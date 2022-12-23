قبل بضع سنوات، كان رافي بيشنوي يتمرّن على رمي الكرات في أكاديمية سبارتانز للكريكيت في جودبور، راجستان. وكان المراهق وقتذاك يتطلّع لأن يكون من الرماة المتوسطي السرعة، لكنه في ذاك الصباح بالتحديد، جرّب رمية "ليج سبين"، أو تلك الشهيرة بغزْل الكرة لدى رميها في اتجاه قدم حامل المضرب، في محاولة لتغيير مسارها إثر ارتطامها بأرضية الملعب.

وكان مدربه، براديوت سينغ راثور، يراقبه من مسافة ليست ببعيدة. ولم يكن المدرب مقتنعاً برغبة بيشنوي في أن يكون رامياً بسرعة متوسطة. وكان يشعر بأن قصر قامته وبنيته الهزيلة نسبياً لا يساعدانه على توليد السرعة المطلوبة. وفي تلك اللحظة، أدرك المدرب أن رمية "غزْلة القدم" كما تُعرف، مناسبة لبيشنوي تماماً، وقد شجّعه لما تبقى من اليوم على مواصلة التمرين على إتقان هذه الرمية.

رافي بيشنوي © شجون لونيا

تلك الأيام الأولى تحت أنظار مدربَيْه، راثور وشاهروخ باثان، شكّلت ركيزة شهرة بيشنوي، ورَمية "غزْلة القدم" التي يتقنها، والتي جعلت منه أحد أكثر الرماة الواعدين على صعيد مهارات التحكّم بدوران الكرة في البلاد اليوم.

وأمضى بيشنوي أوقاتاً طويلة على أرض الملعب في صفوف فريق "راجستان رويالز" في العام 2019، حين سدّد في وجه لاعبين من أمثال سانجو سامسون وكريشنابا غوثام. وفي العام التالي، ساعد الهند على تحقيق المركز الثاني في كأس العالم للكريكيت لما دون 19 عاماً، في جنوب إفريقيا، حيث أنهى البطولة بأكبر رصيد من الـ"ويكيت" بلغ 17. وفي وقت لاحق في العام 2020، قدم عرضاً رائعاً مع فريق البنجاب في دوري تي-20 للكريكيت، الأكبر في الهند، محققاً 12 ويكيت في موسمه الأول.

وتميّز أسلوب بيشنوي في السنوات القليلة الأخيرة بكونه غير تقليدي وسريعاً، وهو ما جعله يتطلع للّعب في صفوف المنتخب الهندي الأول يوماً ما.

وهو يستذكر تلك الأوقات قائلاً: "كان الأمر صعباً في البداية، ولم أكن أنجح في تنفيذ كل شيء كما يجب". ويضيف: "كان الإرشاد الدائم من قبل المدربين ودعمهم المعنوي أساسياً بالنسبة لي ولتقدمي في مسيرتي".

ويرى بيشنوي أن المثابرة والتمرين المنتظم على الرمي المركّز يشكلان مفتاحاً أساسياً لنجاح محترفي رمية غزْل الكرة في اتجاه القدم. وهو يقول إن نجاح اللاعب في تنفيذ هذه الرمية تحديداً قد يشكل ضربة قاضية بالنسبة للفريق الخصم. وهو يرى كذلك أن التنوع مهم لإبقاء رجل المضرب في حيرة من أمره، ما يعني التنويع في الرميات في كل جولة. وهو طوّر مع الوقت مهارات أساسيّة أثبتت فعاليتها كأسلحة متنوّعة لاختراق دفاعات الفريق الخصم، من خلال رميات بلمسات مختلفة، مثل: "ليج سبين"، "جوجلي"، "فليبر" و"توب سبين".

في ما يلي، يستعرض بيشنوي أفكاره ونصائحه إزاء كيفيّة إتقان رمية غزْل الكرة في اتجاه القدم أو "ليج سبين".

01 نصيحة 1: أمسِك الكرة بالشكل الصحيح

الطريقة المعهودة لإمساك الكرة قبل تنفيذ هذه الرمية هي بإصبعَين في الجزء الأعلى من الكرة وإصبعَين في أسفلها. لدى رمي هذا النوع من الكرات، عليك أن تطلق الكرة من فوق المعصم، على أن تحني الذراع جانباً بعض الشيء. ويكون دور الإصبع الثالث (إصبع الخاتم في العادة) أساسياً لغزْل الكرة.

رافي بيشنوي © شجون لونيا

02 نصيحة 2: تدرب على رمي الكرة في المنطقة الصحيحة

عليك أن ترمي الكرة بحسب ما يتطلبه وضع المباراة، وبناءً على أسلوب لعب رجل المضرب. ومن المهم أيضاً أن تأخذ طول قامة رجل المضرب في الاعتبار، وكذلك نقاط قوته وضعفه، لتحديد النقطة التي يجب توجيه الرمية إليها، وبأي زخم وسرعة. وإن كنت تلعب مع ضارب لا تعرف أسلوبه، فإن الرمية الآمنة بالنسبة إليك والأصعب بالنسبة إلى خصمك، هي تلك الموجهة نحو قطع الجذوع أو الـ"ويكيت".

