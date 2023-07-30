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رقم قياسي عالمي للمشي على الحبال مع يان روس في "سباركلاين" قطر
متسلّحاً بشعاره في الحياة، "كل شيء صعب قبل أن يصبح سهلاً"، نجح الأستوني بطل العالم ثلاث مرات في رياضة المشي على الحبال المشدودة في تحقيق إنجاز عالمي باجتياز أطول حبل مشدود مزوّد بتقنيّة "ليد" الباعثة للضوء، والذي كان معلّقاً بين برجَي كتارا اللذين يتخذان شكل سيفين معقوفين في مدينة لوسيل.
وبدقة وتركيز لامتناهيَين، مشى يان على الحبل فوق الأضواء المتلألئة في المدينة ليلاً، على ارتفاع تخطى 185 متراً، ما جعل هذا الإنجاز أعلى عبور عمرانيّ حتى اليوم على حبل لم يتجاوز عرضه 2.5 سم. ونجح رياضي ريد بُل في إيجاد التوازن المطلوب على طول السلك الذي امتدّ على مسافة أكثر من 150 متراً، مؤكداً تفوّقه في هذه الرياضة المليئة بالتحديات. وتضمّن المشروع الذي سُمّي "سباركلاين" تحدياً إضافياً بالنسبة إلى روس، نظراً إلى الصعوبات التقنيّة المترتّبة على عبور حبل مشدود بين الليل والفجر، وهو يتعامل مع تقلبّات الرياح وهبّاتها؛
وفي كل خطوة خطوتها في هذه المسافة، كان المشي على هذا الحبل هو الأصعب على الإطلاق
ومع بزوغ الشمس فوق مدينة لوسيل، أنهى يان هذا العبور المذهل والسعادة تغمره لما آلت إليه الأمور، وقال:
إن كل هدف جدير بالسعي لتحقيقه يأتي مصحوباً دائماً بقدر مساوٍ من التحدي، وهذه التجربة ليست استثناء
و أضاف "أنا فخور بإنجاز هذا التحدي، وكل متر عبرته كان غير مسبوق بالنسبة لي، وباعتباري رياضياً، أتطلع دائماً إلى تحقيق التميّز وتحدي كل الصعاب." وأعرب يان كذلك عن فخره بفريقه ومهاراته في التخطيط والإعداد وصولاً إلى النجاح في تخطي كل عقبة جديدة وقال:
غيّرت مصابيح إضاءة الليد الدافئة ووزنها الزائد أيضاً الطريقة التي تفاعل بها الحبل معي ومع وزن جسمي، لذلك كان الأمر أشبه بالتزلج على جذع شجرة ضخم وثقيل الوزن بدلاً من لوح تزلج خفيف، لكننا تغلّبنا على الصعاب وأنجزنا المهمة هنا عند البرجَين الأيقونيَّين، وكان هذا أمراً مميزاً جداً بالنسبة إلى قطر.
وأتى مشروع "سباركلاين" لعبور أطول حبل مشدود ضمن عمارة واحدة، ليشكل جزءاً من الرزنامة الحافلة بالأحداث العالمية الشيّقة في قطر. وعبر تنظيم فعاليات رئيسيّة عدّة مرتقبة في عام 2023، من بينها جولة قطر من بطولة "موتو جي بي"، كأس آسيا لكرة القدم، جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، ومعرض جنيف الدولي للسيارات، سيكون زوار قطر على موعد مع محطّات رياضية رائعة على مدار السنة.
لمعرفة المزيد عن رياضي ريد بُل يان روس، الرجاء زيارة Jaan Roose: Slacklining | Red Bull Athlete Profile