة على التكيف مع الحلبة والدراجة بسرعة، ولكن ثمة دراجون يطوّرون سرعتهم بشكل ملحوظ من خلال تخصيص وقت أكبر لقيادة الدراجة وخوض التمارين. في كأس "روكيز" للدراجين الصاعدين، ثمة تجارب حرة ورسمية كل يوم جمعة، قبل خوض السباقات يومي السبت والأحد. هذا ليس بالوقت الكافي على الحلبة، ولكن من الناحية النظرية في عملية الاختيار، يمكنك معرفة من هم الدراجون السريعون الذين سيتمكنون من التكيّف بسرعة خلال سباقات نهاية الأسبوع.

كيف يمكن الدراجين الشباب تحسين أسلوبهم؟

الكثير من الدراجين يأتون من مدارس تعلّموا فيها مسبقاً التقنيات الأساسية. ترى عددًا أقل من الدراجين في هذه الأيام ممّن يرتكبون أخطاء أساسية. أهم ما في الأمر أن تكون وضعيّة المتسابق جيّدة على الدرّاجة، وأن يعرف المسار الذي عليه اتّباعه، وأن يستدرك المنعطفات، ومن ثمّ ستظهر الموهبة والسرعة من تلقاء نفسيهما.