03 نصيحة 3: استعمل رميات "فلايت" لتبقي الضارب في حيرة من أمره

تنفيذ رميات بأسلوب "فلايت" أو "الطيران"، أو بعبارة أخرى رمي الكرة بسرعة أبطأ بقليل وبمسار أعلى بعض الشيء، يشكل مناورة مهمة جداً لدى اللعب مع ضارب جديد لا تعرف أسلوبه. إن بدا أن رجل المضرب مستقر في الوسط، فهدفك هو أن تجعله يلعب بأسلوب متناسق، قبل أن تنوّع الأداء برمية "طائرة". ثمة احتمال كبير بأن يسعى الضارب إلى ضرب الكرة، ما يمكن أن يؤدي إلى خطأ يتسبب في نهاية المطاف بخروجه من اللعب.

04 نصيحة 4: نفّذ الرمية من الزاوية التي تريحك أكثر

يقول بيشنوي: "أنا أرمي الكرة من على مقربة من أذني ومن زاوية مستقيمة، وهي مناسبة للكرات المستقيمة، ولرميات "جوجليز". أما بالنسبة إلى رمية غزلة القدم، فيجب أن تكون الذراع مفتوحة بعض الشيء لدى إطلاق الكرة، لنقل كما لو كانت عقارب الساعة تشير إلى ما بين الساعة 1 أو 2 تقريباً."

رافي بيشنوي في أكاديمية سبارتانز للكريكيت © شجون لونيا

05 نصيحة 5: الرمي من المعصم مقابل الرمي بالأصابع

كلا الرميتَين مهم بالنسبة إلى الراغبين في احتراف رمية "ليج سبين". عليك أن تستعمل أصابعك لغزْل الكرة، وكذلك أن تستخدم المعصم لدى إطلاق الكرة. ثمة قلّة من الرماة الذين يستعملون الأصابع فقط، وقلّة يستعملون المعصم فحسب، وآخرون يستعملون الأصابع والمعصم على حد سواء. والطريقة الأخيرة تساعد على تنفيذ أصعب الرميات وأكثرها دهاء إذ يصعب على الضارب إدراك وجهة الكرة ومعرفة قوّة الغزل فيها.

06 نصيحة 6: تحكّم بوتيرة الرمي

الأمر مرتبط بوضعية المباراة، وكذلك بأداء الضارب وما الذي تتطلبه مجريات اللعب. إن كنت ترمي على ضارب جديد، نفّذ رميتك بتأنٍ. أما إن كنت معتاداً على الضارب، نفذ رميات سريعة، ولكن إحرص على تمرير رمية بطيئة من وقت إلى آخر.

07 نصيحة 7: كن في الموقع المثالي لك على أرض الملعب

يقول بيشنوي إن "الكثير من محترفي هذه الرمية لا يستعملون موقع "short fine leg" الذي يعجبني. وعوضاً عن ذلك، فإن المواقع المعروفة المفضلة بالنسبة لهم على أرض الملعب هي اثنان في موقع "point"، واحد في موقع "cover"، واحد في موقع "slip"، واحد في موقع "short midwicket"، وأربعة خارج الدائرة. وبالنسبة إلى الجولات القليلة الأخيرة، فالمجموعة المفضلة بالنسبة لي هي اثنان في موقع "point"، واحد في موقع "cover"، واحد في موقع "short fine leg"، وخمسة خارج الدائرة.

08 نصيحة 8: استعمال مقاربة مريحة بالنسبة إليك

يقول بيشنوي: "كل رامٍ يفضل مقاربة أو خطة لعب (run-up) تعتمد على الوتيرة التي يمكنه توليدها لدى إطلاق الكرة. شاين وارن كان يعتمد مقاربة قصيرة، في حين أن أنيل كومبلي كان يميل إلى اعتماد مسار أطول. أنا أفضّل أن تكون المقاربة أطول، إذ أستطيع أن أولّد دفعاً أكبر بجسمي لدى إطلاق الكرة."

رافي بيشنوي © شجون لونيا

09 نصيحة 9: إرمِ بحسب مجريات اللعب وأداء الضارب

بعد تنفيذ عدد من الرميات، ستصبح ظروف اللعب أكثر وضوحاً، وسيتّضح كذلك الأسلوب الأكثر ملاءمة لمجريات المباراة. لذا فإنّ أسلوب الرمي يعتمد بشكل كبير على حامل المضرب أمامك. فإن كان هذا الأخير بتعامل بشكل جيد مع الكرات السريعة، قم برمي كرات أبطأ في اتجاهه. وإن كان في المقابل ماهراً في التعامل مع الكرات البطيئة، فمن الجيد في تلك الحالة أن ترمي كرات سريعة.