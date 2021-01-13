جولة جامحة لمتسابقي "ريد بُل ديزرت وينغز" في المرحلة التاسعة من داكار 2021

في الصراع المتواصل على صدراة فئة السيارات بين ستيفان بيترهانسل وناصر العطية، بات "سيد داكار" يتمتع بأفضلية أكثر وضوحاً. فقد تمكن الفرنسي متصدر السباق من توسيع الفارق عن القطري صاحب المركز الثاني ليضيف إليه 12 دقيقة بعد المرحلة التاسعة، ويصبح بالتالي متقدماً بفارق 17 دقيقة و50 ثانية. ولم يتأخر بيترهانسل عند خط النهاية عن الإشادة بملاحه إدوار بولانجيه الذي لعب دوراً بارازاً في هذا الرالي الذي طبعته الملاحة المعقّدة.

Nasser Al Attiyah Races During the 9th Stage © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

"كنا نعرف أننا أمام يوم طويل، لذا قررنا في الصباح ألا نهاجم إلى أقصى حد. أردنا أن نحافظ على الاطارات ونجري ملاحة بلا أخطاء. تخطينا كارلوس وناصر. كان الأمر يتعلق بالاستراتيجية أكثر من السرعة. ملاحي إدوار قام بعمل رائع. - ستيفان بيترهانسل

وقد عرقلت ثقوب في ثلاثة إطارات تقدم العطية، غير أن القطري سينفض الغبار عنه ويعود إلى المعركة الأربعاء.

ينا من ثلاثة ثقوب.. ثلاثة إطارات مثقوبة. بعد ذلك لم يعد لدينا إطارات احتياطية، لذا قررنا أن نقود بشكل آمن حتى خط النهاية. أنا لست خائب الأمل لأنني أعرف أنني قمت بكل ما في وسعي اليوم، وما زال كل شيء ممكناً في الأيام الثلاثة الأخيرة." - ناصر العطية

كذلك وصل إلى خط نهاية مرحلة الـ465 كيلومتراً الخاضعة للتوقيت كل من جينيال دو فيلييه، سيريل ديبريه، كارلوس ساينز وكوبا برزيغونسكي.

Sam Sunderland Races During Stage 9 © Eric Vargiolu / DPPI / Red Bull Content Pool

كان يوماً صعباً. 465 كيلومتراً مليئة بالصخور ومجاري الأنهر. كانت المناظر الطبيعية مذهلة. عانينا من ثقب سيئ قبل بضعة كيلومترات من النهاية، لكننا نجحنا في إنهاء المرحلة. - سيريل ديبريه

وبعد تسع مراحل في داكار هذا، بات الفارق في صدارة فئة الشاحنات 45 دقيقة عن أقرب منافسي ديميتري سوتنيكوف. والرالي يسير بأفضل السيناريوهات بالنسبة إلى فريق "كاماز ماستر"، فإضافة إلى سائقهم المتصدر، يحتل سائقان من الفريق المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام.

نحن مسرورون جداً بهذا اليوم، وسعداء لأن الجميع عادوا إلى معسكر المبيت بنتيجة جيدة. ثمة ثلاثة أيام متبقية قبل نهاية السباق، وعلينا أن نحضر الشاحنات لبلوغ خط نهاية داكار. إدوار نيكولاييف، نائب مدير فريق كاماز

وكانت نهاية قاسية للرالي بالنسبة إلى توبي برايس الذي تعرض لحادث بعد 155 كيلومتراً من بداية المرحلة التاسعة، تسبب له بكسر في الترقوة وبكدمات كثيرة. وكان برايس أذهل جميع من في معسكر المبيت الإثنين عندما أنهى مرحلة الماراثون بإطار خلفي متماسك بفضل أشرطة ربط الكابلات والشريط اللاصق. وهو نجح من خلال ذلك في البقاء في قلب المنافسة على اللقب، قبل أن ينسحب الثلاثاء بسبب الحادث المؤسف، على أمل أن يتعافى سريعاً من إصاباته.

كان يوماً سيئاً بالفعل لفريقنا بسبب الحادث الذي تعرض له توبي. من المؤسف جداً أن يحصل ذلك غداة مرحلة يوم أمس (الإثنين) حين نجح في تصليح إطاره. كان يقود بشكل جيد خلال الرالي، وكانت فرصه جيدة بالتأكيد للفوز بهذا السباق. الأمر الإيجابي هو أن الإصابة ليست خطرة. هو بحالة جيدة ونأمل أن يتعافى سريعاً. جوردي فيلادومز، مدير فريق "كاي تي أم فاكتوري رايسينغ" للرالي

وبقي زميل برايس في فريق "ريد بُل كاي تي أم فاكتوري رايسينغ" سام ساندرلاند معه في موقع الحادث لفترة 15 دقيقة قبل وصول الطوافة لنقله إلى المستشفى.

رأيت رفيقي توبي على الأرض، وكان برابك قد سبق أن توقف معه. ذهبت إلى هناك للمساعدة على إفراغ الهواء من الوسادة الهوائية. - سام ساندرلاند

ويتواصل الرالي كذلك بالنسبة إلى ماتياس فالكنر والدراج الصاعد دانيال ساندرز اللذين تقدما في الترتيب العام. وبالرغم من تعرضه لسقوط بدوره في المرحلة التاسعة، بات ساندرز يحتل المركز السادس، وأمامه فرصة للسير على خطى برايس وإنهاء أول رالي له على منصة التتويج.

