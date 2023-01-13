وشهدت فئة السيارات منافسة على صدارة المرحلة الرابعة بين السائقَين العملاقَين سيباستيان لوب وستيفان بيترهانسل، اللذين تصدّرا السباق في محطات مختلفة من اليوم، قبل أن يعبر لوب، بطل العالم السابق للراليات تسع مرات، خط النهاية متقدماً بفارق 13 ثانية على بيترهانسل الفائز في داكار 14 مرة.

حاولنا الضغط كثيراً في هذه المرحلة، وكنا في وضعية الهجوم طوال الوقت. Sébastien Loeb

وانضم زميل بيترهانسل في فريق أودي كارلوس ساينز إلى منصة تتويج المرحلة الرابعة، في وقت يحاول الإسباني تعويض 45 دقيقة خسرها قبل يوم لدى تصليح سيارته.

ونجح رجل الطليعة ناصر العطية وملاحه ماتيو بوميل في تخطي المرحلة الرابعة رغم تأكيده مدى صعوبتها. وبات القطري متقدماً بفارق 18:18 دقيقة عن أقرب منافسيه في الترتيب العام.

رالي داكار 2023: لوب يفوز في المرحلة الرابعة والعطية يحافظ على الصدارة © ريد بُل

هذه المرحلة لم تكن سهلة بالتأكيد، خرجنا كثيراً عن المسار، وواجهنا الكثير من عشب الجمال. تعرضنا لثقب بأحد الإطارات لنحاول بعد ذلك أن نضغط أكثر ناصر العطية

وواصل صاحب الموقع الأفضل بين السائقين الصاعدين لوكاس مورايس أداءه الجيد، ليحتل بسيارته تويوتا هايلكس المركز الثامن في الترتيب العام مع ملاحه تيمو غوتشالك.

هذه أفضل مرحلة لي في داكار، كانت سريعة جداً وفي غاية الروعة. وكان من المذهل رؤية مدى تماسك السيارة مع هذه السرعة الكبيرة. Lucas Moraes

وتكمنت لايا سانز وملاحها ماوريتسيو جيريني من السير بوتيرة جيدة في المرحلة الرابعة ليسجّلا توقيتاً جيداً بعد معاناتهما من أوقات صعبة في الأيام الأولى لداكار.

نحن سعداء بأداء اليوم. حافظنا على وتيرة جيدة وسنحاول مواصلة ذلك، ونحن نتعلّم كثيراً يوماً بعد يوم. Laia Sanz

وافتتح دانيال ساندرز مرحلة الدراجات النارية ليقفز مع عبوره خط النهاية من المركز الثاني إلى صدارة الرالي. وهو أثبت مهاراته المتميّزة في قراءة كتيّب الطريق على مسار غيّرته جذرياً الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الليل.

وليس بعيداً من ساندرز، يبقى درّاجا فريق "ريد بُل كاي تي أم" كيفن بينافيديس وتوبي برايس في انتظار اقتناص أي فرصة لانتزاع صدارة الترتيب. ويحتل بينافيديس المركز الثالث في الترتيب العام بفارق نحو أربع دقائق فقط عن ساندرز، في حين يبتعد برايس ثلاث دقائق إضافية عن زميله في فريق "كاي تي أم".

كانت رمال الكثبان ثقيلة جداً بسبب الأمطار التي هطلت، كما لو أنها كانت تمتص الدراجة النارية Toby Price

وحقق فريق ريد بُل الأميركي للسائقين الصاعدين على الطرقات الوعرة المدعوم من "بي أف جودريتش" فوزاً جديداً في فئة "تي3" للمركبات النموذجية الخفيفة، بفضل ميتش غاثري جونيور وملاحه كيلون والتش. وبات هذا الثنائي يتصدر الترتيب الإجمالي لهذه الفئة، متقدماً على الثنائي غيوم دي ميفيوس/ فرنسوا كازاليه في المركز الثاني، يليهما أي. جاي. جونز/ غوستافو غوغلمين في المركز الثالث.

أما في فئة "تي4" للعربات الصحراوية، فكانت المرحلة الرابعة جيدة بالنسبة إلى روكاس باتشيوسكا وملاحه أوريول فيدال، إذ حملتهما إلى المركز الثالث في الترتيب الإجمالي، وما زال أمامهما عشر مراحل لمحاولة اقتناص مركز الصدارة.

وستأتي المرحلة الخاصة الخامسة بمزيد من الرمال على مسافة 374 كيلومتراً، وستكون مرحلة دائرية تعود مرة جديدة إلى مخيم المبيت في حائل.

مراكز مختارة من الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة

فئة السيارات

2. يزيد الراجحي (السعودية) تويوتا +18:18

3. ستيفان بيترهانسل (فرنسا) أودي +18:52

4. كارلوس ساينز (إسبانيا) أودي +32:55

6. لوكاس مورايس (البرازيل) تويوتا +45:27

7. جينيال دو فيلييه (جنوب إفريقيا) تويوتا +46:13

8. ماتياس إكشتروم (السويد) أودي +50:00

14. سيبستيان لوب (فرنسا) البحرين ريد إكستريم +01:33:43

58. كوبا برزيغونسكي (بولندا) ميني +06:31:29

65. لايا سانز (إسبانيا) أستارا +07:53:51

فئة "تي3" للمركبات النموذجية الخفيفة

1. ميتش غاثري (الولايات المتحدة) أم.سي.إي5 18:59:47

2. غيوم دي ميفيوس (بلجيكا) أو.تي.3 +01:29

3. أي.جاي. جونز (الولايات المتحدة) أودي +11:31

4. سيث كوينتيرو (الولايات المتحدة) كان-أم +01:21:46

5. كريستينا غوتييريز (إسبانيا) كان-أم +02:29:52

6. تشاليكو لوبيز (تشيلي) كان-أم +02:51:00

9. إيغناسيو كاسالي (تشيلي) ياماها +03:29:44

فئة "تي4" للعربات الصحراوية

1. رودريغو لوبي دي أوليفييرا (البرازيل) كان-أم: 20:05:55

2. إريك غوكزال (بولندا) كان-أم +14:04

3. روكاس باتشيوشكا (ليتوانيا) +24:57

الدراجات النارية

1. دانيال ساندرز (أستراليا) غاس غاس 18:40:03

2. سكايلر هاوس (الولايات المتحدة) هوكسفارنا +03:33

3. كيفن بينافيديس (الأرجنتين) كاي تي أم +04:05

5. توبي برايس (أستراليا) كاي تي أم +07:17

10. ماتياس فالكنر (النمسا) كاي تي أم +28:25

16. شتيفان سفيتكو (سلوفاكيا) كاي تي أم +01:04:44

21. كامي شابيليار (فرنسا) هوسكفارنا +01:58:22

45. محمد البلوشي (الإمارات العربية المتحدة) +04:49:59