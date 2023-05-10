روائع التنسيق الموسيقي مع دي جي رودج في "أنغامي لاب"

في إطار حفلات "رياض جيجز" التي يستضيفها مسرح "أنغامي لاب" في بوليفارد الرياض، ستكون العاصمة السعودية على موعد مع حدث جديد خلال حفلة "دي جي رودج" المرتقبة في 11 مايو عند الساعة 11:00 مساءً.

في إطار حفلات "رياض جيجز" التي يستضيفها مسرح "أنغامي لاب" في بوليفارد الرياض، ستكون العاصمة السعودية على موعد مع حدث جديد خلال حفلة "دي جي رودج" المرتقبة في 11 مايو عند الساعة 11:00 مساءً.

في إطار حفلات "رياض جيجز" التي يستضيفها مسرح "أنغامي لاب" في بوليفارد الرياض، ستكون العاصمة السعودية على موعد مع حدث جديد خلال حفلة "دي جي رودج" المرتقبة في 11 مايو عند الساعة 11:00 مساءً.

وكان "أنغامي لاب" أطلق في مارس 2023 "رياض جيجز"، وهي عبارة عن مجموعة من الحفلات الموسيقية لفنانين من كل أنحاء المنطقة. وكانت البداية مع بلاكبي وأدونيس وشكون، الذين قدموا عروضاً حققت نجاحاً كبيراً وجعلت من "أنغامي لاب" حديث الساعة في الأوساط الشبابية وبين عشاق الموسيقى.

وكان "أنغامي لاب" أطلق في مارس 2023 "رياض جيجز"، وهي عبارة عن مجموعة من الحفلات الموسيقية لفنانين من كل أنحاء المنطقة. وكانت البداية مع بلاكبي وأدونيس وشكون، الذين قدموا عروضاً حققت نجاحاً كبيراً وجعلت من "أنغامي لاب" حديث الساعة في الأوساط الشبابية وبين عشاق الموسيقى.

وكان "أنغامي لاب" أطلق في مارس 2023 "رياض جيجز"، وهي عبارة عن مجموعة من الحفلات الموسيقية لفنانين من كل أنحاء المنطقة. وكانت البداية مع بلاكبي وأدونيس وشكون، الذين قدموا عروضاً حققت نجاحاً كبيراً وجعلت من "أنغامي لاب" حديث الساعة في الأوساط الشبابية وبين عشاق الموسيقى.