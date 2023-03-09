"دي أن أيه" الرياض: استعدوا لحفلة موسيقية لا تنسى!

سيكون عشاق الموسيقى في المملكة العربية السعودية على موعد مع حدث جديد في الرياض، مع تنظيم شركة "فريش انترتينمنت" (FreshEntertainment) حفلة فريدة من نوعها في العمارية مساء الجمعة 10 مارس. وستجمع حفلة "دي أن أيه" (DNA) موسيقيين دوليين بارزين ومواهب محلية صاعدة، لتقديم تجربة لا تُنسى للحضور وأجواء فنّية صاخبة تبدأ عند الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى.

سيكون عشاق الموسيقى في المملكة العربية السعودية على موعد مع حدث جديد في الرياض، مع تنظيم شركة "فريش انترتينمنت" (FreshEntertainment) حفلة فريدة من نوعها في العمارية مساء الجمعة 10 مارس. وستجمع حفلة "دي أن أيه" (DNA) موسيقيين دوليين بارزين ومواهب محلية صاعدة، لتقديم تجربة لا تُنسى للحضور وأجواء فنّية صاخبة تبدأ عند الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى.

سيكون عشاق الموسيقى في المملكة العربية السعودية على موعد مع حدث جديد في الرياض، مع تنظيم شركة "فريش انترتينمنت" (FreshEntertainment) حفلة فريدة من نوعها في العمارية مساء الجمعة 10 مارس. وستجمع حفلة "دي أن أيه" (DNA) موسيقيين دوليين بارزين ومواهب محلية صاعدة، لتقديم تجربة لا تُنسى للحضور وأجواء فنّية صاخبة تبدأ عند الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى ساعات الصباح الأولى.