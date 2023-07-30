رقم قياسي عالمي للمشي على الحبال مع يان روس في "سباركلاين" قطر

متسلّحاً بشعاره في الحياة، "كل شيء صعب قبل أن يصبح سهلاً"، نجح الأستوني بطل العالم ثلاث مرات في رياضة المشي على الحبال المشدودة في تحقيق إنجاز عالمي باجتياز أطول حبل مشدود مزوّد بتقنيّة "ليد" الباعثة للضوء، والذي كان معلّقاً بين برجَي كتارا اللذين يتخذان شكل سيفين معقوفين في مدينة لوسيل.

متسلّحاً بشعاره في الحياة، "كل شيء صعب قبل أن يصبح سهلاً"، نجح الأستوني بطل العالم ثلاث مرات في رياضة المشي على الحبال المشدودة في تحقيق إنجاز عالمي باجتياز أطول حبل مشدود مزوّد بتقنيّة "ليد" الباعثة للضوء، والذي كان معلّقاً بين برجَي كتارا اللذين يتخذان شكل سيفين معقوفين في مدينة لوسيل.

متسلّحاً بشعاره في الحياة، "كل شيء صعب قبل أن يصبح سهلاً"، نجح الأستوني بطل العالم ثلاث مرات في رياضة المشي على الحبال المشدودة في تحقيق إنجاز عالمي باجتياز أطول حبل مشدود مزوّد بتقنيّة "ليد" الباعثة للضوء، والذي كان معلّقاً بين برجَي كتارا اللذين يتخذان شكل سيفين معقوفين في مدينة لوسيل.