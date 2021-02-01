ذكريات الكويت في صور

اليوم راح نستعرض أرشيف بعض الأحداث اللي تم عقدها في الكويت، وراح نسترجع لحظاتنا المفضلة في السنوات الأخيرة.

إذا ما كنت كويتي، فأنت مُرحب بك للانضمام إلينا في هذه الرحلة المثيرة. هذا المكان مضياف ويحتضن الجميع، وإليك بعض الأحداث الأكثر تميّزا في العقد الماضي.

2012 – ريد بُل فلوغتاغ

2012 – ريد بُل فلوغتاغ © Denis Klero

في البداية، إذا كنت غير مطلع على هذه المسابقة فلازم تعرف الأول بعض الأمور. أولًا، فلوغتاغ تبرز بطريقة ما فيمن يمارسونها ذوقًا ابداعيًا في كيفية اختيار أزيائهم؛ وثانيًا، من المستحيل معرفة اللي راح يحدث يوم المسابقة. وهو أفضل يوم للخروج والاستمتاع لأي شخص يحب التسكع والمرح وتشجيع الفرق اللي جاءت للتنافس على السيطرة على مسابقة فلوغتاغ. وحتى تستمع لأقصى درجة، لازم تكون بتحب المياه اللي راح تغرقك والأجواء الإيجابية اللي ملأت سماء الكويت وبحرها.

فلوغتاغ هي كلمة مأخوذة من اللغة ألمانية مستعارة، وتعني يوم الرحلة الجوّية أو العرض الجوي، إلا أن معظم المشاركين لا يطيرون كثيرًا. ولكن مما لا شك فيه أنك راح تشاهد ما يكفي من انزلاقات وتحطم وسقوط.

الفكرة من المسابقة هي أنه يتوجب على كل فريق أن يبتكر مركبة دون أي محركات تقلع بالفريق من المدرج بغية تحقيق أطول مسافة ممكنة قبل الهبوط في المياه. كلما طالت المسافة كلما حصل الفريق على نقاط أكثر.

وفي نسخة عام 2012، استطاع فريق دراغون فلاي الدفاع عن لقبه للعام الثاني، محققًا معدل نقاط قياسيًا جديدًا في الكويت (176) كما سجل رقمًا قياسيًا فيما يتعلق بمسافة الطيران (19 مترًا).

2014 – جولة استعراض الفورمولا وان إنفينيتي ريد بُل

جولة استعراض الفورمولا وان إنفينيتي ريد بُل, 2014 © Dan Vojtech

استطاع المواطنون من محبي السرعة ورياضة المحرّكات رؤية وتجربة شعور سباقات الفورمولا وان عن قرب ودا كان أفضل إنجاز في عام 2014، وقتها تجمعت الجماهير من كل مكان ليسمعون أصوات الإطارات وهدير المحركات في أحد أيام الكويت المشمسة والجميلة.

تعرض هذه الصورة روعة سيارة ريد بُل فورمولا وان أمام الخلفية الأيقونية لمياه الخليج الكويتية. ما نقدر نعدك بلقطة مغرية للسيارة، ولكن كانت هذه إحدى اللحظات القليلة التي كانت فيها السيارة متاحة لنا.

2016 – ريد بُل بر بحر

ريد بُل بر بحر, 2016 © Naim Chidiac

وِش رأيك لو قلت لك انك تقدر تجمع بين سباقات الدراجات الرباعية الدفع والجِت سكي في حدث واحد فريد، أمر مثير، صح؟ هذه بطولة ريد بُل بر بحر. ابدأ السباق بالدرّاجة الرباعية الدفع على المسار البري وبعد ما تنهي هذه المرحلة، اقفز إلى الجت السكي وانطلق حتى خط النهاية.

أخبرنا بصدق، هذه راح تصير رياضتك المفضلة، صح؟ أقيمت هذه البطولة في الكويت عام 2016، وحتى هذه اللحظة ما قادرين ننساها. بطولة مذهلة ومثيرة.

2017 – نهائي سلسلة ريد بُل كار بارك درِفت

نهائي سلسلة ريد بُل كار بارك درِفت, 2017 © Naim Chidiac

الكويت كانت محظوظة كفاية لاستضافة ريد بُل كار بارك درِفت عدة مرات على مر السنين، بس لو كنا مضطرين نختار بطولة واحدة لاسترجاع ذكرياتها، راح نذهب إلى نهائي 2017 اللي كان تحفة بكل معنى الكلمة وعلق بذهننا حتى هذه اللحظة.

2017 - ريد بُل نيمار جونيورز فايف

2017 - ريد بُل نيمار جونيورز فايف © Naim Chidiac

عام 2017، عادت أكبر بطولة كرة قدم خماسية في العالم إلى أرض الكويت، وناطحت هذه البطولة في جودتها بطولة العام السابق إذا لم تكن أفضل منها حتى. ففي النهاية، كلما ازدادت القاعدة الجماهيرية للعبة كلما ازدادت الضجة والدعاية حول البطولة، وكلما أيضًا ازدادت الأهداف والهتافات والحشود في المدرجات.

الفكرة المختلفة في ريد بُل نيمار جونيورز فايف هي أنه عندما يسجل خصمك هدفًا، فإنك تخسر لاعبًا (آخ، صعبة؟). تنتهي المباراة عندما يخرج كل اللاعبين من أحد الفرق وفوز الفريق الآخر، أو عندما ينتهي الوقت وفوز الفريق المتقدّم في النتيجة.

وعشان هذا، راح تحس المباريات تشبه الجولات الخاطفة، حيث يمكن للكره المرتدة من الحائط في التوقيت المناسب والتسديدة الصحيحة إلى تفوق أحد الفريقين.

تلخص صورة الفريق هذه معنى هذه البطولة للاعبين: نعم، الفوز مهم، ولكن في النهاية، يتعلق الأمر بالرابطة بين زملائك في الفريق من الرجال والنساء. أحسنت اللعب.

2018 - سباق "وينغز فور لايف" العالمي

2018 - سباق "وينغز فور لايف" العالمي © ilcappo

الركض من أجل غير القادرين الركض بأنفسهم هو أفضل جائزة يمكن تقديمها للرياضيين اللي يشاركون في سباقات "وينغز فور لايف" العالمية. وبعد تسجيل عدد الكيلومترات المقطوعة على تطبيقات المشاركين، شهدت نسخة 2018 من السباق قطعهم ما يقرب مليون كيلومتر، كل ذلك من أجل دعم أبحاث الحبل الشوكي.

سباق "وينغز فور لايف" العالمي عنده هدف وحيد وهو أن تسجّل عدد الكيلومترات اللي قطعتها، سواء بالركض أو المشي أو حتى الزحف. طالما أن تفعل اللي بوسعك. يتقدم الرياضيون والمبتدئين يدًا بيدٍ، لأن هذا السباق أكثر من مجرد خط النهاية.