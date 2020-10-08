ردة فعل عزيز على Covers أغانيه
© Moataz Ibrahim/Red Bull Content Pool
هي مبادرة أردنية للموسيقى المحلية لتسليط الضوء على Cover@ ودعم الموسيقيين الهواة والفنانين الصاعدين.
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ردة فعل عزيز على Covers أغانيه
طلبنا من العازفين والمغنيين الهواة المهتمين، تصوير فيديو قصير لأغنية بعزفهم أو غنائهم أو أسلوبهم لعزيز مرقة ومشاركة هذا الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
تم تجميع جميع هذه الفيديوهات وتصوير عزيز وهو يشاهد مقاطع الفيديو التي تم إرسالها والتفاعل معها وتقديم النقد البناء والنصائح للمغنيين الصاعدين.
بإمكانك معرفة المزيد عن طريق زيارة حساب ريد بُل الأردن على الإنستغرام @RedBullJOR