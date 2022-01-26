جعفر في داكار 2022: نتائج ومعلومات

أُسدل الستار على فعاليات رالي داكار 2022 هذا العام بعد ما أتحفنا بسلسلة رائعة أخرى من السباقات، في كل الفئات، بس إحنا راح نتكلم اليوم عن بطلنا محمد جعفر ومحاولته الثانية في الحدث الضخم والمليء بالتحديات. مو بس كدا، فمعنا اليوم تصريحات من البطل شخصيًا بعد عودته مباشرة من السباق.

في العام الماضي، دخل محمد السباق بكل قوته وعنفوانه وبأسلوبه المعتاد المتمثل في التقدم بأقصى سرعة مهما حدث، بس في العام هذا وضع بطلنا أهداف محددة صوب نظره وهي اجتياز السباق للنهاية، دون وجود أي مجال للحلول الوسط أو التراجع. ذهب مدججًا بفطنته وصفاء ذهنه والدعم الهائل من فريقه.

وبهذا، راح نقول بكل فخر، أكمل جعفر رالي داكار هذا العام! بدأ السباق بثقة وحذر في نفس الوقت، وظل محتفظًا بتلك الطاقة حتى النهاية. أحسنت يا جعفر!

تميّز محمد جعفر طوال مسيرته في عالم الموتوكروس بتفكيره الواسع اللي يسعي لتحقيق الأهداف طويلة المدى. فهو لا يفكر في أي سباق على أنه آخر سباق في مسيرته، والتعثّر الصغير اللي تعرض له في داكار 2021 هو خير شاهد على تلك العقلية. لقد عالج إصاباته وعاد إلى التخطيط إلى استراتيجيته التالية.

ففي النهاية، العقبات أو الصعوبات مو بالشي الغريب عنه. رياضة الموتوكروس كلها عبارة عن عقبات وصعوبات! الدرّاجون اللي يصنعون اسمًا من ذهب لأنفسهم هم من ينهضون بعد كل ضربة أو سقطة أقوى وأفضل. العقبات أو الصعوبات مو بالأمر الجلل. راح يكون هناك دائمًا سباق آخر للفوز به.

هناك أمر واحد يفصل داكار عن سباقات الموتوكروس التي خاضها جعفر من قبل، وهي ليلة من النوم الهنيء المتواصل. سباق داكار مرهق للغاية ويتغلغل داخل حياة الرياضي بأكملها، حتى في أوقات الراحة. لكن حتّى بوجود هذا، يؤمن جعفر أنه جزء من سحر وتفرّد السباق نفسه. كل ما كان يشغل تفكيره هو رالي داكار في كل مرحلة، وذلك فعلًا ما يضع هذا السباق في فئة خاصة به في مجال السباقات. ولكن جعفر استمتع وأحب كل لحظة من ذلك! جديًا، فهو يكاد لا يصدق أنه انتظر كل هذا الوقت. كلتا التجربتين كانتا في غاية الروعة فعلًا.

كان جعفر لطيفًا كفاية (كعادته دائمًا!) وتكرّم بإخبارنا بتجربته الفريدة في داكار على أرض السباق. لم نطق الانتظار لمعرفة كل التفاصيل منه، وبالطبع مشاركتها معكم هنا!

مبدئيًا، كان خط الانطلاق والفترة اللي سبقت بداية السباق مليئة بالإثارة. وذلك منطقي جدًا حيث يقوم المتسابقون وفرقهم بضبط ساعاتهم وبرامجهم السباق اللي لا يتكرر سوى مرة واحدة فقط كل عام. رالي داكار هو تتويج لمئات الساعات من العمل الدؤوب والاستعداد للسباق. وكل متسابق يريد تحقيق شي في هذا الحدث يكون مدعوم بفريق متفاني حتى يحاول الحصول على أفضل النتائج. ولا يختلف هذا الوضع مع جعفر.

وأكد لنا أن سباق العام الماضي، بالنسبة له، كان تجربة تعليمية قيّمة للغاية. لقد تعلّم دروسه جيدًا وطبّقها في سباق داكار 2022 وأبقاها ذهنه خلال جميع مراحل سباق هذا العام. كان تركيزه وهدفه الأول هو خط النهاية. وبالطبع ألقى السباق بالكثير من التحديّات في طريقه، حيث كان عليه تجاوز تضاريس متنوعة ومتعددة، كل ذلك مع الحرص على أن يتمكن هو

ودرّاجته من الاستمرار بثبات.

لا يكشف رالي داكار عن مسار السباق إلا قُرب موعد انطلاقه، أي لا يمكن للمتسابقين التدّرب على أجزاء المسار من الناحية الفنية مسبقًا. وذلك مجرد مفاجأة واحدة من عشرات أو مئات المفاجئات التي يخبئها داكار للمنافسين في الوقت الحالي.

وأخيرًا، بعد مشاركة محمد جعفر الثانية في دكار، أكد لنا أنه متحمس للغاية لخوض السباق مرة أخرى العام المقبل! نتمنى بكل أن يكرر ذلك، لأننا نريد فعلًا أن نرى ما بجعبته للسباق المقبل.