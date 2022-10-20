يلعب توشار ديشباندي البالغ 25 عاماً والذي يعتبر من أسرع الرماة، في فريق بومباي في دوري الكريكيت المحلي في الهند.

وهو شارك كذلك في كأس العالم للكريكيت تي-20، وهي من الأكبر في العالم على هذا الصعيد، ويأمل العودة قريباً لخوض المنافسات.

وبعدما شقّ طريقه نحو القمة في منافسات الكريكيت المحلية في الهند بفضل أسلوبه السريع، يدرك توشار تماماً ما الذي يتطلبه أن يصبح اللاعب رامياً سريعاً.

فبالنسبة إلى المبتدئين، هو يعرف أن تمارين اللياقة والقوّة للرامي السريع هي ذات أهمية قصوى، نظراً إلى أن الرماة السريعين معرضون للإصابة.

ويكشف توشار: "عندما كنت لاعباً مبتدئاً، الأمر الوحيد الذي كنت أعرفه عن اللياقة البدنية هو الجري والركض السريع. لذا كنت أفعل ذلك ثلاث مرات في الأسبوع. ولكن بعد اللعب في صفوف الدرجة الأولى والكريكيت ذات الامتياز العالي، فهمت جسمي بشكل أفضل وعرفت ما الذي سيساعدني على زيادة فعالية الرمي لدي. واليوم تماريني محددة على أساس ما تتطلبه البطولة المقبلة. وبمساعدة التكنولوجيا، يمكنك تتبّع عدد مجموعات الرمي التي تنفذها، وكذلك معرفة الجهد الذي تبذله في كل رمية."

وبالطبع، إلى جانب تمارين اللياقة البدنية، يجري توشار كذلك الكثير من التدريبات لتطوير مستوى مهاراته.

ويقوم توشار بانتظام بالرمي على هدف محدد على بساط بقياس قدمٍ بأربعة أقدام، يحدد له منطقة يرمي عليها. وهو يقول إن من المهم جداً التمرين على استهداف مناطق محددة في الملعب. وباستثناء تمرينات الجري المعتادة مثل "أي- سكيبس"، "بي- سكيبس"، و"سي- سكيبس"، هذه هي التدريبات الخمسة التي يوصي بها توشار للرماة السريعين.

الجري المقيَّد

تمرينات الجري المقيّد © Steve D'Souza

يحظى هذا التدريب بشعبية كبيرة إذ يساعد على تحسين نوعية الركض. ويكون أحد طرفَي الحزام المطاطي مربوطاً إلى جسمك فيما الطرف الآخر مثبتاً عند نقطة غير متحركة. ويمكن كذلك لزميل في التمرين أو للمدرب أن يمسك الطرف الآخر للحزام. ويقضي التمرين بأن تركض من النقطة الثابتة لمساعدة جسمك على بناء القوة وتعزيز القدرة على التحمّل في عضلات الخاصرة والساقَين.

ويقول توشار: "التمرين المفضّل بالنسبة لي لتعزيز سرعة الرماة هو الركض وأنا مربوط بالحزام المطاط عند الخاصرة، بينما يمسك مدربي الطرف الآخر من الحزام من الخلف. ويعزّز مدربي عامل المقاومة من الخلف عندما يشدّ الحزام، فيما أقوم أنا بالركض بركبٍ مرتفعة لمسافة حوالى 20 متراً. هذا الأمر يطوّر قدرتي على الركض، خصوصاً الإسراع خلال الجري في المباريات."

الجري السريع بالمظلّة

تمرينات الجري المقيّد © Steve D'Souza

هذا التمرين مشابه للركض بالحزام المربوط. ولكن هنا، يتم ربط مظلة بجسمك من خلال أحزمة لزيادة المقاومة، على أن تقوم بالجري السريع. ويساعد هذا التمرين على بناء قوة وظيفية لديك لزيادة التسارع عند الركض.

ويقول توشار: "أوصي بالجري السريع بالمظلّة لزيادة قدرة التحمّل والتكيّف. إن لم تكن هنالك مظلة متوفرة، يمكنك استعمال حزام مطاطي لإيجاد قوة مقاومة من خلال ربطه حول خاصرتك."

