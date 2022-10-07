ثلاث ألعاب فيديو مشوّقة ننتظرها بفارغ الصبر!

نرى الكثير من ألعاب الفيديو التي تصدر خلال السنة، لكن قلّة منها فقط تُحدث ضجّة على الانترنت، وتثير اهتماماً كبيراً حولها. وفي اللائحة التالية سنتحدث عن أكثر ثلاث ألعاب تصدّرت الاهتمام بشكل سريع مع كل إعلان عنها أو تسريبات في شأنها. هل أنت مستعدّ للتعرّف إليها؟

غود أوف وور راغناروك (GOD OF WAR RAGNAROK)/ بي أس 4 - بي أس 5

غود أوف وور راغناروك (GOD OF WAR RAGNAROK) © www.igdb.com

منذ الحديث عن هذه اللعبة الحصرية على جهاز بلايستيشن، يزداد الحديث عنها بشكل هائل على مواقع التواصل الاجتماعي! ومع الإعلان قبل نحو أسبوعَين عن موعد إصدارها في 7 نوفمبر 2022، جُنّ جنون العالم، وهو ما نستطيع فهمه في واقع الحال! فما رأيناه من فيديوهات وصور ومحتوى ترويجي لا يمكن إلا أن يزيد من منسوب الترقّب والاهتمام، بحيث لم يعد في إمكاننا انتظار صدور هذه اللعبة لنبدأ باستكشافها.

فمنذ إطلاق لعبة "إله الحرب" إصدارها الأول "غود أوف وور 1"، والعالم يترقّب كل خطوة منتظرة من مطوّري اللعبة. ونحن اليوم واثقون بنسبة ألف في المئة من أن هذا الإصدار الجديد سيكون رائعاً، وأفضل حتى من الإصدارات السابقة لهذه السلسلة على صعيد المؤثرات البصرية والحبكة الروائية والموسيقى المرافقة.

تيكن 8 (TEKKEN 8)/ بي أس 5 - الكمبيوتر - إكس بوكس سيريز إكس/إس

تيكن 8 (TEKKEN 8) © www.igdb.com

من أكثر الألعاب شهرة لدى الجماهير هي الألعاب القتالية! وها هي تيكن تعود في إصدار جديد تحت عنوان "تيكن 8"؛ وقد صدر إعلان ترويجي للعبة في سبتمبر الماضي، ما جعل الكثير من الناس يعبّرون من جديد عن عشقهم لهذه اللعبة، ليصبح بالتالي الحديث عنها من الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالطبع ما من شك في أن هذا كان أمرً متوقعاً، نظراً إلى أن الفيديو الترويجي تضمّن اثنين من أشهر شخصيات تيكن: جين وكازويا. ويقال بالطبع إن اللعبة ستتضمّن جميع الشخصيات المحبّبة على قلوب اللاعبين، مثل نينا، جين، هوارانج، يوشيميتسو، كازويا وغيرها الكثير.

ما الذي ينتظرنا على صعيد أنماط اللعب والشخصيات الجديدة، وماذا عن موعد الإصدار؟ حسناً، رغم أهمية هذه التساؤلات، إلا أن الأجوبة عنها ما زالت محجوبة عن الجمهور.

جراند ثفت أوتو 6 (Grand Theft Auto VI)/ يتم تحديد أجهزة اللعب لاحقاً

جراند ثفت أوتو 6 (Grand Theft Auto VI) © www.igdb.com

لا شك أن لعبة "جراند ثفت أوتو 6" قد أحدثت الضجة الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي من بين تلك الألعاب المختارة! ومع تسريبات بالفيديو والصور حول أسلوب اللعب منذ سبتمبر الماضي، نقلت كل المنصّات والصفحات المخصصة لألعاب الفيديو على الانترنت تلك اللقطات المصوّرة، وسط أجواء ترقّب كبير لما ستتضمّنه لعبة "جي تي آي 6" الجديدة كلياً. وكان مطوّرو اللعبة قد كشفوا أن التسريبات بالفيديو وتلك الخاصة بأسلوب اللعب، ليست سوى جزء بسيط جداً لما ستكون عليه اللعبة نفسها، وهي مجرّد لمحة عن الأعمال الجارية تحضيراً للنسخة النهائية.

غير أن المثير للاهتمام قدرة اللاعب على اختيار جنس الشخصيات الرئيسية، وهو ما كان غير متاح في السابق. لكننا ما زلنا غير أكيدين إن كان لدى كل شخصية قصتها الخاصة بحسب كونها أنثى أو ذكر، أو إن الحبكة الروائية هي نفسها. سنضطر على الأرجح للانتظار بعض الشيء إلى حين صدور اللعبة، لنتمكن من اكتشاف هذا الأمر بنفسنا.

هل توافقنا الرأي في ما خصّ هذه اللائحة؟ وهل ترى أن هذه الألعاب هي فعلاً الأكثر تداولاً في الفصل الرابع من العام 2022؟ وما هي الألعاب الأخرى التي تترقّب بفارغ الصبر صدورها؟