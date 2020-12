جوائز الألعاب 2020: ملخص ونتائج وإعلانات الألعاب الجديدة

فازت The Last of Us: Part 2 بأكثر الجوائز أهميةً - في فئتي "لعبة العام" و "أفضل مخرج". كما فاز أحدث إنتاج لـ Naughty Dog بجوائز أخرى - بما في ذلك. للحصول على أفضل تصميم صوتي وابتكار في إمكانية الوصول والحصول على أفضل أداء لـ Laura Bailey التي تلعب دور Abby. بينما، بالطبع، الجائزة الأخيرة قابلة للنقاش إلى حد كبير (تنافست الممثلة على الجائزة مع آشلي جونسون – صوت إيلي - ونادجي جيتر الذي يلعب دور مايلز موراليس من لعبة Marvel's Spider-Man).

