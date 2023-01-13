رالي داكار 2023: مرحلة عاشرة تخترق الكثبان والماراثون متواصل

فيما يقترب رالي داكار 2023 من نهايته التي ستحسم هوية الفائزين في السباق الأسطوري، حملت المرحلة العاشرة المتنافسين إلى الكثبان الرملية للربع الخالي. ومع انطلاق مرحلة الماراثون المتواصلة على مدى يومين، يحتفظ القطري ناصر العطية بصدارة للترتيب العام لفئة السيارات، في حين يتصدر الأرجنتيني كيفن بينافيديس فئة الدراجات النارية.

بعدما تمتّع بصبر وثبات في الأداء منذ بداية الرالي، يتصدر بطل الدراجات النارية في داكار 2021 بينافيديس فئته حالياً بعد المرحلة العاشرة للرالي. ولا يتوانى الأرجنتيني عن الهجوم كلما سنحت له الفرصة، وهو ما فعله فوق الكثبان الرملية أخيراً. وبات درّاج "ريد بُل كاي تي أم فاكتوري رايسينغ" يتقدّم على أقرب منافسيه في الترتيب العام بفارق 1:29 دقيقة.

أظن أني قمت بعمل جيد. قمت بالضغط قبل تعرضي لحادث وخسارتي بعض الدقائق، وبعد ذلك عدت للهجوم من جديد. Kevin Benavides

ومن بين الدرّاجين الذين يسعون لمطاردة بينافيديس في مرحلة الماراثون الممتدة على جزأين، زميله في فريق "كاي تي أم" توبي برايس. وفي جعبة الأسترالي لقبان من ألقاب داكار، وخبرة تكفي ليدرك تماماً ما يتطلبه الفوز في الرالي الطويل.

ما زالت فرصة الفوز متاحة للبعض، وسنحاول تعويض الفارق وسنرى إن كنا سننجح في ذلك. Toby Price

ويبتعد ثلاثي الصدارة المؤلف من بينافيديس وبرايس ودرّاج هوكسفارنا سكايلر هاوز بفارق نحو 20 دقيقة عن بقية الدراجين. وقبل أربع مراحل من انتهاء السباق، يبدو أن بطل رالي داكار هذا العام سيكون أحد هؤلاء الثلاثة.

ولم تشهد فئة "تي4" للعربات الصحراوية تغييراً في الصدارة التي يتمسّك بها روكاس باتشيوسكا وملاحه أوريول فيدال من فريق "ريد بُل كان-أم فاكتوري تيم". ويبتعد باتشيوسكا (23 عاماً) بفارق 3:40 دقيقة فقط عن ابن الـ18 عاماً إريك غوكزال بعد عشر مراحل من الرالي.

لم أكن بحالة جيدة في منتصف الكثبان، لكني تمكنت من التقاط أنفاسي والأهم أننا أنهينا المرحلة. Rokas Baciuška

وقد تكون مرحلة الماراثون الممتدة على يومَين فاصلة بالنسبة إلى سباق فئة "تي3" للمركبات النموذجية الخفيفة. وقد تقلص الفارق بين المتصدرَين غيوم دي ميفيوس/فرنسوا كازاليه وصاحبَي المركز الثاني أي. جي. جونز/غوستافو غوغلمين إلى 7:48 دقيقة فقط. وكان صاحب الزمن الأسرع في هذه الفئة في المرحلة العاشرة زميلا جونز في فريق ريد بُل الأميركي للسائقين الصاعدين على الطرقات الوعرة المدعوم من "بي أف جودريتش" سيث كوينتيرو/دينيس زنز.

كنت راضياً جداً عن أدائنا اليوم. قدنا جيداً في سباق اليوم وبرزنا بقوة بالفعل. Seth Quintero

أما في فئة السيارات، حيث يخوض سيبستيان لوب النسخة السابعة له من داكار، وهو كان وصل إلى السعودية هذه المرة واضعاً نصب عينيه الفوز في الرالي، فيبدو أن النصر لم يعد في متناول سائق فريق "البحرين ريد إكستريم" بعد أسبوع أول كان صعباً بالنسبة إليه. غير أن لوب عاد ليشق طريقه إلى منصة تتويج فئة السيارات إذ يحتل المركز الثالث حالياً في الترتيب العام. وقد حقق بطل العالم السابق للراليات تسع مرات فوزه العشرين في مراحل داكار في مسيرته، وهو وإلى جانبه ملاحه فابيان لوركين مصمم على إنهاء الرالي بأفضل طريقة ممكنة.

