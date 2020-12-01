رالي داكار يُرحّب بمحمد جعفر

خمّن معانا من قدر يشارك في أكبر وأقوى بطولات الرالي على مستوى العالم، رالي داكار 2021؟ بالله عليك يا أخي! أنت قرأت العنوان، وأنت الحين تقرأ هذي المقالة بالفعل! في الحقيقة احنا متحمسين جدًا لأننا راح نشوف محبوب الجماهير محمد جعفر فوق درّاجته بعد شهرين فقط.

إنه الحدث الأكبر على الإطلاق يا ناس!!

المشاركة في رالي داكار اللي يتضمن القيادة في أشد الطرق وعورة يُعد بمثابة المشاركة في التاريخ نفسه، يكفي أن تُعايّش نفس الظروف والأجواء التي عايشها الأفضل من قبلك، فهذا السباق لم ولن يكن سهلًا أو بسيطاً على الإطلاق. إنها تجربة لعشاق الإثارة، مجرد المشاركة سيجعل الأدرينالين يتفجّر داخل جسمك!

سباق رالي داكار هو سباق لا يُضاهيه أي سباق آخر، ولا يوجد إلا قلة قليلة يُمكن أن تُقارن به فقط. انطلاقته الأولى كانت في أواخر السبعينات حيث أقيم في إفريقيا (وجنوب أوروبا) لقرابة الثلاثين عام، إلى أن انتقل إلى أمريكا الجنوبية لإمتاعنا بعقد آخر مذهل من سباقات الرالي. ويشهد الجميع أن سباق رالي داكار هو أحد أصعب السباقات على السائقين وللفرق، وبالطبع، الدرّاجات اللي بيقودوها خلال رحلتهم عبر الصحراء وغيرها من التضاريس القاسية.

لقد أسر هذا السباق الجميع بسحره الخاص به منذ انطلاقته.

المملكة العربية السعودية هي الوجهة الجديدة التي تستضيف رالي داكار 2021 وبالتحديد في مدينة جِدة الساحلية واللي راح ينطلق في الثالث من يناير. راح يقطع المتسابقون مسافة أكثر من 9000 كم عبر طرق وعرة ومثيرة، وراح يأخذون استراحة قصيرة ليوم واحد (راح يكونون في أمسّ الحاجة لها بالتأكيد) في مدينة حائل.

الاستراحة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد ما هي إلا لشحن طاقتهم وشحذ عزيمتهم لطريق العودة إلى الوجهة النهائية للسباق في جدة مرة أخرى حتى يرون أفضل منظر وهو علم النهاية السباق. نسخة 2021 من رالي داكار راح تختتم في 15 يناير.

المكان ليس التغيير الوحيد اللي طرأ على هذي النسخة من السباق، ولكن تمت إضافة قوانين جديدة للسباق، وهذي القوانين راح تهم محمد جعفر كثير. ومن أهم التغيّرات في القوانين هي فرض عقوبات زمنية لاستبدال المكبس وحظر إجراء أي تصليحات في محطات الوقود.

والمغزى من حظر إجراء أي تصليحات هو تشجيع القيادة الحذرة، وعدم التهور والضغط المبالغ فيه على الدرّاجات، واللي بيؤدي إلى إنهاك المحرك ومن ثم الحاجة إلى استبدال بعض القطع فيه.

والحين خلينا نتكلم قليلًا عن كُتيّب طريق السباق. المتسابقون راح يستلمون الكُتيّب قبيل بدء السباق بعشر دقائق فقط، ولهالسبب نصيحتنا لكل المتسابقين هي انهم يتعلمون كيف يقرأون ويحللون التعليمات المذكورة في الكُتيّب بسرعة، وهذا تحدي كبير في حد ذاته! والنسخة الرقمية من الكُتيّب راح تُصدر أيضًا هذا العام، ومن المفترض أنها راح تُقدم تجربة أفضل للمتسابقين في تفقد ومسح مناطق معينة مقارنة بالنسخة الورقية.

أما عن بطلنا محمد جعفر اللي ينتظره الجميع بتأهب في هذا السباق، فهو يتبع خطى العديد من زملائه السابقين في ريد بُل اللي شاركوا في رالي داكار من قبل وعلى رأسهم السائق الخليجي ناصر العطية (الفائز ثلاث مرات بسباق داكار) وكذلك زميله الأسترالي توبي برايس ، وهو بطل رالي داكار مرتين أيضًا. وهذا العام يقتحم جعفر سباق داكار حتى يرفع راية ريد بُل عاليًا.

ناصر العطية، الفائز ثلات مرات بسباق داكار © Kin Marcin

احنا عارفين إن جعفر متحمس لهذي المنافسة أكثر من أي شيء، ويترّقب بشغف كل المغامرات اللي تكون بانتظاره في كل منعطف.

جعفر قال لنا أن يشعر بالحذر والقلق بعض الشيء، وهذا طبيعي كوّن هذا أول سباق رالي داكار له، ولكنه أيضًا واثق بقدرته على السير في هذي التضاريس فهو مُعوّل على طبيعة التضاريس السعودية المألوفة له، مما يُسهل من مهمة توقع وتحليل اللي راح يواجهه بشكل عام على الأقل. شارك جعفر بالفعل في عدد من سباقات موتوكروس في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذا لا يعني أنه يستخف بهذا السباق على الإطلاق.

فهو يعمل حاليًا بكدّ وجدّ مع فريقه حسب جدول شامل لا يترك صغيرة خاصة بالتحضيرات والتدريبات حتى يوم السباق.

محمد جعفر بتدريب لياقة بدنية © Dan Vojtech

وبالرجوع إلى سباق رالي داكار في نسخته الثالثة والأربعين، فلا مجال للشك أن مسافته الهائلة وعظمته لن تقوم سوى برفع حماس المتسابقين أكثر فأكثر. لا يبالي هذا السباق بمدى خبرتك، فمهما كنت خبيرًا ومتمرسًا هذا السباق راح يفاجئك باختلافه بكل المقاييس وراح يختبرك بكل الطرق. التدريب والاستعداد الجيد غير كافي وحده، ولكن لابد أن تهيء نفسك لمواجهة المفاجآت الكثيرة التي لا مفر منها وتتعامل معها بطريقة جيدة.