اختبار التوازن على ساق واحدة

في اختبار التوزان على ساق واحدة، يجب عليك أن تقف من دون مساعدة على ساق واحدة، وأن تضبط عداد الوقت. إن لم تكن قادراً على إنجاز تمرين الوقوف على ساق واحدة لمدة عشر ثوان على الأقل، فهذا يعني أنك أكثر عرضة لخطر التعرض لإصابة. ويشرح توشر أهمية هذا التمرين.

ويقول: "نجري اختبار التوازن على ساق واحدة لأن مهمة الرامي السريع ترتكز على نشاط ساق واحدة. فخلال الركض السريع أو الرمي أو المتابعة، يكون وزن جسمك بكامله في وقت محدد مرتكزاً على ساق واحدة. لذا فإن تقوية الساقين بشكل فردي لكل منهما أمر في غاية الأهمية. واختبار التوازن على ساق واحدة يحدد مدى ثباتك عندما لا تتحرك. ويقلّل هذا التمرين أيضاً من خطر التعرض للإصابة."

تمرين كرة الأوزان

في تمرين كرة الأوزان، يرمي توشار في الشباك مستعملاً كرة أوزان ثقيلة أو كرة رملية.

وهو يقول: "تمارين كرات الأوزان تساعد على زيادة سرعة الذراع. يمكنك استعمال كرة رملية بوزن 260 أو 300 جرام لهذا التمرين."

تمارين القوة

تمارين القوة مثل جولات رفع الأثقال، والنتر، ورمي كرة الأوزان، أو في حال عدم توفر التجهيزات، القفز ببساطة على صناديق مرتفعة، يمكن أن تساعد على إبقاء جسمك نشيطاً. وهذه التمارين رائعة خصوصاً خلال الموسم، عندما يكون من الأفضل عدم الضغط كثيراً بالأوزان على جسمك.

ويقول توشار: "جميع هذه تمارين تزيد من قوة الجزء السفلي لجسمك وتحسّن نشاطك الرياضي عموماً. عندما كان النادي الرياضي مقفلاً في وقت الإغلاق، كنت أقوم بتمارين القفز على الصندوق في المنزل."

بعض النصائح الإضافية من توشار

بحسب توشار، يحتاج الرامي السريع إلى أن يكون رياضياً متميّزاً، والرياضي الجيد يعرف كيفية الركض سريعاً بالأسلوب الصحيح.

وهو يشرح: "الركض السريع تمرين جيد جداً للرامي السريع. إن تتقن الأساليب الجيدة للركض السريع، لن تتعب بسرعة، وسيكون جسمك أكثر فعالية."

ويشدد توشار على أهمية تنظيم الوقت، لافتاً إلى أن الرماة المميزين يعرفون كيف يوازنون بين كمية التمرين وكثافة المباريات.

ويقول: "أظن أن الرامي السريع يتميّز عن اللاعبين في المواقع الأخرى، لذا عدد ساعات التمرين الخاصة به يجب أن تعتمد على كثافة المباريات والجهد المبذول على أرض الملعب. يجب أن يتم تنظيم هذا الأمر بشكل جيد. لا يمكنك أن تطلب من الرامي أن يبذل جهداً كبيراً على أرض الملعب ليومين على التوالي، إذ إن ذلك سيؤثر سلباً على فعاليته. ويمكن له خارج الموسم أن يكثّف التمارين بعض الشيء، إذ يكون ذلك الوقت الذي يستعد فيه للموسم الجديد. لكن على الرامي السريع أن ينظّم جهده بشكل جيد بين المباريات. خارج الموسم، يمكنه أن يرمي بين 12 إلى 14 جولة ثلاث مرات في الأسبوع، للتحضير لأيام المباريات المكثفة. وبحلول ذلك، عليه التخفيف بعض الشيء من كثافة التمرين. وإن كان يخوض مباريات متتالية، عليه أن يخفف جولات التمرين."