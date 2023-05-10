روائع التنسيق الموسيقي مع دي جي رودج في "أنغامي لاب"

في إطار حفلات "رياض جيجز" التي يستضيفها مسرح "أنغامي لاب" في بوليفارد الرياض، ستكون العاصمة السعودية على موعد مع حدث جديد خلال حفلة "دي جي رودج" المرتقبة في 11 مايو عند الساعة 11:00 مساءً.
وكان "أنغامي لاب" أطلق في مارس 2023 "رياض جيجز"، وهي عبارة عن مجموعة من الحفلات الموسيقية لفنانين من كل أنحاء المنطقة. وكانت البداية مع بلاكبي وأدونيس وشكون، الذين قدموا عروضاً حققت نجاحاً كبيراً وجعلت من "أنغامي لاب" حديث الساعة في الأوساط الشبابية وبين عشاق الموسيقى.
ويعود الموقع المميّز اليوم ليقدم مجموعة جديدة من الحفلات التي انطلقت في مطلع شهر مايو مع "بيج سام"، وتتواصل اليوم مع "دي جي رودج". ويُرتقب أن يقدمّ المنسّق الموسيقي الشهير بدءاً من الساعة الحادية عشرة من ليل الخميس عرضاً استثنائياً سيلهب حماسة الحضور ويجعلهم يختبرون أمسية للذكرى. وحقق رودج نجاحات باهرة في الشرق الأوسط جعلت منه فنان أسطورياً، وسجّل حضوراً بارزاً في حفلات موسيقية كبرى من بينها عروض أقيمت في الإمارات العربية المتحدة ومصر.
ويشكل "أنغامي لاب" وجهة فريدة في الرياض للاستمتاع بعروض موسيقية استثنائية ومأكولات شهية في إطار أجواء ساحرة في الهواء الطلق على السطح. وتقدّم الوجهة الفريدة التي أبصرت النور في نوفمبر 2020عالماً موسيقياً متكاملاً يضم استوديو ومسرحاً وصالة لعروض المواهب المحلية والدولية الحيّة، مع فرصة لتذوق أفضل نكهات البحر الأبيض المتوسط بلمسة خاصة، إضافة إلى أطباق متنوعة من الثقافات العربية والعالمية.
اختبروا موسيقى "دي جي رودج" الفريدة على مسرح "أنغامي لاب" واستمتعوا بأروع الأجواء في الهواء الطلق.
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