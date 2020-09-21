رقم قياسي عالمي لقفز الزانة داخل القاعة... وخارجها

وبعدما سبق أن انتزع الرقم القياسي العالمي داخل القاعة بالقفز إلى مستوى 6,18 م في لقاء الاتحاد الدولي لألعاب القوى في غلاسكو في فبراير الماضي، وضع أرماند دوبلانتيس نصب عينيه تحطيم الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم سيرغي بوبكا في الهواء الطلق، وهو 6,14 م.

وكان الأوكراني بوبكا حافظ على رقمه القياسي طوال 26 عاماً، غير أن دوبلانتيس نجح في محو هذا الرقم من محاولته الثانية ليحفر اسمه على رأس سجلات أرقام القفز بالزانة، داخل القاعة وفي الهواء الطلق على حد سواء.

وقال دوبلانتيس في روما: "طال الوقت لتحقيق هذه النتيجة." وأضاف: "مع بدء الموسم لم نكن نعلم هل في إمكاننا خوض المنافسة أساساً. هذا الرقم القياسي العالمي غير متوقع حقاً وأنا فخور جداً به".

وكان ابن العشرين عاماً نجح في البدء في كسر الرقم العالمي للفرنسي رينو لافيلني داخل القاعة، والذي كان يحمله منذ 2014، للمرة الأولى في وقتٍ مبكر من فبراير خلال لقاء الاتحاد الدولي لألعاب القوى في تورون، بولندا، حيث قفز إلى مستوى مذهل بلغ 6,17 م. ثم عاد ليقدم من جديد أداءً رفيعاً بعد أسبوع في غلاسكو، ليزيد بسهولة سنتيمتراً آخر إلى رقمه القياسي، محققاً 6,18 م.

وتلقى السويدي المولود في الولايات المتحدة، والملقب موندو، جائزة مالية إضافية لتحقيقه الرقم القياسي، بلغت 30 ألف دولار بعد تسجيله رقمه الجديد في غلاسكو.

وهو قال: "كانت منافسة رائعة للغاية، وكان الجمهور يمدني بطاقة كبرى استفدت منها فعلاً إلى أقصى حد."

ويخضع أرماند للتدريب على يد والده الأميركي غريغ، الذي كان بدوره من رياضيي القفز بالزانة، بينما والدته السويديه هيلينا كانت في السابق تخوض المسابقة السباعية إضافة إلى الكرة الطائرة.