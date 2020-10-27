حضور وإنتاجية في مكان العمل

قد نشهد أوقاتاً في حياتنا لا نكون خلالها في أفضل حال إن لم نهتم كما يجب بأمورنا اليومية. والمشكلة أن سلوكنا خلال هذه الفترة قد ينعكس على جوانب مختلفة من يومياتنا، وسرعان ما تغيبون عن تمارين كرة السلة، وتفقدون تركيزكم خلال العمل، بينما معدات الرياضة الشاطئية يتآكلها الصدأ، وتفقدون الحماسة لركوب الدراجة المائية والذهاب في رحلة بحرية أنتم في أمسّ الحاجة إليها. عادة سيئة تؤدي إلى أخرى، وعندما نمضي ساعات طويلة للاهتمام بتنظيم جدول واجباتنا اليومية، ننسى أحياناً أن الذهن أداة تحتاج إلى وقت مستقطع للحفاظ على نشاطها وصحتها.

عوضاً عن مراكمة العادات السيئة، إعملوا على تنمية الإيجابية منها، لتكون بمثابة دليل لكم في حياتكم المهنية.

كانت لنا دردشة مع محمد بوربيع ليقدم لنا بعض النصائح، هو الذي يتولى وظيفة رائعة: نقيب في وزارة الداخلية في الكويت.

البداية كانت مع الأساسيات. نظام غذائي جيد، ومزيد من التمرين، إضافة إلى بعض الوقت للاسترخاء والتخلص من الإرهاق اليومي قبل الخلود إلى النوم. إحرصوا على العناية جيداً بأنفسكم، والابتعاد عن الضوضاء اليومية. واهتمّوا بأمور كل يومٍ بيومه، مع انطلاقة جديدة في كل مرة.

أما بالنسبة إلى النشاط الفكري، ما الذي يمكن أن نقوم به لإبقاء أذهاننا صافية ومنتجة؟

في ما يلي بعض النصائح المفيدة التي قد ترغبون في تجربتها:

إضحكوا! نعم، إضحكوا، ونحن لا نعني بذلك أن عليكم أن تخرجوا الآن وتمازحوا أصدقاءكم فوراً لإخراج القهقهات من أفواههم، لكننا نقترح عليكم أن تنظّموا ربما أمسية كوميدية في المنزل، أو الذهاب لحضور عرض فكاهي. الضحك مفيد للصحة ويبقي الذهن سعيداً. وهو بالطبع سينعكس إيجاباً على الدقة في العمل. هذا ما يؤكده العلم، ونحن لا نخترع هذه النظرية، بل نشاركها معكم ببساطة.

تعلموا شيئاً جديداً. فيما يزخز الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بوسوم مثل #تعلم_دائماً، فإنّ للتعلّم فؤائد حقيقية. من خلال تعلّم أي شيء سيحافظ الدماغ على نشاطه حتى لم يكن المرء يفكّر بما يتعلّمه.

ومن الأمثلة على ذلك: إضافة شهادة تعليمية جديدة إلى اختصاصكم، أو اختيار التقدم لنيل شهادة جديدة قد تعزّز موقعكم في العمل. نحن نعيش في زمن يشكل فيه تطوير مهاراتكم الوظيفية وخبراتكم عاملاً مساعداً وأساسياً. ومن أفضل السبل لتحقيق ذلك نيل شهادة جديدة أو خوض دورة تدريبية تعزّز معرفتكم.

اختاروا هواية. بعد خوض بضع دورات تدريبية لتطوير مسيرتكم المهنية، فكّروا ببدء هواية جديدة. معرفتكم ستتوسّع يوماً بعد يوم، والتفكير الخلاق والتعلّم سينتقل إلى يوميات عملكم. والمواظبة على هواية ما هي الوسيلة الفضلى لتمضية وقتكم.

في العمل، يمكنكم زيادة حضوركم وإنتاجيتكم من خلال تدريب أنفسكم على أوقات من التركيز الفائق. عندما يكون عليكم أن تنفذوا عملاً ما، حاولوا أن تنقلوا أنفسكم إلى حالة تأمل، عززوا تركيزكم، مع استعمال ذهنكم كما لو أنه عضلة. تصوّروا هذا الوضع كما لو أنه جولات عليكم تكرارها خلال تمارين الأوزان، وكرروا هذا الأمر كما لو أنكم في النادي. موجات التركيز هذه ستعزز أداءكم كلما نفذتم المزيد منها.

ثمة طريقة أخرى لتجزئة مهامكم. هذا يعني أن كل أمر تقومون به يحوز على قسم من وقتكم تكرسونه بالكامل له، من دون أي تأثير خارجي. المقاطعة المستمرة تعطّل حالة التركيز، خصوصاً إن كنتم تسعون للعودة إلى المسار. أبعدوا التأثيرات الخارجية عنكم.

استعملوا جزرة ذهنية. تماماً مثلما تفعلون خلال التمرين، فكروا في المكافآت التي ستمنحونها لأنفسكم عندما تنجزون مهامكم على أكمل وجه. هذا قد يعني تناول وجبة مميزة أو حضور حدث مشوّق، أو تمضية الوقت مع الأصدقاء، واللائحة تطول. في كل يوم تحددون أهدافكم في العمل، وإنجاز هذه الأهداف يعطيكم فرصة لتحصدوا مكافأة في نهاية النهار. ويمكنكم أيضاً إدراج عطلتكم المقبلة ضمن لائحة المكافآت كأحد أمثلة تقنية الجزرة الذهنية.