خمسة أمور يجب معرفتها عن سباق "ريد بُل سوب بوكس"!

يعود سباق "ريد بُل سوب بوكس" إلى الأردن للمرة الثالثة! ولكنْ هذه المرة عليكم أن تضعوا أحزمة الأمان، إذ إن نسخة العام 2023 ستكون الأكبر والأفضل على الإطلاق! تابعوا القراءة لمعرفة الحقائق الخمس التي ربما كنتم تجهلونها عن هذا السباق المجنون!
وقبل المتابعة، لا تنسوا إن لم تتسجّلوا بعد لخوض السباق، أن تفعلوا ذلك من خلال زيارة www.redbull.com/soapboxjor قبل 10 مايو، وهو الموعد الأخير للتسجيل.
1- إنه سباق عالمي: يشكّل "ريد بُل سوب بوكس" سباقاً عالمياً يقام في بلدان عدة حول العالم! أول سباق "ريد بُل سوب بوكس" على الإطلاق أقيم في العام 2000 في بلجيكا، وهو مذّاك انتشر حول العالم وصولاً إلى الأردن وللمرة الثالثة في العام 2023!
2 - أكثر من 200 سباق حول العالم: منذ العام 2000، نُظِّم سباق "ريد بُل سوب بوكس" أكثر من 200 مرة حول العالم في بلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية، النمسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الأردن، وغيرها الكثير.
3 - ماذا تعني عبارة "سوب بوكس"؟ أتت عبارة "سوب بوكس" أو صندوق الصابون، من خلال صنع هذه العربات باستعمال عجلات مركّبة على صناديق الصابون الكرتونية! يا لها من فكرة مبتكرة!
4 - مشاركة بطل العالم: بطل العالم السابق في الفورمولا 1 سيباستيان فيتل سبق أن شارك في أحد سباقات "ريد بُل سوب بوكس" بشخصيّة سوبر ماريو!
5 - ما من محركات مسموحة! هذا صحيح، يُسمح بتجهيز عربات "سوب بوكس" بعجلة توجيه ومكابح فقط، ويُمنع وجود دواسات لمحركات، ويمكن لسرعة العربات أن تصل إلى 100 كلم/س انحداراً عبر المطبّات والعوائق.
ويقام سباق "ريد بُل سوب بوكس" هذا العام برعاية زين، Visit Jordan، كاسيو الأردن، طلبات مارت، جيني، MG Motor الأردن، ، البنك الأهلي، رؤيا، راديو هلا وراديو بلس 104.3. وسيقام السباق في 8 سبتمبر في شارع توفيق الطباع - كوريدور عبدون!
للتسجيل الرجاء زيارة: www.redbull.com/soapboxjor