رحلة جعفر مع رياضة الموتوكروس

لا شك أنكم تعلمون جميعًا مدى قوة وصرامة أن تكون متسابق موتوكروس متفرغ. بالتأكيد رأيتم مدى سهولة فقدان مكان على منصة التتويج، والمدة التي يستغرقها تحقيق البطولة. بس اليوم ما راح نتطرق إلى جانب الفوز والخسارة فقط، ولكن راح نتطرق إلى حياة الرياضي داخل الرياضة. ولم نجد أفضل محمد جعفر ليمنحنا بعض التفاصيل الداخلية عن رياضي الدرّاجات النارية.

أثبت لنا محمد جعفر، المتسابق الشغوف، أن المجد يأتي مع الاستمرارية، والقرب الدائم لإثارة السباق الكبير التالي. لا تبالي بالفوز أو الخسارة، ولكن ابذل قصارى جهدك.

كان رياضي الموتوكروس الكويتي صريح معنا طوال الوقت، لذلك قررنا طرح بعض الأسئلة الاستبطانية التي تتعمق في الحياة الشخصية والمهنية لمتسابق يتمتع بأكثر من عقد من الخبرة الاحترافية في السباقات.

كيف غيّرت الرياضة حياته

أكد لنا محمد جعفر أن الرياضة قد غيّرت حياته للأفضل. وأرادنا أن ندوّن ذلك فورًا، وهذا ما فعلناه! قبل أي شيء، قال أنه تمكن من إحاطة نفسه بوفرة من الإيجابية. وقال أيضًا إنه ينبغي علينا دومًا السعي لإحاطة نفسنا بالمزيد من الإيجابية، والتسكع مع الأشخاص المتشابهين في التفكير مع الإيجابية التي يأتون بها.

لولا الرياضة لما تمكن من الالتقاء بكل من التقى بهم في رحلته الرياضية، ولولا السفر ومقابلة راكبي الموتوكروس الرائعين من جميع أنحاء العالم اللذين يحاولون فعل نفس أمر ومساعدة بعضهم البعض لما وصل إلى ما وصل إليه الآن.

لقد غيّرت حياته وحياة أرسله، وقد حظي بحياة مليئة بالمرح والأشخاص الرائعين ونمط حياة يناسبه تمامًا. باختصار، حياته كانت رائعة. ونحن نتفق معه في هذا!

ماذا يعني لك كونك رياضيًا محترفًا

أفضل جزء في كونه رياضي؟ حسنًا، جعفر ممتن فعلًا بلطف المعجبين وكل من يواصل دعمه في رحلته، فهذا يعني الكثير له.

لكن يوجد أكثر من ذلك. رياضي يعني الكثير من العقبات والتحديّات. لا يمكن التهوين من شأن الجانب النفسي للرياضة، المستمر في تأدية دورًا هامًا في رحلة محمد جعفر حتى الآن. وكان قادرًا على زيادة قوّته وصلابته، سباقًا بعد سباقٍ. كل يوم تدريب يعني فرصة أخرى لتحسين مهاراته وقوته النفسية. وقد انعكس ذلك على حياته خارج السباقات أيضًا.

حياة رياضية قوامها الصداقات والمسؤولية

من بين كل الدروس التي تعلّمها محمد جعفر كان أهمها أن الصداقات التي كوّنها في الرياضة تدوم للأبد. وأخذ النصيحة من يتمتعون بخبرة أكبر، خاصة عند البدء كمبتدئ، تفيدك فيما بعد على مضمار السباق. على مدى سنوات عديدة، أدرك أن تلك العلاقات مع كل من المرشدين والأقران لا تُعوّض، وكيف كان للحفاظ على استمراريتها الأولوية في حياته.

ومع سنوات الخبرة، يأتي إحساس أكبر بالمسؤولية، وليس فقط تجاه أسرته ومعجبيه، ولكن تجاه أصدقائه ورعاته ووطنه وفريقه بالطبع. يبذل فريقه قصارى جهده للحرص على سير كل الأمور حسب المخطط لها في يوم السباق، وهو يدرك أن ثقل هذه المسؤولية يزداد عام تلو الآخر. ولكن لو كان الأمر سهلًا وليس به كل هذه الصعوبة، لما شعر جعفر بالرغبة في الاستمرار في ذلك.

وجاء أسرع رد من بطل الموتوكروس على سؤال أفضل جزء في كونك رياضيًا. حيث قال إنه لا يوجد ما هو أفضل من ركوب الدرّاجة والتسابق بها. لا توجد تجربة أخرى تقترب حتّى من هذا الشعور.

ولكل من يتابع جعفر نريدك أن تعلم أنه مستمر بقوة ولديه العديد من الخطط المرتقبة للمستقبل، مثل العودة إلى رالي داكار، وبناء مدرسة تعليم الموتوكروس خاصته.

رحلة جعفر مع الرياضة بعيدة كل البعد عن الانتهاء، وما هذه إلا مجرد قصته حتى الآن. استمر يا جعفر!