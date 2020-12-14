جوائز الألعاب 2020: ملخص ونتائج وإعلانات الألعاب الجديدة

كانت جوائز اللعبة 2020 خالية من الجدل:

تمامًا مثل العام الماضي، مرت نسخة هذا العام من The Game Awards 2020 - والتي تعادل حفل توزيع جوائز الأوسكار- دون جدل لا داعي له. حيث اكتسحت إنتاجات الأشهر الأخيرة جميع الجوائز، لذا لم تثير قرارات لجنة التحكيم أي شكوك في بيئة الألعاب.

فازت The Last of Us: Part 2 بأكثر الجوائز أهميةً - في فئتي "لعبة العام" و "أفضل مخرج". كما فاز أحدث إنتاج لـ Naughty Dog بجوائز أخرى - بما في ذلك. للحصول على أفضل تصميم صوتي وابتكار في إمكانية الوصول والحصول على أفضل أداء لـ Laura Bailey التي تلعب دور Abby. بينما، بالطبع، الجائزة الأخيرة قابلة للنقاش إلى حد كبير (تنافست الممثلة على الجائزة مع آشلي جونسون – صوت إيلي - ونادجي جيتر الذي يلعب دور مايلز موراليس من لعبة Marvel's Spider-Man).

الجوائز الأخرى ليست مفاجأة أيضًا. تفوقت Microsoft Flight Simulator على المنافسة في فئة المحاكاة / الإستراتيجية (على الرغم من أنها قاتلت من أجل الجائزة مع منافسين أقوياء حقًا - بما في ذلك Crusader Kings 3 وDesperados 3)، كانت أفضل لعبة رياضية هي النسخة الرائعة من Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2، وفي فئة الـ VR حددت لجنة التحكيم عملاق هذا النوع ألا وهي Half-Life: Alyx. أفضل عنوان في فئة الألعاب العائلية كان من نصيب Animal Crossing: New Horizons.

خسرت Ghost of Tsushima المعركة من أجل لقب لعبة العام، لكنها فازت في تصويت الجمهور - بالإضافة إلى ذلك، فازت اللعبة الجديدة Sucker Punch بالجائزة في فئة "Best Art Direction". لم يحذف أي عنوان للرياضات الإلكترونية لقب League of Legends الذي تم إحرازه قبل عام في المعركة من أجل لقب أفضل لعبة رياضية إلكترونية لهذا العام. لكن المفاجأة الأكبر كانت Among Us - التي حققت نجاحًا كبيرًا هذا العام في الألعاب متعددة اللاعبين - والتي فازت بفئتي "أفضل لعبة على الهاتف المحمول" و "أفضل لعبة متعددة اللاعبين".

نتائج أهم فئات The Game Awards 2020:

لعبة العام: The Last of Us الجزء 2

أفضل لعبة أكشن: Hades

أفضل لعبة Final Fantasy 7 Remake :RPG

أفضل محاكاة / استراتيجية: Microsoft Flight Simulator

أفضل لعبة رياضية: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

أفضل شجار: Mortal Kombat 11 Ultimate

أفضل لعبة عائلية: Animal Crossing: New Horizons

أفضل لعبة محمولة: Among Us

أفضل لعبة Half-Life: Alyx :VR

أفضل لعبة متعددة اللاعبين: Among Us

أفضل مخرج: The Last of Us الجزء 2

أفضل لعبة جديدة: Phasmophobia

أفضل إخراج فني: شبح تسوشيما

أفضل لعبة رياضة الكترونية: League of Legends

أفضل فريق رياضي: G2 Esports

العروض المسبقة في The Game Awards 2020:

خلال الحدث، تم الإعلان أيضًا عن العديد من العناوين الجديدة التي ستظهر على أقراصنا في موعد لا يتجاوز عام 2021. وتشمل المقترحات الأكثر إثارة للاهتمام ما يلي:

The Callisto Protocol

لدينا أخبار سارة لجميع عشاق Dead Space - قرر المبدعون من Striking Distance Studios تحت قيادة Glen Schofield إنشاء لعبة رعب جديدة. من المفترض أن يكون الأمر مخيفًا وداميًا - ومن المرجح أن يأخذنا عمل اللعبة إلى Callisto، أحد أقمار كوكب المشتري.

Mass Effect

لقد تحقق حلم العديد من محبي لعبة Mass Effect. لا يتعلق الأمر بإعادة صياغة الأجزاء الثلاثة الأولى من المسلسل التي تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة حول مغامرات القائد شيبرد وطاقمه الفضائي الذين يشاركون في مهمات خطيرة لإنقاذ الكون. الذي تم الإعلان عنه بالفعل هو جزء جديد من السلسلة. لا نعرف الكثير في الوقت الحالي، على الرغم من أن Liara T'soni توقظ عقول عشاق المسلسل وتثير العديد من نظريات المؤامرة على مجموعات المعجبين على الإنترنت. ومع ذلك، سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً للعبة نفسها ... ولكن ربما فترة أقل من Cyberpunk 2077.

Evil West

مزيج من ألعاب Call of Juarez وBorderlands 3 والمخلوقات الوحشية من أي فيلم رعب؟ يبدو غريبًا جدًا، ولكنه أيضًا جذاب للغاية للاعبين. وبينما في الوقت الحالي، تم تقديم المقطع الدعائي الذي يكشف عن أن اللعبة ستصدر في عام 2021، نود أن نلعب Evil West اليوم ونتطلع إلى أي لقطات من طريقة اللعب!

It Takes Two