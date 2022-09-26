شهدت بدايات بطولة "ريد بُل ترانزيشن" في عُمان إقبالاً مذهلاً مع 105 طلبات تسجيل، انتقل 58 مشاركاً على إثرها لخوض تصفيات أقيمت مدى يومين في الجمعية العُمانية للسيارات. وقد جمع الحدث المرتكز على محاكاة رياضة المحركات بين الدرِفت الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب العُمانيين والرياضات الإلكترونية التي تزداد شعبيتها في صفوف الشباب، ليضع بأسلوب فريد وتنافسيّ مهارات المشاركين قيد الاختبار على خريطة "أسيتو كورسا" للدرِفت.

وكان لافتاً في مرحلة التصفيات أن المراكز الأولى كانت إجمالاً من نصيب "عائلة الدرِفترز" المؤلفة من الثلاثي أسامة العامري، أحمد العامري، وعُمر العامري. وكان أحمد فاز في بطولة ريد بُل كار بارك درِفت للعام 2021، علماً أنه نشأ مع عُمر وأسامة على التنافس في ما بينهم في محاكاة سباقات السيارات في منزل العائلة، وأن الأشقاء الثلاثة يعشقون السيارات والدرِفت وعالم السباقات.

وكان الأشقاء خلال تصفيات "ريد بُل ترانزيشن" بمثابة فريق متماسك ومتكامل، إذ كان كل واحد يشجّع ويدعم الآخر في كل الأوقات لاحتلال المراكز الأولى والانتقال إلى النهائيات حيث يمكن لأحدهم أو للثلاثة في نهاية المطاف أن يتربّعوا على منصة التتويج، على ما كان يبدو في تلك المرحلة من البطولة.

"ريد بُل ترانزيشن" تتوّج أوّل أبطالها في عُمان! © احمد الفضيلي

وتأهلت "عائلة الدرِفترز" إلى جانب 13 متنافساً آخر إلى النهائيات التي أقيمت في "مول عُمان" بالقرب من متجر ريد بُل موبايل يوم الجمعة 23 سبتمبر. وخاض المتنافسون مواجهات ثنائية فيما بينهم في سيارة "نيسان 400 زد" المتميّزة في "ريد بُل كار بارك درِفت" على المسار الافتراضي الخاص بالبطولة العُمانية للعام 2022، من خلال جهاز محاكاة كامل الإعدادات أتاح اختبار تجربة غامرة في الدرِفت الإلكتروني. ومع بلوغ النهائيات خواتيمها، كان اللقب من نصيب وعُمر العامري الذي استحق عن جدارة أن يتوّج بطلاً لأولى منافسات "ريد بُل ترانزيشن". وكان إلى جانبه على منصة التتويج كل من أسامة العامري في المركز الثاني، ومهند العبري في المركز الثالث.

وخلال الحدث، أتيح لزوار المركز التجاري متابعة المنافسات عن كثب، وقد تجمعت الحشود لمشاهدة مجريات البطولة الشيّقة. وفي موازاة ذلك، أقام متجر "ريد بُل موبايل" فعالية للدرِفت كارتينج، حيث تسنى للمشاركين والجمهور على حد سواء اختبار مهاراتهم على هذا الصعيد على مسار مصغّر لمنافسات "ريد بُل كار بارك درِفت" في المركز التجاري.

وكانت لبطولة "ريد بُل ترانزيشن" لجنة تحكيمية خاصة تألفت من نجوم "ريد بُل كار بارك درِفت" وعملت على الفصل في نتائج المتنافسين. وضمّت اللجنة الرياضي العُماني المتميّز وبطل الدرِفت هيثم الحديدي الذي تولّى تقييم أداء اللاعبين ومهاراتهم التقنية، ووزّع النقاط بناءً على معايير محددة شملت دخان الإطارات وهدير المحركات وعقبات يجدر تخطيها بحسب نظام البطولة مثل البوابات وتحدي "فليبر" ومنطقة الدوران بالسيارات.

"ريد بُل ترانزيشن" تتوّج أوّل أبطالها في عُمان! © احمد الفضيلي

وتعتمد بطولة "ريد بُل ترانزيشن" نظاماً متقدماً للّعب مع أجهزة متطوّرة لمحاكاة السباقات، لنقل أكبر تجربة واقعية لطبيعة الدرِفت وخصائصه الفيزيائية، كما هو على الحلبة. والهدف من البطولة إعطاء فرصة لعشاق الدرِفت ورياضة المحركات لتحدي أنفسهم واكتشاف مستوى مهاراتهم من خلال جهاز المحاكاة، في سعيهم لخطف باكورة ألقاب بطولة "ريد بُل ترانزيشن" للدرِفت لإلكتروني.

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع redbull.com\transition