ردة فعل عزيز على Covers أغانيه

طلبنا من العازفين والمغنيين الهواة المهتمين، تصوير فيديو قصير لأغنية بعزفهم أو غنائهم أو أسلوبهم لعزيز مرقة ومشاركة هذا الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.