تعرضت لحادث قوي بعد خمسين كيلومتراً، قذفني نحو الصخور إلى جانب الطريق. فتحت الوسادة الهوائية وتقلبت قليلاً فوق الصخور. لم تكن تلك بداية جيدة... ثم رأيت توبي أرضاً، وهذا ما خضّني أكثر بعد حادثي الصباحي. آمل أن يكون بأفضل حال، وأنا واثق من أنه سيعود قريباً." دانيال ساندرز

واقترب كذلك خطوة إضافية نحو خط النهاية في جدة كل من الدراجين لايا سانز وكامي شابليير وشتيفان سفيتكو.

كانت المرحلة قاسية وطويلة وخطرة فعلاً. لم استمتع بها كثيراً، لكنني سعيدة لأني هنا حية أرزق. لايا سانز

وكان الفوز في فئة المركبات الخفيفة في المرحلة التاسعة من نصيب تشاليكو لوبيز الذي استعاد صدراة الترتيب العام.

وقضت مشكلات في ناقل الحركة على آمال السائق الصاعد سيث كوينتيرو في اعتلاء منصة التتويجة في فئة المركبات الخفيفة. وكان أصغر فائز في مراحل داكار يتجه نحو تحقيق الزمن الأسرع من جديد قبل تعطّل مركبته أو تي 3.

وقدمت زميلة كوينتيرو في فريق ريد بُل للسائقين الصاعدين على الطرقات الوعرة كريستينا غوتييرز أداء جيداً بعد عودتها إلى الرالي ضمن فئة "خبرة داكار"، وهي الفئة التي يواصل المتسابق الصاعد ماتياس إكشتروم بدوره الاستفادة من الفرصة التي تقدمها لاكتساب الخبرة.

وتسير قافلة داكار الأربعاء في اتجاه العلا، عبر مرحلة خاضعة للتوقيت بطول 342 كيلومتراً. وتعد الطريق بمناظر طبيعية رائعة الجمال، وبمسار يتطلب مهارات ملاحية.

نتائج المرحلة التاسعة والترتيب العام

السيارات

الخمسة الأوائل في المرحلة التاسعة

س. بيترهانسل (فرنسا) ميني 04 س 50 د 27 ث ن. العطية (قطر) تويوتا +00 س 12 د 00 ث ج. دو فيلييه (جنوب أفريقيا) تويوتا +00 س 12 د 19 ث ي. الراجحي (السعودية) تويوتا +00 س 12 د 44 ث ب. باراغواناث (جنوب أفريقيا) سنتشوري +00 س 13 د 51 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل

س. بيترهانسل (فرنسا) ميني 34 س 26 د 16 ث ن. العطية (قطر) تويوتا +00 س 17 د 50 ث ك. ساينز (إسبانيا) ميني +01 س 02 د 25 ث ي. برزيغونسكي (بولندا) تويوتا +02 س 16 د 30 ث ن. روما (إسبانيا) برودرايف +02 س 42 د 38 ث

الدارجات النارية

الخمسة الأوائل في المرحلة التاسعة

ك. بينافيدس (الأرجنتين) هوندا 04 س 49 د 15 ث ر. برابك (الولايات المتحدة) هوندا +00 س 01 د 18 ث خ. كورنيخو فلوريمو (تشيلي) هوندا +00 س 01 د 34 ث س. ساندرلاند (بريطانيا) كاي تي أم +00 س 10 د 11 ث م. فالكنر (النمسا) كاي تي أم +00 س 14 د 19 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل

خ. كورنيخو فلوريمو (تشيلي) هوندا 36 س 51 د 00 ث ك. بينافيدس (الأرجنتين) هوندا +00 س 11 د 24 ث س. ساندرلاند (بريطانيا) كاي تي أم +00 س 14 د 34 ث ر. برابك (الولايات المتحدة) هوندا +00 س 17 د 26 ث خ. باريدا (إسبانيا) هوندا +00 س 29 د 00 ث

المركبات الخفيفة

الخمسة الأوائل في المرحلة التاسعة

ف. لوبيز (تشيلي) كان-أم 05 س 31 د 41 ث خ. العطية (قطر) كان-أم +00 س 11 د 34 ث م. غوزكال (بولندا) كان-أم +00 س 16 د 46 ث خ. هينوخو لوبيزر (إسبانيا) كان-أم +00 س 21 د 55 ث ر. فاريلا (البرازيل) كان-أم +00 س 25 د 36 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل

ف. لوبيز (تشيلي) كان-أم 42 س 05 د 20 ث أ. جونز (الولايات المتحدة) كان-أم +00 س 12 د 25 ث أ. دومزالا (بولندا) كان-أم +00 س 38 د 03 ث م. غوكزال (بولندا) كان-أم +01 س 03 د 30 ث ر. فاريلا (البرازيل) كان-أم +01 س 23 د 40 ث

الشاحنات

الخمسة الأوائل في فئة الشاحنات في المرحلة التاسعة

م. ماتشيك (تشيكيا) إيفيكو 05 س 05 د 54 ث أ. مارديف (روسيا) كاماز +00 س 02 د 27 ث د. سوتنيكوف (روسيا) كاماز +00 س 02 د 37 ث أ. لوبرايس (تشيكيا) براغا +00 س 03 د 41 ث إ. شيبالوف (روسيا) كاماز +00 س 04 د 12 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل