رحلة المسلّم مع رياضة الدرّاجات الرباعية

لطالما كان الرياضي الدرّاجات الرباعية الكويتي اللامع والمتوّج أحد روّاد هذه الرياضة لسنوات وسنوات حتى الآن، لا يبدو أن عاصفته ستهدأ عم قريب. بصراحة، ليس لديه أي نية للتمهل أو تيسير الأمر على نفسه أيضًا. الانتصارات الساقة لا تأتي أبدًا من الاستلقاء على كرسي هزّاز، لذا نتمنى المزيد من القوة يا فهد!

في سعينا المستمر للوقوف لمعرفة كواليس حياة الرياضيين الأبطال الذين نعرفهم جيدًا، قررنا النظر إلى ما وراء الكاميرا، وإلى حياتهم في المنزل وعلى الطريق. أردنا أن يخبرونا بذلك من وجهة نظرهم، لذلك وقع اختيارنا على فهد المسلّم كأول رياضي درّاجات رباعية نجلس معه، وقد كان مسرورًا بالمشاركة.

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كيف غيّرت الرياضة حياته

عندما يسرح فهد المسلّم بذهنه للتفكير في كيفية غيّرت الرياضة حياته، يقول إن كونه متسابقًا محترفًا يعني أن الرياضة قد تغلغلت في حياته كلها، وأن الأمر لا يقتصر على الأوقات اللي يتمرن فيها أو أثناء سباقه على المضمار الترابي. في الأوقات البعيدة عن السباق الفعلي، فهو يتخيله مما يبقي ذهنه مشغولًا ويعمل بروفات لسيناريوهات مختلفة في رأسه. هذا النوع والقدر من التفاني هو ما جعله يحافظ على مكانه فوق درّاجته وبين كل الكبار كل هذه السنوات، وساعده على تحقيق النجاح في سن مبكرة، عندما تنافس على سباقات باها جونيور في بداية مسيرته في ركوب الدراجات الرباعية. والتي حقق لقبها مرتين.

فهد يحتفل بالفوز © Naim Chidiac

تعطيك الرياضة منظورًا آخرًا للحياة، وتحافظ على ثباتك في مواجهة العقبات. واجه فهد العديد من المواقف الصعبة، وقد بنت فيه الرياضة رباطة الجأش لتذليل الصعاب والتغلب على المواقف الصعبة. وهذا ينتقل معه إلى حياته خارج المضمار أيضًا. الحياة ستهب برياحها عاجلًا أم أجبها، والسؤال هو كيف ستغتنمها؟ هذا كان رد فهد الفوري.

ماذا يعني لك كونك رياضيًا محترفًا

يقول فهد "ذلك يعني فهم المسؤولية المقترنة باللقب". يعتقد أن أداء واجباته داخل وخارج المضمار أمرًا أساسيًا في حياته.

أن تكون قادرًا على الأداء تحت ضغط شديد وأن تظل جاهزًا دومًا يستغرق وقتًا طويلًا. لابد أن تتعلم كيفية التعامل مع الضغط بهدوء، وكان ذلك صعبًا على فهد في البداية، اللي عمره ما تعرض لهذا القدر الضغط في نفس الوقت حتى ذلك الحين. بس أنت مضطر لذلك، فاستمتع بما تفعله أثناء ذلك.

فهد يبتسم لالتقاط صورة © Dan Vojtech

والأمر يتعلق أيضًا بالبهجة وحبك للرياضة، وإلا فلن ينجح الأمر برمته. مو من الضروري أن يتضمن كل شيء يفعله قدرًا من الضغط.

صداقات مستمرة طوال الحياة وشغف مشترك بالرياضة

بعد أن التقى العديد من الرياضيين اللطفاء والرائعين (مثله)، لا يسع فهد أن يفكّر حتّى في مدى تأثيرهم الإيجابي على حياته. وكل ما هو واثق فيه أن هذه الصداقات أثرت عليه إيجابًا والامتنان وحده لسنوات الصداقة لا يعطيها حقها. ويرى أنه المدهش كيف تربط الرياضة الناس وتجمعهم معًا.

وشرح لنا فهد سبب شغفه الدائم بالدراجات الرباعية، وهي إجابة لم نفكر فيها من قبل. أولًا، تضم الرياضة عدد من التخصصات في رياضة واحدة. وهم الجانب رباعي الإطارات لسيارات السباق وعقلية الطرق الوعرة والاستراتيجية الديناميكية للموتوكروس.

ما يقوله بشكلٍ أساسي هو أن الأمر يشبه قيادة سيارة ولكن بعقلية متسابق موتوكروس.

يعشق فهد الكثبان الرملية التي يسابق عليها، ولو كان الأمر بيده، لعاش فيها، ونصب خيمته في الهواء الطلق أثناء جولة السباق. وهذا نوع خاص من الشغف الذي نكن له كل الاحترام.

آخر ما أراد فهد المسلم أن يبلغنا له هو أنه شخص حالم دائمًا وكل ما أراده أن يرى إلى أي مدى من الممكن أن يصل.

لقد أبليت بلاءً حسنًا يا فهد. واظب على ما تفعله، ونشكرك!