كانت مرحلة جيدة بالنسبة إلينا، خالية من الأخطاء والمشكلات وسط كثبان رملية امتدت على أكثر من مئة كيلومتر. كانت المرحلة طويلة ومتطلبة جداً، لكن السيارة بدت في أفضل حال. Sébastien Loeb

ويتقدم على لوب في المركز الثاني في الترتيب العام السائق البرازيلي الصاعد لوكاس مورايس وملاحه تيمو غوتشالك في سيارتهما تويوتا هايلكس، وهما احتلا المركز الثالث في المرحلة العاشرة بفارق نحو دقيقتَين فقط خلف صاحبي المركز الثاني في المرحلة ماتياس إكشتروم وإميل بيرغكفيست من فريق "أودي سبورت".

أما الكلمة الأخيرة فتبقى لمتصدر الرالي القطري ناصر العطية الذي يحتفظ مع ملاحه ماتيو بوميل بفارق مريح في الترتيب العام عن بقية منافسيه يبلغ 1:21:34 ساعة.

لم أضغط كثيراً اليوم، إذ لم أرغب في المخاطرة قبل مرحلة الماراثون. ناصر العطية

وتتميّز مرحلة الماراثون بأن جميع المنافسين سيكونون على مدى يومَين بعيدين عن فرقهم الفنيّة، وسيكون عليهم أن يتولّوا بأنفسهم تصليح آلياتهم وصيانتها لتخطي أصعب اختبار ممتد على 450 كيلومتراً من سباقات الصحاري في داكار 2023.

مراكز مختارة من الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة

فئة السيارات

1. ناصر العطية (قطر) تويوتا 36:13:37

2. لوكاس مورايس (البرازيل) تويوتا +01:21:34

3. سيبستيان لوب (فرنسا) البحرين ريد إكستريم +01:37:23

5. جينيال دو فيلييه (جنوب إفريقيا) تويوتا +02:10:56

22. ماتياس إكشتروم (السويد) أودي +06:58:30

24. كوبا برزيغونسكي (بولندا) ميني +07:16:03

32. لايا سانز (إسبانيا) أستارا +17:14:07

فئة "تي3" للمركبات النموذجية الخفيفة

1. غيوم دي ميفيوس (بلجيكا) أو.تي.3 41:25:58

2. أي. جاي. جونز (الولايات المتحدة) أودي +07:48

3. سيث كوينتيرو(الولايات المتحدة) كان-أم +01:03:42

4. تشاليكو لوبيز (تشيلي) كان-أم +02:44:04

5. كريستينا غوتييريز (إسبانيا) كان-أم +03:14:06

10. إيغناسيو كاسالي (تشيلي) ياماها +07:25:12

20. ميتش غاثري (الولايات المتحدة) أم.سي.إي5 +24:30:35

فئة "تي4" للعربات الصحراوية

1. روكاس باتشيوشكا (ليتوانيا) كان-أم 43:17:29

2. إريك غوكزال (بولندا) كان-أم +03:40

3. جيرارد فارس غويل (إسبانيا) كان-أم +06:47

الدراجات النارية

1. كيفن بينافيديس (الأرجنتين) كاي تي أم 35:46:06

2. سكايلر هاوز (الولايات المتحدة) هوكسفارنا +01:29

3. توبي برايس (أستراليا) كاي تي أم +02:10

9. دانيال ساندرز (أستراليا) غاس غاس +23:40

10. ماتياس فالكنر (النمسا) كاي تي أم +39:49

14. شتيفان سفيتكو (سلوفاكيا) كاي تي أم +01:20:44

38. محمد البلوشي (الإمارات العربية المتحدة) هوكسفارنا +08:27:48