خمسة فرق عربية في نهائيات بطولة "ريد بُل أم إي أو"

ستكون بطولة ريد بُل المفتوحة للرياضات الإلكترونية على الموبايل "ريد بُل أم إي أو" على موعد مع اختتام مشوّق لموسم جديد في النصف الثاني من شهر مارس الجاري. وتشكل البطولة قمة المنافسات العالمية على الهواتف الذكية التي تجمع لاعبي "تيم فايت تاكتيكس" و"هيرث ستون" و"ببجي موبايل" من كل بقاع الأرض، في مواجهات حماسية لمعرفة من هم أقوى اللاعبين. وفي سنتها الثالثة، ستختتم البطولة المفتوحة موسمها الأكثر طموحاً حتى اليوم، مع نهائي عالمي رائع سيمتد على 13 يوماً، بدءاً من 17 مارس، لينقل هواة الألعاب إلى عالم إفتراضي لمدينة إسطنبول التركية لألعاب: "هيرث ستون" في 20 مارس، "تيم فايت تاكتيكس" في 27 مارس، و"ببجي موبايل" في 22 مارس و29 منه، بمشاركة فرق عربية من الكويت والأردن وسلطنة عُمان ولبنان ومصر.

وسيشهد الحدث منافسة على منصة عالمية تجمع بين الفائزين في البطولات الوطنية في 28 بلداً، بهدف تحديد من هم اللاعبون الأفضل على وجه الأرض. وإلى جانب المنافسات الرفيعة المستوى، سيقدم النهائي العالمي لمحبي البطولة مهرجاناً رقمياً يحتفل بإحدى أجمل المدن في العالم، ويتضمن جولات افتراضية، عروضاً حيّة شيقة عبر البث التدفقي، تحديات تفاعلية، والكثير غير ذلك.

وبموقعها الفريد على كل من قارتَي أوروبا وآسيا، تشكل إسطنبول ساحة القتال الرقمي المثالية للبطولة العالمية. وستتضمّن مساحة اللعب الغامرة ثلاث مناطق مخصصة لألعاب الموسم الثالث لبطولة ريد بُل المفتوحة للرياضات الإلكترونية على الموبايل، على أن تجري المنافسات في مواقع بارزة وتاريخية من إسطنبول. وستقام مسابقة "هيرث ستون" في البازار الكبير، أحد أقدم وأضخم الأسواق في العالم، بينما تدور مجريات "تيم فايت تاكتيكس" في ساحة أورتاكوي النابضة بالحياة.

وتنقسم نهائيات "ببجي موبايل" إلى حدثين إقليميَّين لضمان أفضل تجربة ممكنة للاعبين، وتتويج أبطال الموسم الثالث لبطولة ريد بُل المفتوحة للرياضات الإلكترونية على الموبايل في الشرق والغرب على التوالي، وهي ستقام في محطة حيدر باشا للقطارات وميناء حيدر باشا. وتشمل الأحداث الفريدة في النهائي عملية بحث عن الكنز عبر هبوط جوي في قطاع "ببجي موبايل". وستقدم النهائيات كذلك جولات افتراضية في بعض أبرز المواقع في المدينة بما فيها ساحة السلطان أحمد وبرج غلاطة، إضافة إلى محتوى فيديو وبثاً تدفقياً، وألعاباً مصغرة تفاعلية، والمزيد سوى ذلك.

وسبق لإسطنبول أن استضافت النهائيات الوطنية التركية لبطولة ريد بُل المفتوحة للرياضات الإلكترونية على الموبايل في يوليو، في حدث مذهل تنافس فيه اللاعبون من سياراتهم على متن عبارة متحركة لضمان التباعد الإجتماعي.

وتنطلق المنافسات الفريدة في 20 مارس مع النهائي العالمي للعبة البطاقات ذات الوتيرة السريعة "هيرث ستون". وسيشهد الموسم الثالث للبطولة المفتوحة للجميع منافسة اللاعبين في لعبة شركة "ريوت جيمز" الاستراتيجية "تيم فايت تاكتيكس" في 27 مارس. ويحتضن مهرجان الأيام الثلاثة عشر كذلك منافسات على مرحلتَين لتتويج أفضل لاعبي "ببجي موبايل" في 22 مارس (الشرق) و 29 مارس (الغرب)، بمشاركة عدد من النجوم الصاعدين في اللعبة القتالية حول العالم، الذين أثبتوا جدارتهم في البطولات الوطنية.

وتشارك خمسة فرق عربية في النهائيات الشرقية للعبة "ببجي موبايل" في 22 مارس و 29 مارس، من سلطنة عُمان (SWAT69) والأردن (Fate Esports) ولبنان (Middle East Assassins) والكويت (NeverDie Mena) و

SNP Zag Predators)) من مصر، على أمل إحراز نتيجة مشرفة للعرب ومنطقة الشرق الأوسط.

والموسم الثالث لبطولة ريد بُل المفتوحة للرياضات الإلكترونية على الموبايل هو الأكثر نجاحاً على الإطلاق، مع مشاركة عدد قياسي من اللاعبين في المنافسات المحلية في 28 بلداً. وكان الموسم الثالث انطلق في مايو 2020، وشهد تسجيل أكثر من 22 ألف لاعب من حول العالم لخوض المنافسات.

بإمكانك متابعة البث المباشر للبطولة على صفحة ريد بُل جيمينغ على الفيسبوك: