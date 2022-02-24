جعفر يعود إلى الوطن في العيد الوطني الكويتي!

مع اقتراب موسم الأعياد، يستعد سائق الطرق الوعرة الكويتي محمد جعفر للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير الكويتي ويحرص على جعلها أيام تستحق التذّكر. موسم الأعياد العام هذا أطول من ذي قبل، حيث تم مدّه ليلتحم مع أيام العطلات القادمة كذلك. اليوم راح نتحدث عن هذه الأيام المجيدة، وعن المتسابق الجريء والسريع بعد عام رياضي حافل بالإثارة والإنجازات، وراح نعرف خططه لشهر مارس 2022!

نجح محمد جعفر في محاولته الثانية في داكار، وعاد منتشيًا بالنجاح ليفعل كل ما يحبه في وطنه الحبيب. على رأس القائمة يأتي جدول تدريبه المعتاد، لا مساومة على ذلك، إلى جانب أنه يستعد أيضًا لسباق موتوكروس آخر. مو بس كدا، فلدينا أخبار جديدة عن مدرسة تعليم الموتوكروس أيضًا!

يحب جعفر قضاء عطلة الأعياد الوطنية الكويتية مع أسرته وأطفال. هذا من أحب الأمور إلى قلبه! أي يوم يتسنى له فيه قضاء وقت ممتع معهم أكثر من المعتاد هو يوم يدعو للاحتفال. العائلة هي الأهم في حياة محمد جعفر، ويرى أن هذه الأعياد الكويتية هي الفرصة المُثلى لفعل بعض الأمور الممتعة التي يستمتع بها هو وعائلته. استمتع بوقت أيها الأب!

ما هو أكثر شيء على الإطلاق يحب فعله في الأعياد الوطنية؟ أخبرنا! حسنًا، أكثر شيء يحب جعفر فعله هو اصطحاب أطفاله إلى كشتة والاحتفال مع أسرته هناك. على مهلك يا أخي، إيش هي الكشتة؟!

الكشتة الكويتية هي عبارة نزهات وتخييم في البر مع شعور مختلف ومميز. في الغالب، الخروج في كشته يعني تحضير بعض الوجبات الخفيفة والطعام، مع كل ما تحتاجه من وسائل الراحة، ثم تحميلها في السيّارة، والانطلاق إلى البر للتخييم وقضاء يوم في صحراء الكويت المذهلة. معظم الكشتات تتميز بالشكل الجميل وتكون في الغالب فارهة. المكافئ غير الكويتي للكشتة هو تقريبًا التخييم الفاخر. ويمكن أيضًا أن تستمر رحلتك في البر والكشتة طوال عطلة نهاية الأسبوع أو حتى أكثر.

أيًا يكن، يميل جعفر إلى قضاء وقت أكثر في الصحراء عن المدينة. هذا اللي يحبه، ويعطينا لمحة عن شغفه بالموتوكروس، واللي يكون عادة (أو دائمًا) خارج حدود المدينة. انتهينا من قصة الصحراء، هل يفعل شيء ثاني؟ الشاطئ مثلًا؟ حسنًا، هذه قصة أخرى بالكامل. في الغالب يذهب إلى الشاطئ في أيام إجازته، أما بقية العام، وحتى خلال الصيف، فالصحراء هي مكانه المفضّل.

يريد جعفر من أشقّائه في الوطن أن يتوقفوا لبرهة خلال العيد الوطني وعيد التحرير الكويتي وأن يتذكروا سبب احتفال البلاد بهذه الأيام الميمونة في العام. يشعر جعفر بالفخر والاعتزاز كلما يقف على منصة التتويج ويرفع العلم الكويتي.

بالإضافة إلى ذلك، محمد متحمّس للغاية بخصوص جلب كل خبراته المهنية إلى البلاد ومشاركتها مع المهتمين بالرياضة، حتى تتاح لهم الفرصة ليصبحوا رياضيين محترفين وأبطال في المستقبل.

تحديث عن مدرسة تعليم الموتوكروس! أخبرنا جعفر أن أكاديمية تعليم الدراجات النارية تسير بخطى واثقة، وأن الطلاب يتعلمون بوتيرة ثابتة. كما أن المجتمع آخذ في التوسع، لدرجة وجود مجموعة موتوكروس رائعة على مضمار الموتوكروس الشهير بمدينة الكويت لرياضة المحركات.

المدرسة مفتوحة لكل المهتمين بتعلّم قيادة الدرّاجات النارية. أي كل الأعمار وكل الأجناس! لدرجة أن عائلات بأكملها أتت للتعلّم، فلا تدع أحد يثبط عزيمتك واذهب للتعلّم على يد معلّمين رائعين. اشترك معهم واصنع صداقات جديدة! ابدأ بزيارة حساب الإنستغرام الخاص بمدرسة تعليم الموتوكروس وأكمل طريقك من هناك!

ولا تنس مشاهدة محمد جعفر في سباقه الكبير القادم، تحدي أبو ظبي الصحراوي، واللي راح يبدأ في 4 مارس ويستمر حتى 10 مارس 2022. لا يفوتك مشاهدته وهو يمثّل ويشرّف الكويت!

هناك تحدي آخر يخوضه جعفر وهو ابنه "حمد"، اللي كان يتدرب كثيرًا مؤخرًا. يأمل أن يخلفه ابنه في مضامير الموتوكروس في النهاية، بل ويتفوّق عليه.

حتى ذلك الحين، أعيادًا سعيدة ومجيدة. أما الآن فإحنا ذاهبين إلى الكشتة!

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