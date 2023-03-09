"دي أن أيه" الرياض: استعدوا لحفلة موسيقية لا تنسى!

سيكون عشاق الموسيقى في المملكة العربية السعودية على موعد مع حدث جديد في الرياض، مع تنظيم شركة "فريش انترتينمنت" (FreshEntertainment) حفلة فريدة من نوعها في العمارية مساء الجمعة 10 مارس. وستجمع حفلة "دي أن أيه" (DNA) موسيقيين دوليين بارزين ومواهب محلية صاعدة، لتقديم تجربة لا تُنسى للحضور وأجواء فنّية صاخبة تبدأ عند الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى.
ويعد الحدث المرتقب في الساعات المقبلة بأن يكون مميّزاً، إذ سيجمع النجم الصاعد على ساحة التكنو الدولية "دي إل في" (DLV)، ودينا (DINA)، وهي نجمة موسيقى التكنو أيضاً من فرقة "ناخت كرو" (Nachtcrew). وقد اكتسب "دي إل في" شهرة واسعة من خلال إنتاجاته ومهاراته في التنسيق الموسيقي، في حين عكس عمله "رايف إنستراكتر" نجاحاً باهراً في أوساط ساحة موسيقى الأندرجراوند الشبابية. أما دينا التي ستلهب بدورها حماسة الحضور في ليلة الرياض الفريدة، فهي اشتهرت مع فرقتها بأنغام الحفلات الشبابية التي تجمع موسيقى الفيوجن وألحان الرايف الإلكترونية الراقصة.
وبالإضافة إلى العروض الدولية، تشارك في الحدث كذلك مواهب محلية استثنائية، مع النجمَين الصاعدَين في ساحة الأندرجراوند في السعودية ميلون (Melon) وفاز (VAZ)، اللذين سيعتليان المسرح ويبرزان مهاراتهما الموسيقية إلى جانب عملاقَي الساحة الفنّية العالمية.
الحدث: دي أن أيه
المكان: العمارية، الرياض
الموعد: الجمعة 10 مارس، من الساعة 8:00 مساء وحتى الساعة 4:00 فجراً
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عن "فريش انترتينمت"
"فريش انترتينمت" هي شركة تحترف تنظيم مناسبات مرتكزة على رؤية لازمتها منذ تأسيسها، تقوم على التميّز والإبداع في ما تقدّمه. ومن خلال تنظيم مختلف أنواع الأحداث، من الفعاليات الموسيقية الصغرى والكبرى، إلى نشاطات الشركات والحفلات العامة والخاصة، تسعى الشركة إلى ترك أثر إيجابي راسخ في نفوس الحضور والمشاركين.